Беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге, город почти в 2000 км от фронта атакован впервые. «Мы больше не в безопасности» — депутат

По данным местных СМИ, речь идет о жилом комплексе «Тринити» на улице Хохрякова в центре города. Из опубликованных кадров следует, что дрон попал в верхнюю часть высотного здания — на уровне 25–30 этажей. Жильцов дома эвакуировали. Часть из них отправили в пункты временного размещения. Многие выбежали, едва захватив с собой документы.

«Все в состоянии стресса. Пока ничего не говорят. Всех отправили в школу. Всем предоставили питание и питье. Мы очень надеемся попасть домой. У нас с собой никаких вещей. Успели только паспорта [взять]. Мы вообще подумали, что это землетрясение. Смотришь новости и думаешь, что это происходит где-то и никогда не касается нас. Если бы мне вчера сказали, что такое случится с нашим ЖК, я бы не поверила», — рассказала одна из жительниц.

Вернуться в квартиры пока не разрешают. На месте работают следователи.

Власти не предупредили екатеринбуржцев о беспилотной опасности, сообщили местные жители. Абоненты лишь некоторых операторов получили СМС-оповещения, однако уже после удара. При этом аэропорт Кольцово прекратил прием и отправку рейсов примерно за 20 минут до прилета дрона.