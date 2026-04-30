ВС РФ атакуют северо-западнее Покровска, новый налет на Пермь, предложение о перемирии на 9 мая от Путина. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские войска охватывают Константиновку с востока и запада
- На покровском направлении подразделения ВС РФ ведут атаки к северо-западу от Покровска
- Главком ВСУ Сырский подписал приказ об обязательной ротации бойцов в течение месяца после 60 дней на передовой
- Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом предложил установить перемирие в День Победы 9 мая
- Массированный российский воздушный налет на Одессу — пострадали как минимум 20 человек
- В Воронежской области украинские беспилотники поразили вертолеты Ми-28 и Ми-17
- БПЛА вторые сутки атакуют Пермь — возник масштабный пожар в резервуарном парке местного НПЗ
- Правительство Германии увеличило размер военной помощи Украине до €11,7 млрд в 2027 году
Обстановка на фронте
Минобороны РФ заявило о захвате Корчаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт полностью контролируется СОУ и находится на расстоянии более 3 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.
На константиновском направлении российские войска охватывают Константиновку с востока и запада.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются от захваченной Новодмитровки к северной части Константиновки, а также охватывают город с востока и запада. По его сведениям, бои идут и в самом городе, а над группировкой СОУ в Константиновке нависла угроза перерезания снабжения российскими ударами со стороны Новодмитровки и Ильиновки (до 2016 года — Ильича). Также бои идут в Долгой Балке (до 2016 года — Артёма) к юго-западу от города, сообщает «военкор». По информации DeepState, украинские военные полностью контролируют Долгую Балку, а Новодмитровка и Ильиновка частично находятся в «серой зоне».
На покровском направлении подразделения ВС РФ ведут атаки к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Минобороны РФ заявило о захвате Новоалександровки к северо-западу от Покровска. DeepState относит бóльшую часть этого села к «серой зоне», признавая в то же время российский контроль на его южной окраине.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, согласно которому командиры украинских подразделений обязаны обеспечить, чтобы бойцы находились на передовой до 60 дней, после чего в течение не более месяца необходимо проводить их ротацию. Примечательно, что это решение было принято всего через неделю после того, как в украинских соцсетях разразился скандал вокруг бедственного положения бойцов 14-й ОМБр, оставшихся без снабжения на передовой.
Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о перемирии на День Победы, сообщили сам Трамп и советник Путина Юрий Ушаков. Владимир Зеленский в этот раз не дал прямого согласия на перемирие, сообщив, что поручил связаться с командой Трампа и узнать подробности российского предложения. Он заподозрил Путина в том, что тот хочет обеспечить несколько часов безопасности для проведения парада, и выступил со встречным предложением объявить долгосрочное прекращение огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перемирие будет реализовано вне зависимости от позиции Украины.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 апреля 207 средств воздушного нападения: одной баллистической ракеты «Искандер-М» и 206 беспилотников, в том числе около 140 типа «Шахед» (172 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания ракеты и 32 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения. В Сумской области при атаке на энергообъект один из работников получил ранения. В Харьковской области беспилотник атаковал автомобиль с энергетиками — обошлось без жертв.
Как минимум 20 человек пострадали, среди них подросток, при налете БПЛА на Одессу, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По информации ГСЧС, разрушена гражданская инфраструктура, возникли пожары в пятиэтажном и 17-этажном жилых домах, частном доме и гостинице рядом с ним. Загорелись складские помещения, административные и учебные здания, гаражи и хозяйственные постройки, уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей. «Суспільне Одеса» пишет, что удары пришлись по жилой застройке в центре и по одной из многоэтажек в Приморском районе города. В последней начался пожар на верхних этажах.
В Дружковке Краматорского района в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Повреждены два частных дома, четыре автомобиля и промышленное здание. Еще один человек был ранен при атаке на Краматорск.
Один человек погиб, еще 22 пострадали при атаке на Днепровский район, сообщил (1, 2, 3, 4, 5) глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В результате удара были уничтожены автобус и два легковых автомобиля, еще восемь автомобилей получили повреждения. Нанесен ущерб магазину и многоквартирному дому. Видео «прилета» по автобусу, стоявшему на остановке, публикуют местные паблики.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 апреля (1, 2) 60 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областями и Пермским краем. В ночь на 30 апреля были перехвачены 189 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.
Накануне беспилотники Сил беспилотных систем ВСУ поразили два российских вертолета — Ми-28 и Ми-17 — в районе села Бабки в Воронежской области, примерно в 152 км от границы с Украиной. В результате атаки погиб как минимум один человек, написал командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выполнил геопривязку удара. Кроме того, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» заявила об уничтожении российской РЛС «Небо-М» в районе села Уколово в Белгородской области, примерно в 100 км от границы с Украиной. Сообщается, что удар пришелся по наиболее уязвимой части комплекса и его дальнейшее использование невозможно (геопривязка).
В селе Вознесеновка Шебекинского округа в Белгородской области под удар беспилотника накануне вечером попал пассажирский автобус, в результате чего погибли три женщины, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Пермь второй день подряд подверглась налету беспилотников. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что под удар попала «одна из промышленных площадок» региона; пострадавших и разрушений нет. Утром жители Кировского района Перми публиковали видео, на котором слышно, как из громкоговорителя транслируется объявление о химической опасности. Местному изданию 59.RU в Министерстве территориальной безопасности пояснили, что так проверяли работоспособность системы оповещения на пермских предприятиях, а реальной угрозы нет. Между тем жители жаловались на «химический запах».
