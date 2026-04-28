НПЗ в Туапсе снова загорелся после атаки беспилотников. Это третья атака за последние две недели

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе снова возник пожар после атаки беспилотников в ночь на 28 апреля, сообщили в оперштабе региона. За последние две недели это уже третья подобная атака.

О пострадавших в текущем пожаре не сообщается, масштабы последствий также неизвестны. Возгорание в районе Туапсинского НПЗ фиксируют спутники NASA.