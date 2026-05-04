ВСУ наступают южнее Запорожья, БПЛА впервые за долгое время прорвался в Москву, новый командующий ВКС РФ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские войска атакуют в сторону Купянска-Узлового с целью рассечь плацдарм ВСУ
- На Северском выступе продолжаются бои в районе Рай-Александровки на подступах к Славянску
- На покровском направлении группировка ВС РФ усиливается резервами для подготовки наступления на Доброполье
- На запорожском направлении украинские войска наступают южнее Запорожья на рубеже Приморского и Степногорска
- Новым главой ВКС РФ назначен бывший командующий российской группировкой в Сирии Александр Чайко
- В апреле 2026 года поражен 21 объект ТЭК в России — это максимальный показатель за четыре месяца
- Впервые за долгое время беспилотник прорвался в Москву — попадание зафиксировано по жилому комплексу
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 216 205 человек
Обстановка на фронте
На сумском направлении отражена очередная российская попытка прорыва в украинский тыл по трубопроводу.
В 71-й отдельной аэромобильной бригаде, действующей на сумском направлении, сообщили, что отразили очередную российскую попытку пробраться в украинский тыл по трубопроводу.
«Военкор» Юрий Котенок писал 30 апреля 2026 года, что российские военные вклинились в оборону СОУ севернее Сум, заняв Корчаковку, а также ведут стрелковые бои в Мирополье к востоку от города. Российский военблогер Анатолий Радов в то же время отрицает устойчивое присутствие ВС РФ в Корчаковке и Малой Корчаковке. Уже 2 мая в Минобороны РФ отчитались о захвате Мирополья. 3 мая Котенок сообщил, что российские войска продолжают продвигаться на запад, в том числе на Краснополье и трассу Сумы — Харьков.
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к северо-востоку от Волчанска.
Минобороны РФ заявило 1 мая о захвате приграничного села Покаляное в северо-востоку от Волчанска в Харьковской области. Анатолий Радов подтвердил эту информацию со слов российских военных.
На купянском направлении российские войска атакуют в сторону Купянска-Узлового с целью рассечь плацдарм ВСУ.
DeepState 1 мая сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Синьковки к северо-востоку от Купянска. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российское командование стремится рассечь надвое украинский плацдарм к востоку от реки Оскол, для чего российские военные «просачиваются» на восточные окраины Купянска-Узлового и пытаются закрепиться в Куриловке, тогда как ситуация в Ковшаровке остается более стабильной для СОУ.
На Северском выступе продолжаются бои в районе Рай-Александровки на подступах к Славянску.
По сообщениям DeepState, ВС РФ расширили зону контроля в районе Приволья к востоку от Краматорска и Резниковки к востоку от Славянска. OSINT-исследователь под ником Clément Molin пишет, что славянский участок фронта остается самым тяжелым, поскольку российские силы продолжают продвигаться и стремятся захватить высоты в районе Рай-Александровки и атаковать Николаевку, а в перспективе — выйти к Славянску, чтобы отрезать лиманский плацдарм СОУ на левом берегу Северского Донца и взять под огневой контроль маршруты снабжения Краматорска. Также он приводит карту украинских ИФС в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.
По сведениям Анатолия Радова, ВС РФ продолжают вести бои на подступах к Рай-Александровке, а также за Кривую Луку у берега Северского Донца.
На константиновском направлении российские военные «затягиваются» в Константиновку с юго-востока.
DeepState приводит кадры разрушенной Константиновки, снятые украинскими бойцами. Аналитики пишут, что ситуация в городе ухудшается: российские военные «затягиваются» в город с юго-востока, пробуют заходить с востока и периодически фиксируются в центре Константиновки.
На покровском направлении группировка ВС РФ усиливается резервами для подготовки наступления на Доброполье.
Исследователь под ником Clément Molin приводит карту ИФС вокруг Доброполья, а также Белозерска, Новодонецкого и Александровки, расположенных северо-западнее. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», предполагает, что если ВС РФ продолжат оказывать давление со стороны Гришина в сторону села Доброполье, то впоследствии может развернуться битва за одноименный город, после того, как будут заняты Родинское и еще ряд населенных пунктов. Он отмечает массовость российских атак на этом участке и их склонность к «тактике просачивания».
Украинский военный обозреватель Константин Машовец в свою очередь пишет, что ВС РФ усиливают резервами свою группировку для наступления на Доброполье. В частности, по его сведениям, сюда переброшены несколько подразделений «Рубикона», которые пытаются создать «киллзону» над боевыми порядками 7-го корпуса ДШВ, размещая личный состав и оборудование в северо-западной части Покровска (до 2016 года — Красноармейск). В то же время в юго-восточной части Покровска разворачивается российская боевая техника, сообщает обозреватель. Командование украинского корпуса, по сведениям Машовца, тем временем проводит достаточно успешные контратаки, развертывает в полосе обороны подразделения из состава корпуса и пытается установить огневой контроль над Покровском с помощью собственных БПЛА.