В Перми был введен план «Ковер», СМИ сообщили об эвакуации как минимум одной школы и отмене очных занятий в вузах. Издание Astra, проанализировав фото- и видеоматериалы, пришло к выводу, что под удар попал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших в России, который перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год. Предположительно, поражен резервуарный парк. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточняет, что попадание БПЛА «Лютий» пришлось по ключевому узлу первичной переработки нефти — установке АВТ-4, в частности, по вакуумной колонне. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
СБУ подтвердила удар по предприятию «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», в результате которого была поражена установка АВТ-4. Также СБУ повторно нанесла удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь».
Проект «КіберБорошно» выяснил, что после атаки на ЛПДС «Пермь», где накануне вспыхнули два резервуара, загорелся и полностью выгорел третий резервуар. Всего, по сведениям аналитиков, были уничтожены или горят минимум четыре резервуара объемом 50 тысяч кубометров каждый. Судя по видео открытого горения на ЛПДС, пожарные фактически не тушат пожар, а пытаются предотвратить его распространение: они охлаждают стенки горящего и соседнего резервуаров, чтобы они не лопнули и не произошло утечки нефти.
Ночью беспилотники атаковали Дзержинск в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин написал, что над городом было сбито 30 БПЛА. В результате атаки «пострадавших и разрушений нет, имели место возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы». Согласно анализу издания Astra, под удар попал завод взрывчатых веществ имени Я.М. Свердлова.
Военно-морские силы Украины в ночь на 30 апреля поразили российские катера, которые охраняли мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край с аннексированным Крымом. В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ «Соболь» и противодиверсионный катер «Грачонок», говорится в сообщении ВМС. Утверждается, что у российской стороны есть «безвозвратные и санитарные потери». Комментируя инцидент, «Рыбарь» отмечает, что «атаку просто-напросто „проспали“, а заметили угрозу, только когда БЭК противника появились у Керченского пролива». По его словам, у ВС РФ отсутствует должная системы разведки и обнаружения надводных целей, а БПЛА типа «Форпост» или «Орион» на флоте «катастрофически мало».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром заявил, что в Туапсе, наконец, удалось потушить пожар на нефтебазе, атакованной в ночь на 28 апреля. Между тем школы в городе всё еще закрыты, сообщили в оперштабе региона.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 апреля по 20:00 29 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 10 погибших и 73 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Число погибших на войне с Украиной жителей Чунского района Иркутской области достигло более половины от числа погибших в ходе Великой Отечественной войны, выяснило издание «Люди Байкала». В 1941–1945 годах погибли 320 жителей района, а потери в этой войне уже составили 170 человек — 2,5% от всех трудоспособных мужчин района.
Контракт с Вооруженными силами с начала года заключили 127 тысяч «ребят и девушек», еще около 10 тысяч человек поступили на службу в добровольческие формирования, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В конце марта он говорил, что с начала 2026 года более 80 тысяч человек заключили контракт на прохождение военной службы, а значит, в среднем в месяц до начала апреля контракты подписывали около 27 тысяч человек, а за апрель — порядка 57 тысяч, обратило внимание издание «Агентство».
Анонимный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил о взрыве 28 апреля в военном гарнизоне в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае, предполагая, что целью покушения мог быть генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный также как «мясник из Бучи». По сведениям источников, взрывное устройство было заложено в почтовый ящик жилого дома. При взрыве погиб подполковник Кузьменко — командир батальона учебной связи, еще несколько человек получили ранения, о состоянии Омурбекова не сообщается. Независимого подтверждения этой информации нет.
Вооружения и военная техника
Украина получила мобильные тренажеры для подготовки пилотов F-16, заявил министр обороны Михаил Фёдоров. По его словам, эти тренажеры адаптированы под украинские требования и учитывают географические особенности зоны боевых действий.
Пентагон разблокировал $400 млн на поддержку Украины, сообщил министр обороны Пит Хегсет на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей. Это произошло после того, как сенатор от правящей Республиканской партии Митч Макконнелл в колонке для The Washington Post раскритиковал военное ведомство за промедление с выделением этих средств, ранее одобренных Конгрессом.
Правительство Германии увеличивает расходы на оборону и военную поддержку Украины в бюджете на 2027 год, сообщает Reuters. Предполагается, что в следующем году на военную помощь Украине будет выделено €11,7 млрд, а в последующие годы — с 2028-го по 2030-й — будет выделяться по €8,5 млрд в год.
В компании «Українська Бронетехніка» заявили, что Агентство оборонных закупок Минобороны Украины до сих пор не заключило ни одного контракта на закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов на 2026-й год, хотя планирование закупок в Генштабе и Минобороны состоялось еще в январе, и обвинили ведомство в «подковерных играх» в пользу привилегированных поставщиков. В ответ в АОЗ сообщили, что процедура закупки всё еще продолжается, а само агентство инициировало служебное расследование о неправомерном влиянии на тендерный процесс путем публичного разглашения конфиденциальной информации.
