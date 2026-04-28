НПЗ в Туапсе снова загорелся после атаки беспилотников. Это третья атака за последние две недели

Фото: «Кедр»

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе снова возник пожар после атаки беспилотников в ночь на 28 апреля, сообщили в оперштабе региона. За последние две недели это уже третья подобная атака. 

О пострадавших в текущем пожаре не сообщается, масштабы последствий также неизвестны. Возгорание в районе Туапсинского НПЗ фиксируют спутники NASA. 

Кадры пожара на предприятии публикуют Telegram-каналы (1, 2). Как пишет канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей, эта атака беспилотников длилась несколько часов. На видео с камер наблюдения виден густой столб дыма, который тянется от места возгорания. 

Жителей домов, расположенных рядом с предприятием призвали эвакуироваться «в связи с угрозой распространения огня», написал мэр Сергей Бойко.

Обновлено 13:00. Телеканал RTVI опубликовал видео пожара в городе. По словам корреспондента издания, горят «два или три» новых резервуара Туапсинского НПЗ, которые ранее не попали под атаку. Столб дыма, как пишут «Осторожно, новости», виден и с курорта Красная поляна. 

Это уже третья атака на НПЗ в Туапсе за последние 12 дней. Первый раз предприятие попало под атаку 16 апреля. Спустя несколько дней недалеко от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно — оперштаб региона тогда утверждал, что причиной разлива нефтепродуктов стала именно атака дронов. Предыдущий пожар на морском терминале в Туапсе начался в ночь на 20 апреля после очередной атаки украинских беспилотников. После нее в Туапсе пошел «нефтяной дождь» — осадки с примесями продуктов сгорания нефти. Этот пожар потушили только на четвертые сутки.

После атаки 28 апреля корреспондент издания «Кедр» также зафиксировала в реке черные потоки, которые «резко отличаются от цвета воды и похожи на нефтепродукты». 

