Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1272

 

 

 

 

 

Новости

Порты Усть-Луга и Приморск вновь атакованы: удары по нефтяной инфраструктуре на Балтике продолжаются четвертую ночь подряд

The Insider
Иллюстрация к материалу

Available in English

В ночь на 27 марта российские нефтеналивные порты Усть-Луга и Приморск в Финском заливе подверглись новой атаке. Об этом сообщили ряд Telegram- и Twitter-каналов, опубликовавшие видео и фото с мест прилетов (1, 2, 3).

Telegramhttps://t.me/theinsru/3533

OSINT-проект КіберБорошно геолоцировал кадры с некоторых опубликованных видео (Выборг, POV на порт Приморск; Нарва, POV на порт Усть-Луга). Проект отмечает, что, судя по данным съемок, удары по обоим портам наносились практически одновременно. Сообщается о множественных взрывах и детонации в районе объектов, а зарево пожаров было видно за десятки километров.

Иллюстрация к материалу

Дополнительным подтверждением пожаров служат данные сервиса NASA FIRMS, который фиксирует тепловые аномалии в районах портов.

Скриншот сделан 27 марта в 10:15 (мск)

Nasa Firms

Это уже четвертая ночь подряд, когда фиксируются удары по российской нефтяной инфраструктуре на Балтийском море. Ранее, 23 марта, беспилотники атаковали порт Приморск. О локализации пожара сообщили лишь 25 марта.

Накануне СМИ сообщали, что оба порта — и Усть-Луга, и Приморск — приостанавливали работу. Усть-Луга и Приморск являются ключевыми точками экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Балтийское море.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте