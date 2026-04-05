Украинские БПЛА повредили НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде и резервуар с топливом в порту Приморска

Как отмечает Reuters, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших в стране производителей бензина. Он способен перерабатывать около 320 тысяч баррелей нефти в сутки.

Позднее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в двух районных населенных пунктах после атаки пришлось восстанавливать электроснабжение, но подробностей и сведений о других повреждениях не привел.

Губернатор Ленинградской области Дрозденко утром 5 апреля заявил, что в результате атаки был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск, трубу оперативно перекрыли и в ней «идет безопасное выгорание». Однако позднее Дрозденко опроверг собственные слова, написав, что повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар, что привело к утечке, которая якобы уже ликвидирована.

Накануне стало известно, что Приморск с 22 марта фактически перестал принимать дизельное топливо для экспорта и резко сократил отгрузку после серии атак украинских БПЛА.