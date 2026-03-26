Второй крупнейший НПЗ России остановил работу после атаки дронов — Reuters

«Киришинефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — остановил работу после атаки украинских дронов, вызвавшей пожары на территории предприятия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника в отрасли.

По данным издания, в результате серии ударов загорелись две основные установки и несколько вспомогательных. Сроки восстановления пока оценить невозможно. 

Остановка НПЗ может усилить давление на нефтяной сектор России: около 40% экспортных мощностей страны уже выведены из строя из-за атак дронов, ареста танкеров и остановки нефтепровода «Дружба» на территории Украины.

По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 17,5 млн тонн нефти (примерно 350 тысяч баррелей в сутки), что составляет около 6,6% всей переработки нефти в России.

Кроме того, после атак дронов приостановлены отгрузки нефти и нефтепродуктов в портах Приморск и Усть-Луга на Балтийском море.

Утром 26 марта Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты более 20 беспилотников. По его словам, повреждения зафиксированы в промышленной зоне, однако детали не уточняются.

