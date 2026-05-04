ВСУ наступают южнее Запорожья, БПЛА впервые за долгое время прорвался в Москву, новый командующий ВКС РФ. Что происходит на фронте

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 апреля по 20:00 30 апреля стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 83 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За сутки с 20:00 30 апреля по 20:00 1 мая два мирных жителя погибли, еще 68 получили ранения. В минувшие выходные 20 мирных жителей погибли, еще 191 получил ранения (1, 2). Также CIT публикует (1, 2, 3) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

За апрель 2026 года в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 309 мирных жителей, еще не менее 2 228 человек получили ранения различной степени тяжести, подсчитали в CIT.

Потери

«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 1 мая 2026 года стали известны имена 216 205 военнослужащих, за неделю список пополнился 2 347 записями. Как отмечают журналисты, число погибших военных из Башкортостана и Татарстана в сумме уже превышает все потери советской армии за десять лет войны в Афганистане.

МИД Перу начал возвращать на родину граждан, которых обманом вывезли в Россию и отправили на войну с Украиной. За последние две недели домой вернулись 18 человек, еще несколько должны прибыть в ближайшие дни, а двое остаются под защитой посольства в Москве в ожидании репатриации. Прокуратура Перу начала расследование возможной торговли людьми после сотен обращений родственников о пропавших. По сведениям юристов, перуанцев заманивали обещаниями работы охранниками, поварами или таксистами. Когда они оказывались в России, у них отбирали документы и после непродолжительной военной подготовки их отправляли на фронт. С октября 2025 года таким образом в Россию могли уехать около 600 граждан Перу, не менее 13 из них погибли.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался 1 мая, что СБС поразили РЛС «Небо-М» на границе Белгородской и Курской областей и установку ЗРК «Бук-М3» на оккупированной территории Донецкой области. 3 мая «Мадяр» сообщил о поражении ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». По его же информации, в апреле СБС поразили 38 различных российских ЗРК и РЛС.

Также «Мадяр» приводит подсчеты, согласно которым пополнения ВС РФ за 4 месяца с декабря 2025 года по апрель 2026 года составили 148,4 тыс. человек, а украинские дроны за тот же период нанесли россиянам потери в 156,7 тысяч человек убитыми и ранеными. По его оценке, до 20% российских потерь при этом не фиксируются украинскими средствами объективного контроля и поэтому не попадают в статистику.

OSINT-исследователь под ником Alexander Black обратил внимание, что на видео работы операторов БПЛА 151-й ОМБр зафиксировано первое известное уничтожение новой российской колесной САУ «Гиацинт-К».

Вооружения и военная техника

Администрация Трампа не включила военную помощь Украине в рамках USAI в проект оборонного бюджета на 2027-й финансовый год. Напомним, $400 млн, выделенные на 2026-й год, были законтрактованы только после резкой критики со стороны сенатора от правящей Республиканской партии Митча Макконнелла.

США предупредили союзников о задержках в поставках оружия в связи с необходимостью пополнения запасов после войны с Ираном. Речь идет в том числе о ЗУР для ЗРК NASAMS и реактивных снарядах для HIMARS, которые применяются в Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна планирует присоединиться к «коалиции дронов» по организации производства и поставки БПЛА для СОУ, в которую сейчас входят около 20 стран.

Исследователь под ником Covert Cabal подсчитал запасы украинской бронетехники, видимые на снимках, доступных в Google Earth. На этих снимках видны 222 танка Т-64 и Т-72, что на 86 меньше, чем на снимках, сделанных до начала полномасштабного российского вторжения, и более 2500 различных ББМ (их число уменьшилось на 554 по сравнению с довоенным периодом). Следует отметить, что в отличие от анализа российских баз хранения, в этот раз исследователь принципиально не использовал непубличные спутниковые снимки. Его коллега под ником Jompy предупреждает, что большинство снимков не обновлялись с 2022-го года, а также что в Украине гораздо большая часть техники хранилась в закрытых помещениях, чем в России, то есть не поддается подсчету.

Опубликовано видео применения в Украине ранее не встречавшегося ЗРК STASH, который напоминает ЗРК Tempest и также использует ракеты Hellfire. Судя по всему, в этом ЗРК применяется израильская РЛС RADA, активно используемая в Украине.