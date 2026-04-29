Попова заявила об отсутствии рисков для жителей Туапсе — при превышении токсичных веществ в воздухе, которое фиксировал сам Роспотребнадзор

The Insider
Иллюстрация к материалу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день рисков для здоровья жителей Туапсе нет, несмотря на продолжающийся пожар на нефтяной инфраструктуре. По её словам, специалисты «делают всё для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось», а ситуация находится «на плотном контроле».

Очередной пожар возник в ночь на 28 апреля после падения обломков беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. В Туапсинском округе введён режим ЧС, из близлежащих домов эвакуировали 60 человек.

При этом ранее сами же замеры Роспотребнадзора фиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. По данным ведомства от 21 апреля, уровень бензола, ксилола и сажи в воздухе превышал норму в два–три раза. Местные жители уже несколько дней сообщают о «нефтяном дожде» — осадках с продуктами сгорания нефти, а также о чёрном налёте и маслянистой плёнке на поверхностях.

Экологи предупреждают, что продукты горения представляют серьёзную угрозу для здоровья. Сопредседатель «Экозащиты!» Владимир Сливяк в разговоре с The Insider отмечал, что при подобных пожарах образуются токсичные и канцерогенные вещества, а бензол относится к веществам первого класса опасности и может вызывать онкологические заболевания. Особенно уязвимы люди с заболеваниями дыхательной системы.

По данным экологов, дым от пожара распространился за пределы Туапсе и достиг Анапы, Сочи и Ставрополя. Страдают и животные — токсичные вещества повреждают оперение птиц и проникают в организм.

