Беспилотники ударили по Одессе в ночь на 30 апреля. Около 20 человек ранены

Российские военные в ночь на 30 апреля нанесли серию ударов беспилотниками по Одессе. Местные власти сообщают как минимум о 20 пострадавших.
Среди раненых — 17-летний подросток. Двое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Полиция уточняет, что повреждения получили частные дома, детский сад, гостиница и несколько инфраструктурных объектов.
«Суспільне Одеса» пишет, что удары пришлись по жилой застройке в центре и по одной из многоэтажек в Приморском районе города. В последней начался пожар на верхних этажах.