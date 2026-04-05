Украинские БПЛА повредили НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде и резервуар с топливом в порту Приморска

В результате атаки украинских БПЛА в Нижнем Новгороде были повреждены НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковская ТЭЦ, на НПЗ вспыхнул пожар, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Одновременно с этим в Приморске Ленинградской области дроны повредили топливный резервуар, что привело к утечке, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“. Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал Никитин. Видео атаки на НПЗ опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+, его верифицировало издание Astra.
Как отмечает Reuters, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших в стране производителей бензина. Он способен перерабатывать около 320 тысяч баррелей нефти в сутки.
Позднее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в двух районных населенных пунктах после атаки пришлось восстанавливать электроснабжение, но подробностей и сведений о других повреждениях не привел.
Губернатор Ленинградской области Дрозденко утром 5 апреля заявил, что в результате атаки был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск, трубу оперативно перекрыли и в ней «идет безопасное выгорание». Однако позднее Дрозденко опроверг собственные слова, написав, что повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар, что привело к утечке, которая якобы уже ликвидирована.
Накануне стало известно, что Приморск с 22 марта фактически перестал принимать дизельное топливо для экспорта и резко сократил отгрузку после серии атак украинских БПЛА.