На южно-донецком направлении российские военные расширяют плацдарм на левом берегу реки Гайчур.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» утверждает, что ВС РФ продвинулись на 1,5 км к западу от Доброполья в Запорожской области, расширив плацдарм на левом берегу реки Гайчур.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Андреевки-Клевцово (до 2016 года — Искра) в Донецкой области.
На запорожском направлении украинские войска наступают южнее Запорожья на рубеже Приморского и Степногорска.
Анатолий Радов сообщает, что СОУ восстановили контроль над большей частью Приморского у берега Днепра, а также продолжают атаковать северную часть Степногорска. Об ухудшении ситуации на этом участке рассказывает и «Рыбарь». Украинские военные оборудуют позиции в южной части Приморского, а авиация наносит удары по южной части Степногорска, пишут в канале со ссылкой на данные объективного контроля. Авторы проекта предполагают, что украинское командование планирует восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив противника к Каменскому, но не исключают и наступления на Васильевку и даже до рубежа Михайловка — Токмак. «Сливочный каприз» в свою очередь констатирует, что СОУ продвинулись к югу от Лукьяновского, фактически освободив это село, расположенное к северо-востоку от Степногорска. «Военкор» Владимир Романов характеризует украинские действия в районе Приморского и Степногорска как «наступление» и приводит свою версию карты ЛБС на этом участке.
Также Радов написал, что над Малой Токмачкой идут воздушные бои между российскими украинскими дронами, а продвижение на земле отсутствует. Кроме того, Радов отреагировал на завирусившуюся компиляцию сводок Z-блогера Бориса Рожина о боях за Малую Токмачку, охарактеризовав Рожина как «турбо-блогера» и предположив, что у его подписчиков «каждое утро обнуляется мозг» — видимо, потому что иначе невозможно серьезно воспринимать сообщения о продвижении в Малой Токмачке на протяжении года. Тем временем в украинской 118-й ОМБр показали удары FPV-дронами по российской пехоте в районе Малой Токмачки.
Константин Машовец рассуждает (1, 2, 3) о перспективах российского стратегического наступления. По мнению обозревателя, Кремль не может позволить себе затягивать боевые действия из-за нарастающих негативных социальных и экономических последствий войны, а в краткосрочной или среднесрочной перспективе принудить Украину к миру на российских условиях можно только военным путем, проведя операцию, которая создаст предпосылки к разгрому 1-2 крупных группировок СОУ, что в свою очередь негативно повлияет на способность Украины продолжать вести войну. Машовец считает, что именно такой исход, а не захват конкретных территорий, станет целью российского наступления.
В качестве перспективных направления для российской операции обозреватель выделяет «славянско-краматорское» и «большое запорожское», поскольку там в результате зимней кампании ВС РФ оказались на относительно выгодных охватывающих рубежах. По его мнению, для достижения целей российские войска должны нанести удар уже сейчас, не дожидаясь гипотетической мобилизации. Кроме того, Машовец считает маловероятным, что в ближайшее время Украине удастся перехватить инициативу на фронте, хотя и допускает такую возможность на отдельных направлениях.
По оценке блога Two Marines, в период с 12 по 30 апреля ВС РФ проводили только ограниченные наступательные операции, а ситуация на большинстве участков фронта «временно и частично стабилизировалась». Кроме того, украинские силы даже контратаковали на отдельных направлениях, тогда как ВС РФ в основном вносили коррективы в наступательные планы и осуществляли соответствующие перегруппировки.
Кроме того, отмечается, что украинские дроноводы продолжают наносить «миддлстрайк»-удары по российской логистике, в результате чего в ряде российских дивизий потребление топлива сократилось на 10–20%. По сведениям Two Marines, в ВС РФ ввели практику сопровождения логистических колонн мобильными огневыми группами и начали переносить склады на территорию России или на расстояние более 100 км от фронта.
Издание Astra обратило внимание, что в Z-канале «Два Майора» объявили сбор на 20 электросамокатов для фронта. В качестве преимущества над мотоциклами указано то, что электросамокаты тише, что позволяет услышать звук подлетающего дрона.
Согласно подсчетам DeepState, в апреле 2026 года ВС РФ оккупировали 141 кв. км территории Украины, что на 11,9% меньше, чем в марте. По данным финского OSINT-сообщества Blackbird Group, за апрель ВС РФ заняли 94 кв. км украинской территории. По подсчетам ISW, за прошедший месяц площадь оккупированной территории и вовсе уменьшилась на 116 кв. км. С другой стороны, «Сливочный каприз» подсчитал, что в апреле площадь территории, подконтрольной ВС РФ, увеличилась на 328,98 кв. км. Этот же ресурс опубликовал инфографику интенсивности боевых действий по количеству геопривязок кадров боестолкновений — если считать по этой методике, выходит, что интенсивность боев существенно снизилась по сравнению с январем.
