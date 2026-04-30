Беспилотники ударили по Одессе в ночь на 30 апреля. Около 20 человек ранены

Российские военные в ночь на 30 апреля нанесли серию ударов беспилотниками по Одессе. Местные власти сообщают как минимум о 20 пострадавших.

Среди раненых — 17-летний подросток. Двое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция уточняет, что повреждения получили частные дома, детский сад, гостиница и несколько инфраструктурных объектов.