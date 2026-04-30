ВС РФ атакуют северо-западнее Покровска, новый налет на Пермь, предложение о перемирии на 9 мая от Путина. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

БПЛА вторые сутки атакуют Пермь — возник масштабный пожар в резервуарном парке местного НПЗ

Правительство Германии увеличило размер военной помощи Украине до €11,7 млрд в 2027 году

Обстановка на фронте

Минобороны РФ заявило о захвате Корчаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт полностью контролируется СОУ и находится на расстоянии более 3 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.

На константиновском направлении российские войска охватывают Константиновку с востока и запада.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются от захваченной Новодмитровки к северной части Константиновки, а также охватывают город с востока и запада. По его сведениям, бои идут и в самом городе, а над группировкой СОУ в Константиновке нависла угроза перерезания снабжения российскими ударами со стороны Новодмитровки и Ильиновки (до 2016 года — Ильича). Также бои идут в Долгой Балке (до 2016 года — Артёма) к юго-западу от города, сообщает «военкор». По информации DeepState, украинские военные полностью контролируют Долгую Балку, а Новодмитровка и Ильиновка частично находятся в «серой зоне».

На покровском направлении подразделения ВС РФ ведут атаки к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

Минобороны РФ заявило о захвате Новоалександровки к северо-западу от Покровска. DeepState относит бóльшую часть этого села к «серой зоне», признавая в то же время российский контроль на его южной окраине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, согласно которому командиры украинских подразделений обязаны обеспечить, чтобы бойцы находились на передовой до 60 дней, после чего в течение не более месяца необходимо проводить их ротацию. Примечательно, что это решение было принято всего через неделю после того, как в украинских соцсетях разразился скандал вокруг бедственного положения бойцов 14-й ОМБр, оставшихся без снабжения на передовой.

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о перемирии на День Победы, сообщили сам Трамп и советник Путина Юрий Ушаков. Владимир Зеленский в этот раз не дал прямого согласия на перемирие, сообщив, что поручил связаться с командой Трампа и узнать подробности российского предложения. Он заподозрил Путина в том, что тот хочет обеспечить несколько часов безопасности для проведения парада, и выступил со встречным предложением объявить долгосрочное прекращение огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перемирие будет реализовано вне зависимости от позиции Украины.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 апреля 207 средств воздушного нападения: одной баллистической ракеты «Искандер-М» и 206 беспилотников, в том числе около 140 типа «Шахед» (172 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания ракеты и 32 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения. В Сумской области при атаке на энергообъект один из работников получил ранения. В Харьковской области беспилотник атаковал автомобиль с энергетиками — обошлось без жертв.

Как минимум 20 человек пострадали, среди них подросток, при налете БПЛА на Одессу, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По информации ГСЧС, разрушена гражданская инфраструктура, возникли пожары в пятиэтажном и 17-этажном жилых домах, частном доме и гостинице рядом с ним. Загорелись складские помещения, административные и учебные здания, гаражи и хозяйственные постройки, уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей. «Суспільне Одеса» пишет, что удары пришлись по жилой застройке в центре и по одной из многоэтажек в Приморском районе города. В последней начался пожар на верхних этажах.