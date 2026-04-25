В результате российской атаки по Днепру погибли 8 человек, пострадали не менее 49

В результате массированной российской атаки по Днепру 25 апреля погибли восемь человек, еще как минимум 49 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его словам, среди пострадавших есть дети, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Атака продолжалась более 20 часов. Российские войска наносили удары ракетами и беспилотниками по жилым кварталам города. В результате разрушены здания, повреждены жилые дома, сгорели автомобили. Частично разрушен четырехэтажный жилой дом. По данным ГСЧС Украины, из-под завалов спасли 30 человек, в том числе пятерых детей.

Под завалами могли оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжались в течение дня. На месте также работали психологи, оказывая помощь пострадавшим.

По данным украинских властей, вечером 25 апреля в Днепре в результате нового удара пострадали еще три человека, в том числе двое детей — 11 и 14 лет. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ранее утром российские войска нанесли повторный удар по тому же жилому кварталу: в результате погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 25 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников. Основным направлением атаки стал Днепр, также под удар попали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего, по данным украинских военных, было зафиксировано 666 средств воздушного нападения — 47 ракет и 619 беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 610 целей, в том числе 30 ракет и 580 дронов. При этом зафиксированы попадания 13 ракет и 36 беспилотников в 23 локациях.

Помимо Днепра, в течение дня атакам подвергались Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Там пострадали шесть человек, в том числе двое детей — годовалая девочка и четырехлетний мальчик.