Эстония не будет задерживать суда «теневого флота», написал Reuters со ссылкой на командующего ВМС. Ранее Минобороны заявляло обратное

Эстония воздержится от задержания судов российского «теневого флота» в Балтийском море из-за опасений военной эскалации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего ВМС Эстонии Иво Варка. Позже текст ненадолго исчез с сайта, однако затем вновь появился, где источником выступает уже «высокопоставленный военный командир». Статью, в которой цитируется Иво Варк, успели переписать СМИ (1, 2).

Как утверждается в материале, риск силового ответа со стороны Москвы оценивается как слишком высокий. Высокопоставленный командир заявил, что страна будет избегать таких действий, несмотря на усилия других европейских государств.

В публикации также приводится инцидент мая 2025 года, когда, по данным Таллина, российский истребитель вошёл в воздушное пространство НАТО во время попытки остановить танкер без флага (Эстония пыталась досмотреть танкер Jaguar (IMO: 9293002), шедший под ложным флагом). В итоге судно ушло в российские территориальные воды, и Эстония решила действовать более осторожно после неудачной попытки досмотра, рассказывает источник Reuters.

По словам военного, после этого Россия организовала постоянное патрулирование Финского залива несколькими вооружёнными кораблями. Поэтому Эстония рассматривает возможность вмешательства только в случае прямой угрозы — например, при повреждении инфраструктуры или разливе нефти.

«При подозрениях департамент имеет право провести досмотр судна»

Как ранее писал The Insider, у европейских стран есть не слишком много инструментов для арестов судов: сдержанность во многом объясняется нормами международного морского права. Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) гарантирует судам под государственным флагом право на мирный проход, в том числе через Балтийское море. Однако отсутствие флага или фиктивная регистрация являются поводом для задержания (хотя каждый подобный инцидент российские власти называют «незаконным вмешательством в свободное судоходство»).

И именно Эстония одна из немногих ранее предпринимала попытки такой борьбы с «теневым флотом» России. За несколько месяцев до инцидента с танкером Jaguar, в апреле 2025 года, было задержание танкера Kiwala (IMO: 9332810), шедшего под ложным флагом Джибути. И это же судно, уже под новым названием Boracay, 27 сентября задержала Франция — на том же основании ложного флага. Обе страны отпустили танкер (подробнее о причинах — здесь).

После инцидентов с Kiwala и Jaguar в Минобороны Эстонии сообщили The Insider, что страна будет продолжать задерживать судна, нарушающие нормы морского права, при этом не стали комментировать, что на прекращение преследования танкера Jaguar повлияло появление российского истребителя. «Военную операцию России» ведомство назвало свидетельством эффективности мер по мониторингу и санкций (переписка от августа 2025 года):