Беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге, город почти в 2000 км от фронта атакован впервые. «Мы больше не в безопасности» — депутат

Фото: SOTAvision / Telegram

Фото: SOTAvision / Telegram

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, как минимум 6 человек обратились за медпомощью. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Одного пострадавшего госпитализировали.

Фото: SOTAvision / Telegram

По данным местных СМИ, речь идет о жилом комплексе «Тринити» на улице Хохрякова в центре города. Из опубликованных кадров следует, что дрон попал в верхнюю часть высотного здания — на уровне 25–30 этажей. Жильцов дома эвакуировали. Часть из них отправили в пункты временного размещения. Многие выбежали, едва захватив с собой документы.

«Все в состоянии стресса. Пока ничего не говорят. Всех отправили в школу. Всем предоставили питание и питье. Мы очень надеемся попасть домой. У нас с собой никаких вещей. Успели только паспорта [взять]. Мы вообще подумали, что это землетрясение. Смотришь новости и думаешь, что это происходит где-то и никогда не касается нас. Если бы мне вчера сказали, что такое случится с нашим ЖК, я бы не поверила», — рассказала одна из жительниц.

Вернуться в квартиры пока не разрешают. На месте работают следователи.

Власти не предупредили екатеринбуржцев о беспилотной опасности, сообщили местные жители. Абоненты лишь некоторых операторов получили СМС-оповещения, однако уже после удара. При этом аэропорт Кольцово прекратил прием и отправку рейсов примерно за 20 минут до прилета дрона. 

Пассажиры ожидают вылета в аэропорту Кольцово, 25 апреля 2026 года.

Пассажиры ожидают вылета в аэропорту Кольцово, 25 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал перестать воспринимать регион как безопасный тыл и наладить систему оповещения:

«Вот эта психология, что мы живем в тылу и нас это не касается, должна уходить в прошлое. Были удары по соседним регионам, теперь, к сожалению, наступило время реагировать и в Екатеринбурге. Если кто-то думает о том, что мы, находясь за две тысячи километров, остаемся в безопасности, в сегодняшней ситуации это уже не так. Надо всерьез относиться к своим обязанностям, в том числе к оповещению. Если оповещение не сработало, значит, фактически оно видимо не отрегулировано».

Откуда был запущен дрон и что именно было целью атаки, неизвестно. Как пишет издание Astra, рядом с местом удара очевидных военных объектов нет. В Киеве произошедшее не комментировали. Екатеринбург находится почти в 2000 км от ближайшей точки фронта. В Свердловской области впервые зафиксирован удар дрона, тогда как соседние регионы уже подвергались налету. Об атаках сообщали власти ЧелябинскойТюменской областей, а также Пермского края и Башкортостана.