Владимир Зеленский объявил о начале военной реформы, основные положения которой заключаются в улучшении денежного обеспечения бойцов СОУ, усилении контрактной составляющей набора пополнений и поэтапном увольнении ранее мобилизованных, начиная уже с этого года. Украинский волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко, ранее регулярно критиковавший украинское командование и руководство Минобороны, выразил уверенность, что в случае успеха этой и других неназванных реформ Украина одержит победу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не получала от российской стороны никаких предложений о перемирии на 9 мая и назвал сообщения о готовящемся перемирии «пиар-акцией», в очередной раз призвав к долгосрочному прекращению огня. Владимир Зеленский в свою очередь допустил, что Парад Победы в Москве может быть атакован украинскими дронами.
Командующим ВКС РФ назначен генерал Александр Чайко, который с 2022-го года находится под санкциями ЕС за массовые убийства гражданского населения в городе Буча в Киевской области, совершенные войсками под его командованием в ходе наступления на Киев в 2022-м году, а ранее возглавлял российскую группировку в Сирии. Военкор RT и военный волонтер Андрей Филатов охарактеризовал назначение Чайко на эту должность как «пиздец», с ним согласился ряд других Z-авторов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 1 мая было запущено 210 беспилотников, в том числе около 140 типа «Шахед» (190 БПЛА — 90,48% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в 10 локациях
- в период с 8:00 по 15:30 1 мая было запущено 409 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (388 БПЛА — 94,87% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в 11 локациях
- в ночь на 2 мая было запущено 163 беспилотника, в том числе около 100 типа «Шахед» (142 БПЛА — 87,12% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в двух локациях
- в период с 8:00 по 19:00 2 мая было запущено 227 беспилотников, в том числе около 135 типа «Шахед» (220 БПЛА — 96,92% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания семи БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 3 мая было запущено 269 средств воздушного нападения: одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 268 беспилотников, в том числе около 160 типа «Шахед» (249 БПЛА — 92,91% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания одной ракеты и 19 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в одной локации
- по состоянию на 18:30 3 мая было запущено 241 средство воздушного нападения: две баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), пять управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (все сбиты) и 234 беспилотника, в том числе реактивные и БПЛА-имитаторы типа «Пародия» (175 БПЛА — 74,79% — были сбиты или подавлены). Атака продолжается, в воздушном пространстве — несколько десятков БПЛА
- в ночь на 4 мая было запущено 155 беспилотников, в том числе реактивные и имитаторы (135 БПЛА — 87,10% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
Два человека пострадали при атаке на Одесскую область в ночь на 1 мая, сообщили в ГСЧС. Двадцать пять человек, включая двоих детей, обратились за помощью к психологам. Повреждения получили многоэтажные дома и объекты портовой инфраструктуры. В 16-этажном доме в Одессе была разрушена квартира и загорелась крыша. В другом многоэтажном доме горели квартиры на 12-м этаже.
В Николаеве в результате налета дронов пострадали три человека, сообщили в спасательной службе. На энергетических объектах и в жилых домах возникли пожары, повреждения получили три многоквартирных, два частных дома и шесть автомобилей.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в регионе от атак днем 30 апреля и в ночь на 1 мая пострадали по меньшей мере пять человек. В Богодуховском районе зафиксированы значительные разрушения и пожары. Утром 1 мая в Богодухове дроны атаковали предприятие пищевой промышленности, пострадали четыре его работника. В Харькове ударам подверглись три автозаправочные станции, пострадали два человека. Еще одна АЗС была атакована в Чугуеве.
По сообщению главы Тернополя Сергея Надала, более 50 БПЛА типа «Шахед» ударили по городу днем 1 мая, около 20 дронов взорвались в городской черте. Зафиксированы попадания по промышленным и инфраструктурным объектам. Известно об 11 пострадавших, семь из которых госпитализированы. Из-за повреждений объектов энергоинфраструктуры часть микрорайонов города осталась без электроэнергии. По информации Z-канала «Военный Осведомитель», целями ударов по Тернополю стали складские помещения и территория радиозавода «Орион». Пожар на «одном из промышленных объектов» удалось потушить только на следующий день.
Четыре человека пострадали из-за атак на Днепропетровскую область, сообщили в ГСЧС. В Марганце ранения получили мужчина и три женщины. В Никополе пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме.
При атаке на Ровенскую область пять человек получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Коваль. Как минимум 10 жилых домов повреждены в городе Дубно.
