Порты Усть-Луга и Приморск вновь атакованы: удары по нефтяной инфраструктуре на Балтике продолжаются четвертую ночь подряд

В ночь на 27 марта российские нефтеналивные порты Усть-Луга и Приморск в Финском заливе подверглись новой атаке. Об этом сообщили ряд Telegram- и Twitter-каналов, опубликовавшие видео и фото с мест прилетов (1, 2, 3).
OSINT-проект КіберБорошно геолоцировал кадры с некоторых опубликованных видео (Выборг, POV на порт Приморск; Нарва, POV на порт Усть-Луга). Проект отмечает, что, судя по данным съемок, удары по обоим портам наносились практически одновременно. Сообщается о множественных взрывах и детонации в районе объектов, а зарево пожаров было видно за десятки километров.
Дополнительным подтверждением пожаров служат данные сервиса NASA FIRMS, который фиксирует тепловые аномалии в районах портов.
Это уже четвертая ночь подряд, когда фиксируются удары по российской нефтяной инфраструктуре на Балтийском море. Ранее, 23 марта, беспилотники атаковали порт Приморск. О локализации пожара сообщили лишь 25 марта.
Накануне СМИ сообщали, что оба порта — и Усть-Луга, и Приморск — приостанавливали работу. Усть-Луга и Приморск являются ключевыми точками экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Балтийское море.