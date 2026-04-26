Атака украинских БПЛА вывела из строя около 61% хранилищ Туапсинского НПЗ

Значительная часть резервуарного парка — ключевого узла хранения и накопления нефти Туапсинского НПЗ — повреждена или уничтожена после атаки украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки на основе данных компании Vantor, опубликованные 26 апреля украинским OSINT-проектом Exilenova+.

По визуальным признакам заметны повреждения насосных станций, железнодорожной нефтеналивной эстакады, а также технологических трубопроводов и узлов обвязки. При этом территория самого НПЗ осталась без видимых поражений.

Как отмечает Exilenova+, резервуарный парк — это буфер всей логистики объекта, поражение которого дает сильный вторичный эффект (пожары, разрушение смежной инфраструктуры).

По данным украинского OSINT-проекта «Око Гора», проанализировавшего спутниковые снимки, уничтожены 24 резервуара (52%), еще 4 (9%) повреждены, в то время как 18 (39%) остались без видимых повреждений. Таким образом, около 61% резервуарного парка, по оценке аналитиков, в ближайшее время не сможет функционировать.

Пожар на морском терминале в Туапсе вспыхнул в ночь на 20 апреля после атаки украинских беспилотников. Удары пришлись по резервуарному парку НПЗ «Роснефти», один человек погиб, еще один пострадал. Предыдущее возгорание, возникшее после налета БПЛА в ночь на 16 апреля, удалось ликвидировать лишь днем 19 апреля. Тогда после удара беспилотников загорелось технологическое оборудование на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала «Роснефти».



19 апреля недалеко от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно. Оперштаб региона утверждал, что причиной разлива нефтепродуктов стала атака дронов 16 апреля. Власти региона писали, что площадь загрязнения специалисты оценили примерно в 10 тысяч кв. м. Оперштаб сообщил, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, но там загрязнение удалось локализовать.



После последней атаки в Туапсе пошел «нефтяной дождь» — осадки с примесями продуктов сгорания нефти. По замерам Роспотребнадзора от вечера 21 апреля, концентрация бензола, ксилола и сажи в воздухе превысила предельно допустимые значения в два-три раза. По свидетельствам местных жителей, «всё вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками». Смог от пожара дотянулся до Анапы, Сочи и Ставрополя.



Как ранее писал The Insider, образующиеся при горении соединения несут прямую угрозу здоровью человека, бензол способен спровоцировать онкологические заболевания. А для попавших под «нефтяной дождь» птиц и бродячих собак это и вовсе чревато гибелью.