Минэнерго Украины сообщило, что по состоянию на утро 1 мая после ударов по объектам энергетической инфраструктуры электроснабжение отсутствовало у части потребителей в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.
В компании «Нафтогаз України» заявили, что 1 и 2 мая были атакованы объекты газовой инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. 1 мая под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области — зафиксированы повреждения оборудования. В результате сброса авиабомбы на газопровод в Запорожской области 2 мая часть потребителей временно осталась без газа. В Днепропетровской области был ранен сотрудник компании.
Мониторинговые каналы опубликовали схему массированного продолжительного налета БПЛА на территорию Украины днем 2 мая. Зафиксированы попадания по меньшей мере в 12 городах Украины: в Чернигове, Сумах, Шостке, Харькове, Полтаве, Лозовой, Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), Павлограде, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск).
Два человека пострадали в результате попадания беспилотника в многоквартирный дом в Харькове в ночь на 2 мая, сообщили в ГСЧС. Дрон влетел в окно квартиры на 12-м этаже дома в Шевченковском районе, но не взорвался, что позволило избежать пожара.
В селе Васищево в Харьковской области шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате налета БПЛА, сообщили в спасательной службе. Сгорели два частных дома и гараж. Взрывами также были повреждены соседние дома и хозяйственные постройки.
Днем беспилотники снова атаковали Харьков. Под ударами оказались жилые кварталы и автозаправочные станции в разных районах города, пострадали пять человек. Украинские мониторинговые каналы пишут, что для атак применялись беспилотники V2U с системой распознавания целей с помощью ИИ.
В ночь на 2 мая беспилотниками вновь была атакована портовая инфраструктура Одесской области, сообщили в ГСЧС. Обошлось без пострадавших.
Три человека пострадали в результате ночных атак на Днепропетровскую область, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Беспилотники и артиллерия почти 20 раз атаковали четыре района области. В Кривом Роге под удар БПЛА попал локомотив.
Утром 2 мая БПЛА нанес удар по маршрутному автобусу в Днепровском районе Херсона, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. На месте погибли два человека: работник коммунальной службы и женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе четыре коммунальщика. Позже дрон в Херсоне атаковал еще одну маршрутку — пострадал водитель. Утром 3 мая беспилотник в городе атаковал гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники местного предприятия. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили в областной прокуратуре. Вскоре произошла повторная атака — была повреждена карета скорой помощи. Медики не пострадали.
Z-канал «От Мариуполя до Карпат» фактически признал террор мирного населения Херсона и подтвердил практикуемое российскими военными «сафари на людей», заявив, что любой транспорт в городе рассматривается как «цель двойного назначения», обратила внимание Astra. В публикациях утверждается, что под приоритетные удары попадают маршрутки, троллейбусы, остановки, а также склады, магазины и рынки. «Город будет медленно зачищаться», — предупредил автор канала. По сведениям украинских СМИ, канал может быть связан с Александром Шептурой — замминистра внутренних дел «ДНР», ранее фигурировавшим в материалах о похищениях и пытках людей в оккупированном Донецке. Сам канал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и публиковал поздравления администратору с присвоением звания генерал-майора полиции.
В результате авиаудара по Запорожскому району 2 мая один человек погиб, еще двое получили ранения, в том числе ребенок. Повреждены пять частных домов, из которых три загорелись, сообщили в ГСЧС.
ВС ВСУ сообщили, что при атаках 3 мая, среди прочего, применялись дроны-имитаторы «Пародия». Сергей «Флеш» Бескрестнов уточняет, что российские войска возобновили применение этих БПЛА после перерыва в несколько месяцев, и они долго кружили над Киевской областью, чтобы отвлечь внимание украинской ПВО.
Бойцы 1020-го зенитного ракетного полка сбили реактивный ударный беспилотник «Герань-4» дроном-перехватчиком Sting. Видео перехвата опубликовала волонтерская группа «Дикі шершні» — производитель этих зенитных БПЛА. Отмечается, что зенитчикам удалось перехватить цель с помощью системы управления Hornet Vision CTRL.
При атаке на АЗС в Каменском районе Днепропетровской области утром 3 мая повреждения получил автобус, в котором ехали 40 детей, сообщил глава ОВА Ганжа. На момент атаки дети успели покинуть транспорт — их эвакуировали в безопасное место. Тем не менее ранения получили 10-летний мальчик и пятеро взрослых, среди них беременная женщина. Ранее утром Ганжа написал, что из-за налета БПЛА на Никопольский район один человек получил ранения.
Днем в результате удара по девятиэтажному жилому дому в Кривом Роге пострадали (1, 2) шесть человек, в том числе двое детей. При атаке в тот же день на жилой квартал Днепра один человек погиб, еще 11 получили ранения, из них шестеро были госпитализированы (1, 2, 3).
