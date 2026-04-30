Пермь второй день подряд подверглась налету беспилотников. Власти сообщили об ударе по одной из промышленных площадок

Утром 30 апреля Пермь снова подверглась налету украинских беспилотников: Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых видно, как над городом поднимаются густые клубы дыма. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что под удар попала одна из промышленных площадок края.

Как утверждает глава региона, ни пострадавших, ни значимых разрушений в результате сегодняшней атаки нет:

«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет».

При этом утром жители Кировского района Перми публиковали видео, на котором слышно, как из громкоговорителя транслируется объявление о химической опасности. Местному изданию 59.RU в Минтербезе пояснили, что так проверяли работоспособность системы оповещения на пермских предприятиях, а реальной угрозы нет. Telegram-канал «Пермь 36,6» со ссылкой на местных жителей пишет, что горожане жалуются на химический запах.

В городе был введен план «Ковер» (запрет на полеты), также СМИ сообщили об эвакуации как минимум одной из школ и отмене очных занятий в вузах.

Какое именно предприятие попало под атаку 30 апреля, неясно. Накануне после удара беспилотников пожар произошел на предприятии «Транснефти» — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь». Украинские мониторинговые каналы пишут, что это же предприятие стало целью атаки утром в четверг.