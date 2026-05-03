Украинские дроны вновь атаковали Приморск. Киев заявил об ударе по кораблю, катеру и танкеру, в Петербурге — транспортный коллапс

The Insider
Более 60 украинских дронов ночью атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, ключевой целью налета стал морской порт Приморск — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике.

«В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал глава региона.

Подробностей местные власти не привели. По информации издания Astra, в порту поражен нефтеналивной причал и комплекс ПВО. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку успешной. По его словам, беспилотники поразили ракетный корабль типа «Каракурт», сторожевой катер, а также танкер «теневого флота» России:

«Существенные повреждения также нанесены инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой результат ограничивает российский военный потенциал. Я согласовал для Службы безопасности Украины и дополнительные, вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам».

Как утверждают в украинских Силах специальных операций, на борту 67-метрового «Каракурта», который должен был прикрывать порт от дронов, находились пусковая установка и восемь крылатых ракет «Калибр» дальностью до 2 тысяч км. Судно также оснащено зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Пожар в порту Приморска продолжается, следует из данных проекта спутникового мониторинга FIRMS, который ведет NASA. Взрывы около трех часов ночи слышали и жители Петербурга, пишет местное издание «Фонтанка». Незадолго до этого приостановил работу аэропорт Пулково. Были задержаны и отменены десятки рейсов.

С конца марта Украина регулярно атакует ключевые нефтяные порты России на Балтике: Усть-Лугу и Приморск. На этом фоне оба порта временно приостанавливали отгрузку нефти.

