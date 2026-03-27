Порты Усть-Луга и Приморск вновь атакованы: удары по нефтяной инфраструктуре на Балтике продолжаются четвертую ночь подряд

Это уже четвертая ночь подряд, когда фиксируются удары по российской нефтяной инфраструктуре на Балтийском море. Ранее, 23 марта, беспилотники атаковали порт Приморск. О локализации пожара сообщили лишь 25 марта.

Накануне СМИ сообщали, что оба порта — и Усть-Луга, и Приморск — приостанавливали работу. Усть-Луга и Приморск являются ключевыми точками экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Балтийское море.