Всего, по информации главы ОВА (1, 2), в Днепропетровской области 3 мая один человек погиб, пострадали еще 28 человек.
В Одесской области два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате атаки 3 мая по гражданской и портовой инфраструктуре, сообщил глава ОВА Олег Кипер. В Одесском районе зафиксированы удары беспилотников по трем жилым домам, еще два здания получили повреждения. Также были повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.
Два человека погибли и еще девять получили ранения при атаках по Донецкой области за сутки, написал глава ОВА Вадим Филашкин утром 3 мая.
В Сумской области за сутки один человек погиб, еще 18 пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. В регионе были атакованы 57 населенных пунктов в 24 общинах. Воздушная тревога длилась 22 часа 20 минут.
Пять человек пострадали в результате атаки на Николаев. Повреждения получили частные жилые дома, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В результате атаки на Запорожье вечером 3 мая пострадали девять человек, среди них двухлетний ребенок, сообщил (1, 2, 3) глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Пять человек погибли, еще 19 пострадали в результате ракетного удара по городу Мерефа в Харьковской области 4 мая, сообщили местные власти. Известно о возгорании частного дома и автомобиля. Еще несколько жилых строений, а также четыре магазина и станция технического обслуживания повреждены.
В Херсонской области от атак за сутки погиб один человек, еще 12 ранены, в том числе один ребенок, написал глава ОВА Прокудин.
В Сумской области за сутки один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщил глава ОВА Григоров. В регионе были атакованы 35 населенных пунктов в 15 общинах.
Глава Донецкой ОВА Филашкин сообщил об одном погибшем в Алексеево-Дружковке. Еще четыре человека ранены: трое в Доброполье, один — в Дружковке.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов» за апрель 2026 года. Всего за месяц зафиксировано 6 583 пусков: 5 881 беспилотник был сбит, 702 БПЛА достигли цели — эффективность работы ПВО составила 89%. Между тем среднее число запусков повысилось до 219 в день, что на 5% больше, чем в марте.
Согласно подсчетам аналитиков проекта, количество производимых Россией БПЛА типа «Шахед» и «Гербера» достигло примерно 210–215 единиц в день (год назад это число составляло 185 единиц). Из них почти каждый пятый дрон — это управляемая оператором «Герань-2». Выросло также общее количество пусков реактивных БПЛА до 10–12 единиц в день. Число ракет в апреле по сравнению с мартом также выросло до 141, хотя оно меньше, чем в феврале, пишет Le Monde со ссылкой на AFP.
В апреле российские самолеты сбросили на территорию Украины 6 890 авиабомб, подсчитали в «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основе данных Генштаба ВСУ. Аналитики отметили, что после каждого пика применения ФАБ число пусков снижается, пока через несколько месяцев не достигнет следующего пика. Связано это, вероятнее всего, с необходимостью накопления боеприпасов.
Telegram-канал Military Journal ✙ опубликовал статистику всех запущенных и перехваченных средств воздушного поражения за апрель 2026 года. Помимо БПЛА, по территории Украины была запущена 91 крылатая ракета (сбито 80) и 49 баллистических (сбито девять).
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 30 апреля были перехвачены 63 беспилотника (1, 2) над Белгородской, Брянской, Курской областями, Пермским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 1 мая был уничтожен 141 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 1 мая были перехвачены 133 беспилотника (1, 2) над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 2 мая были уничтожены 215 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 2 мая были перехвачены 269 беспилотников (1, 2) над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Челябинской областями, Московским регионом, Башкортостаном и Краснодарским краем
- в ночь на 3 мая были уничтожены 334 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в течение дня 3 мая были перехвачены 160 беспилотников (1, 2, 3) над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Новгородской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом
- в ночь на 4 мая были уничтожены 117 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом
В Генштабе ВСУ заявили, что 25 апреля на военном аэродроме Шагол в Челябинской области были поражены несколько истребителей пятого поколения Су-57 и один истребитель-бомбардировщик Су-34. Цели находились на расстоянии около 1700 км от границы с Украиной. Степень повреждений уточняется, говорится в сообщении. Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки аэродрома за 17 и 26 апреля. Позже снимками поделился командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди — они подтверждают поражение четырех самолетов. Бровди уточнил, что под удар попали два Су-57, один Су-34 и еще один неопознанный самолет.
В сети появилось видео одновременного пуска УМПБ и авиабомб с УМПК с российского бомбардировщика Су-34. Ранее такой бомбардировщик за раз мог запустить максимум четыре авиабомбы, отмечают аналитики CIT. По оценке Fighterbomber, таким образом ВКС РФ смогут довести число применяемых дальнобойных боеприпасов до 15-16 тысяч в месяц.
