Туапсе в четвертый раз за две недели подвергся налету дронов. В городе вновь вспыхнул пожар

Беспилотники атаковали морской терминал в Туапсе — на месте вспыхнул пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, пострадавших нет. Губернатор региона и мэр города произошедшее пока не комментировали. Утром они лишь поздравили жителей с праздником весны и труда.
Минобороны отчиталось о перехвате 141 БПЛА над восемью регионами, аннексированным Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями. Точное количество сбитых дронов над Краснодарским краем в сводке не приводится.
По данным украинского Telegram-канала Exilenova+, под удар попал как минимум один резервуар с нефтепродуктами. На опубликованных кадрах виден мощный столб дыма. По утверждению канала Supernova+, ночью в центральной части Туапсе частично пропадал свет, не работал интернет. Официального подтверждения нет. В местных чатах жители жалуются на приступы астмы.
Сегодняшняя атака на Туапсе — четвертая за последние две недели. Пожар от предыдущего налета дронов потушили лишь несколько часов назад, отчитывался губернатор Вениамин Кондратьев. В первый раз беспилотники ударили по морскому терминалу 16 апреля, через четыре дня последовала вторая атака, еще через восемь — третья. Это обернулось экологической катастрофой: в городе прошел «нефтяной» дождь, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. При этом глава ведомства Анна Попова утверждала, что рисков для здоровья жителей Туапсе нет.
Экологи предупреждают, что продукты горения представляют серьезную угрозу для здоровья. Сопредседатель «Экозащиты!» Владимир Сливяк в разговоре с The Insider отмечал, что при подобных пожарах образуются токсичные и канцерогенные вещества, а бензол относится к веществам первого класса опасности и может вызывать онкологические заболевания. Особенно уязвимы люди с заболеваниями дыхательной системы. Как сообщали экологи, дым от пожаров достиг Анапы, Сочи и Ставрополя.