Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

577

 

 

 

 

 

Новости

Украинские БПЛА повредили НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде и резервуар с топливом в порту Приморска

The Insider
Пожар на НПЗ в Нижнем Новгороде. Фото: Exilenova+

В результате атаки украинских БПЛА в Нижнем Новгороде были повреждены НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковская ТЭЦ, на НПЗ вспыхнул пожар, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Одновременно с этим в Приморске Ленинградской области дроны повредили топливный резервуар, что привело к утечке, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“. Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал Никитин. Видео атаки на НПЗ опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+, его верифицировало издание Astra.

Как отмечает Reuters, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших в стране производителей бензина. Он способен перерабатывать около 320 тысяч баррелей нефти в сутки.

Позднее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в двух районных населенных пунктах после атаки пришлось восстанавливать электроснабжение, но подробностей и сведений о других повреждениях не привел. 

Губернатор Ленинградской области Дрозденко утром 5 апреля заявил, что в результате атаки был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск, трубу оперативно перекрыли и в ней «идет безопасное выгорание». Однако позднее Дрозденко опроверг собственные слова, написав, что повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар, что привело к утечке, которая якобы уже ликвидирована. 

Накануне стало известно, что Приморск с 22 марта фактически перестал принимать дизельное топливо для экспорта и резко сократил отгрузку после серии атак украинских БПЛА. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте