Зеленский объявил «режим тишины» с ночи 5 на 6 мая, заявив, что официального предложения о перемирии Украина от России не получала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу прекращения огня, объявленного Минобороны РФ 8 и 9 мая, несмотря на заявления, распространявшиеся в российских социальных сетях. В качестве ответного шага он объявил «режим тишины», который вступит в силу с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

По словам Зеленского, человеческая жизнь несравнимо ценнее празднования любой годовщины. Украина готова действовать зеркально начиная с объявленного момента. До его наступления, как подчеркнул украинский президент, остается достаточно времени, чтобы реально обеспечить тишину.

Объявление Минобороны РФ было принято на основании решения Путина, в честь «победы советского народа в Великой Отечественной войне». Ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Готовность к подобному шагу Путин обозначил в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом 29 апреля — тот инициативу активно поддержал.

Параллельно российское военное ведомство пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается «сорвать» проведение праздничных мероприятий. Гражданскому населению украинской столицы и сотрудникам иностранных дипломатических миссий было предложено своевременно покинуть город.

Зеленский призвал российское руководство наконец предпринять реальные шаги для завершения войны — раз уж Министерство обороны России само признает, что не сможет «провести парад в Москве без доброй воли Украины».

Ранее The Insider подсчитал, что присутствие 9 мая в Москве подтвердили лишь четыре лидера — главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который не появится на параде. Для сравнения, в прошлом году на Красную площадь приехали руководители 27 государств, в том числе из Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама и Эфиопии. Кроме того, нынешний парад впервые с 2008 года обойдется без военной техники — по брусчатке пройдут только пешие колонны. Отсутствие танков и ракетных комплексов в Кремле объяснили «текущей оперативной обстановкой» и «террористической угрозой» со стороны Украины.