Двое подростков погибли из-за удара беспилотника по движущемуся мотоциклу в селе Волчья Александровка в Белгородской области вечером 30 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара дрона по вышке цифрового телерадиовещания в Рыльском районе некоторые районы области остались без доступа к телевидению.
В ночь на 1 мая Туапсе в четвертый раз за две недели подвергся налету беспилотников. Под удар попал морской терминал, где ведется складирование и перевалка нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Краснодарского края. На месте вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших. На опубликованных кадрах виден мощный столб дыма. По сведениям канала Supernova+, ночью в центральной части Туапсе частично пропадало электричество, не работал интернет. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, на утро 1 мая в гостиницах города оставались 85 человек, которые были эвакуированы во время тушения пожара на НПЗ из домов, расположенных рядом. В местных чатах жители жаловались на приступы астмы. Позже СБУ подтвердила четвертую атаку на нефтяной терминал порта Туапсе.
OSINT-аналитик издания Astra по видео очевидцев установил, что после четвертой атаки загорелся как минимум один топливный резервуар на территории Туапсинского НПЗ. Также, вероятно, в этот раз была повреждена установка ЗРПК «Панцирь» на мысе Кадош в Туапсе. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно», в свою очередь, пришел к выводу, что БПЛА повредили как минимум два резервуара емкостью по 10 тысяч кубометров нефти каждый. Дроны также уничтожили насосную станцию, считают аналитики. Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» предполагает, что в этот раз загорелись по меньшей мере три резервуара. Днем 2 мая, согласно сообщению оперштаба, пожар на морском терминале в Туапсе был полностью ликвидирован.
В результате предыдущих атак, по сведениям аналитиков, было уничтожено шесть резервуаров, поврежден один и 48 остались нетронутыми.
Проект «КіберБорошно» опубликовал видео, демонстрирующее территорию Туапсинского НПЗ, где 28 апреля были поражены четыре крупных купольных резервуара, которые используются для тяжелых фракций, в том числе, мазута. Из ролика становится ясно, что нефть вылилась из резервуаров на инфраструктуру завода, вызвав пожар.
Astra публикует видео, на котором зафиксированы обгоревшие автомобили и строения на улице Кошкина, куда хлынули пылающие нефтепродукты из пораженных в ходе атаки 28 апреля топливных резервуаров.
В апреле СОУ нанесли не менее 21 удара по объектам российской нефтяной инфраструктуры: по НПЗ, портам и трубопроводам — это максимальный показатель за четыре месяца, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании OilX. По меньшей мере девять атак пришлись на НПЗ, что привело к падению производства нефтепродуктов в России до 4,69 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с 2009 года. Падение темпов переработки нефти усиливает давление как на внутренний рынок, где растет сезонный спрос, так и на мировые рынки нефтепродуктов. Для того чтобы увеличить ущерб и осложнить восстановление, СОУ неоднократно прибегали к тактике повторных ударов по одним и тем же объектам. В частности, три успешных атаки остановили работу НПЗ «Роснефти» в Туапсе. Тем не менее морской экспорт нефти в апреле вырос, в том числе из-за редких ударов по портам.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался о проведении «оперативного совещания на месте тушения пожара на промышленной площадке» и заявил, что «пожар локализован». На какой из двух площадок — НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» или ЛПДС «Пермь», — чиновник не уточнил. Издание Astra сообщало, что днем 1 мая станция «Пермь», атакованная 29 и 30 апреля, по прежнему горела. В тот же день в Перми прошли «нефтяные дожди», написало издание «Пермь 36,6». Жители города рассказали о черных пятнах на окнах домов и улицах города. Столб черного дыма растянулся до поселка Юго-Камский, расположенного примерно в 40 км от Перми.
По информации «Радио Свобода» на 3 мая, вопреки заявлениям губернатора, пожар на ЛПДС «Пермь» продолжился. Спутниковый снимок, сделанный в 13:00 по местному времени, показывает, что в северной части станции могут выгореть все емкости с нефтью. Изучив снимки, Telegram-канал Exilenova+ пришел к выводу, что на территории насосной станции были уничтожены все резервуары объемом 50 тысяч кубометров каждый, то есть примерно 314 тысяч баррелей нефти или нефтепродуктов в каждом резервуаре. Один резервуар, вероятно, на 20 тысяч кубометров, частично обгорел, еще три остались нетронуты. В связи с разливом нефтепродуктов сгорела значительная часть технологических труб. Технологический процесс на станции приостановлен на неопределенный срок, заключают аналитики.
В результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области в ночь на 1 мая и повреждения ряда объектов произошло частичное обесточивание территории, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий. Вечером он написал, что «кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты» этой части региона. На следующий день Балицкий признал, что система электроснабжения получила серьезные повреждения и отключения будут повторяться.
