Украинские дроны вновь атаковали Приморск. Киев заявил об ударе по кораблю, катеру и танкеру, в Петербурге — транспортный коллапс

Более 60 украинских дронов ночью атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, ключевой целью налета стал морской порт Приморск — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике.

«В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал глава региона.

Подробностей местные власти не привели. По информации издания Astra, в порту поражен нефтеналивной причал и комплекс ПВО. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку успешной. По его словам, беспилотники поразили ракетный корабль типа «Каракурт», сторожевой катер, а также танкер «теневого флота» России:

«Существенные повреждения также нанесены инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой результат ограничивает российский военный потенциал. Я согласовал для Службы безопасности Украины и дополнительные, вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам».

Как утверждают в украинских Силах специальных операций, на борту 67-метрового «Каракурта», который должен был прикрывать порт от дронов, находились пусковая установка и восемь крылатых ракет «Калибр» дальностью до 2 тысяч км. Судно также оснащено зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».