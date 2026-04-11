Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия

Автомобиль, пострадавший от удара дрона в Курской области. Фото: Александр Хинштейн

Украина и Россия обвинили друг друга в ударах, нарушающих пасхальное перемирие, начавшееся сегодня в 16:00. 

Генштаб ВСУ заявил, что Россия к 22:00 по киевскому времени нарушила перемирие 469 раз: 

«После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе („Ланцет“, „Молния“) и 275 ударов FPV-дронами. Сегодня в целом враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3928 дронов-камикадзе и осуществил 2454 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», — заявили в Генштабе. 

В России о нарушении перемирия со стороны Украины заявили главы приграничных регионов. 

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский дрон атаковал автозаправку в городе Льгов, в результате чего пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об ударе дрона рядом с автомобилем на участке дороги Зозули — Грузское, в результате чего пострадали два мирных жителя.  