Три человека пострадали в курском приграничье — утром 2 мая дрон атаковал автомобиль в Хомутовском районе, сообщил губернатор Хинштейн.
Генштаб ВСУ отчитался, что в ночь на 2 мая были поражены тактическая группа ОТРК «Искандер», РЛС «Подлёт» и «МИС-М1», а также склады боеприпасов и пункты управления БПЛА ВС РФ на оккупированных территориях Украины.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал (1, 2), что за последние 75 дней было поражено не менее 10 позиций ОТРК «Искандер» в Крыму, в связи с чем сократилось число пусков ракет «Искандер-М» с полуострова.
Владимир Путин подписал 2 мая закон, наделяющий таможенные органы полномочиями для противодействия БПЛА. Сотрудники таможни теперь смогут подавлять или повреждать и уничтожать все типы автоматизированных беспилотных систем, включая воздушные, подводные, надводные аппараты, а также беспилотные транспортные средства в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.
При атаке БПЛА днем 2 мая в Московской области погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Инцидент произошел в деревне Чернево Волоколамского округа. По словам губернатора, над регионом силами ПВО и РЭБ было сбито шесть беспилотников.
Более 60 БПЛА в ночь на 3 мая атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, целью налета стал морской порт Приморск — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике. «В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал глава региона. В период атаки в аэропорту Пулково были задержаны и отменены не менее 40 рейсов. По информации издания Astra, в порту Приморск был поражен нефтеналивной причал и, вероятно, ЗРПК «Панцирь». Владимир Зеленский назвал атаку успешной и сообщил, что дроны поразили ракетный корабль типа «Каракурт», сторожевой катер и танкер «теневого флота» России. Операцию провели совместно СБУ, ССО, СБС и ГУР. В ССО уточнили, что на борту 67-метрового «Каракурта», который должен был прикрывать порт от атак БПЛА, находились пусковая установка, восемь крылатых ракет «Калибр» и ЗРПК «Панцирь-М».
Два российских танкера «теневого флота» были поражены в порту Новороссийска, сообщил Зеленский. Операция была проведена совместно СБУ и Военно-морскими силами Украины под руководством начальника Генштаба. На опубликованных президентом кадрах можно увидеть, что БЭК нанесли поражение в кормовой части судов — в районе винто-рулевой группы и машинного отделения. Ликвидация последствий такого поражения требует длительного ремонта в доке, пишет украинское издание «Мілітарний».
Двое взрослых и один ребенок пострадали в Смоленской области из-за попадания дрона по многоквартирному дому 3 мая, написал губернатор Василий Анохин. За ночь над территорией Смоленской области был сбит или подавлен 21 украинский беспилотник.
Подросток погиб при ударе дрона в оккупированной части Запорожской области, сообщил «губернатор». 15-летний парень находился на дороге рядом с домом в Каменке-Днепровской. От полученных ранений он скончался на месте.
В ночь на 4 мая беспилотник, идентифицированный как FP-1, попал в фасад жилого здания ЖК «Дом на Мосфильмовской» по адресу ул. Мосфильмовская, д. 8. Удар подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. Позднее он добавил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на город. В соцсетях распространились (1, 2) кадры, на которых виден поврежденный дом на Мосфильмовской улице и разбросанные возле него обломки. Судя по доступной информации, в месте удара выбиты стекла и частично отсутствует облицовка. Разрушения внутри здания показал канал «Новости Москвы». Расстояние от атакованного здания до Кремля составляет около 6 км. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов отмечает, что беспилотник впервые за долгое время смог успешно прорвать все кольца противовоздушной обороны Москвы.
Несмотря на то что подобные отдельные попадания по объектам в Москве не дают военного эффекта, они имеют медийное значение и вынуждают усиливать ПВО столицы, отвлекая ресурсы от фронта и других направлений, тем самым создавая косвенное давление на российскую оборону, считает Z-канал «Военный Осведомитель».
Днем 4 мая был нанесен удар РСЗО «Град» по территории предприятия «Мираторг» в селе Бровничи в Климовском районе Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. По его сведениям, ранены семь работников предприятия, повреждены производственные помещения.
По информации проекта «КіберБорошно», в результате атаки ВМС Украины на российский катер «Грачонок» в Керченском проливе в ночь на 30 апреля 2026 года девять членов экипажа погибли и двое получили ранения.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки результатов атаки на Ярославский НПЗ, совершенной 26 апреля. На кадрах видны повреждения технических эстакад установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и следы попадания по техническим эстакадам возле установки гидрокрекинга.
