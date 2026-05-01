ВСУ заявили о поражении российских истребителей пятого поколения СУ-57 в Челябинской области — в 1700 км от границы Украины

Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные поразили несколько российских истребителей пятого поколения Су-57 и один истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. По утверждению украинской стороны, удар был нанесен 25 апреля силами беспилотных систем, а цели находились примерно в 1700 км от границы Украины.
В Генштабе заявили, что речь идет о «мероприятиях по снижению возможностей противника наносить удары по гражданским объектам». В частности, по данным Главного управления разведки Украины, Су-57 применяются для запуска новых крылатых ракет С-71К «Ковер» дальностью до 300 км. Как утверждает ГУР, эта ракета оснащается боевой частью на основе авиабомбы ФАБ-250 и содержит значительное количество иностранных электронных компонентов. Z-блогер Кирилл Фёдоров также писал, что С-71К была разработана специально для Су-57 и впервые применялась в конце 2025 года.
Степень повреждений самолетов, как подчеркивают в Генштабе ВСУ, пока уточняется. Российская сторона эти заявления не комментировала.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки аэродрома, на которых, как утверждается, зафиксированы поврежденные самолеты и последствия удара. Канал также указывает, что речь идет о тех же Су-57 и Су-34, о которых сообщил Генштаб ВСУ. Независимого подтверждения подлинности этих изображений на момент публикации нет.
Су-57 — новейший российский многоцелевой истребитель, который относят к пятому поколению. Он совершил первый полет в 2010 году и считается самым современным самолетом в составе ВКС РФ. По открытым данным, на начало 2025 года на вооружении находилось около 30 таких машин, а их серийное производство идет медленно.
Это не первый случай заявлений о поражении Су-57. В июне 2024 года Главное управление разведки Украины сообщало об ударе по аэродрому в Ахтубинске, в результате которого был поврежден как минимум один такой самолет. Тогда факт повреждения подтверждали и близкие к российской военной авиации Z-каналы.