Минобороны РФ оценило ущерб от операции «Паутина» в 2 млрд рублей. Такая сумма указана в материалах уголовного дела об атаке на военные аэродромы 1 июня 2025 года, расследование которого завершило Главное следственное управление Следственного комитета России, пишет «Коммерсантъ».
В «Кіберборошно» установили, что российское видео, где украинский БПЛА Hornet промахивается по логистической колонне ВС РФ, оказалось снято в тыловом районе Донецкой области примерно в 100 км от ЛБС.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 апреля по 20:00 30 апреля стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 83 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За сутки с 20:00 30 апреля по 20:00 1 мая два мирных жителя погибли, еще 68 получили ранения. В минувшие выходные 20 мирных жителей погибли, еще 191 получил ранения (1, 2). Также CIT публикует (1, 2, 3) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
За апрель 2026 года в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 309 мирных жителей, еще не менее 2 228 человек получили ранения различной степени тяжести, подсчитали в CIT.
Потери
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 1 мая 2026 года стали известны имена 216 205 военнослужащих, за неделю список пополнился 2 347 записями. Как отмечают журналисты, число погибших военных из Башкортостана и Татарстана в сумме уже превышает все потери советской армии за десять лет войны в Афганистане.
МИД Перу начал возвращать на родину граждан, которых обманом вывезли в Россию и отправили на войну с Украиной. За последние две недели домой вернулись 18 человек, еще несколько должны прибыть в ближайшие дни, а двое остаются под защитой посольства в Москве в ожидании репатриации. Прокуратура Перу начала расследование возможной торговли людьми после сотен обращений родственников о пропавших. По сведениям юристов, перуанцев заманивали обещаниями работы охранниками, поварами или таксистами. Когда они оказывались в России, у них отбирали документы и после непродолжительной военной подготовки их отправляли на фронт. С октября 2025 года таким образом в Россию могли уехать около 600 граждан Перу, не менее 13 из них погибли.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался 1 мая, что СБС поразили РЛС «Небо-М» на границе Белгородской и Курской областей и установку ЗРК «Бук-М3» на оккупированной территории Донецкой области. 3 мая «Мадяр» сообщил о поражении ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». По его же информации, в апреле СБС поразили 38 различных российских ЗРК и РЛС.
Также «Мадяр» приводит подсчеты, согласно которым пополнения ВС РФ за 4 месяца с декабря 2025 года по апрель 2026 года составили 148,4 тыс. человек, а украинские дроны за тот же период нанесли россиянам потери в 156,7 тысяч человек убитыми и ранеными. По его оценке, до 20% российских потерь при этом не фиксируются украинскими средствами объективного контроля и поэтому не попадают в статистику.
OSINT-исследователь под ником Alexander Black обратил внимание, что на видео работы операторов БПЛА 151-й ОМБр зафиксировано первое известное уничтожение новой российской колесной САУ «Гиацинт-К».
Вооружения и военная техника
Администрация Трампа не включила военную помощь Украине в рамках USAI в проект оборонного бюджета на 2027-й финансовый год. Напомним, $400 млн, выделенные на 2026-й год, были законтрактованы только после резкой критики со стороны сенатора от правящей Республиканской партии Митча Макконнелла.
США предупредили союзников о задержках в поставках оружия в связи с необходимостью пополнения запасов после войны с Ираном. Речь идет в том числе о ЗУР для ЗРК NASAMS и реактивных снарядах для HIMARS, которые применяются в Украине.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна планирует присоединиться к «коалиции дронов» по организации производства и поставки БПЛА для СОУ, в которую сейчас входят около 20 стран.
Исследователь под ником Covert Cabal подсчитал запасы украинской бронетехники, видимые на снимках, доступных в Google Earth. На этих снимках видны 222 танка Т-64 и Т-72, что на 86 меньше, чем на снимках, сделанных до начала полномасштабного российского вторжения, и более 2500 различных ББМ (их число уменьшилось на 554 по сравнению с довоенным периодом). Следует отметить, что в отличие от анализа российских баз хранения, в этот раз исследователь принципиально не использовал непубличные спутниковые снимки. Его коллега под ником Jompy предупреждает, что большинство снимков не обновлялись с 2022-го года, а также что в Украине гораздо большая часть техники хранилась в закрытых помещениях, чем в России, то есть не поддается подсчету.
Опубликовано видео применения в Украине ранее не встречавшегося ЗРК STASH, который напоминает ЗРК Tempest и также использует ракеты Hellfire. Судя по всему, в этом ЗРК применяется израильская РЛС RADA, активно используемая в Украине.
Андрей Филатов опубликовал видео, на котором российский дрон снимает упавший в воду украинский БПЛА FP-1 или FP-2, несущий на крыльях два FPV-дрона и оборудованный терминалом Starlink. Филатов предполагает, что дрон выступает в роли воздушного ретранслятора сигнала для FPV-дронов.
