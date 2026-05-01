Туапсе в четвертый раз за две недели подвергся налету дронов. В городе вновь вспыхнул пожар

Беспилотники атаковали морской терминал в Туапсе — на месте вспыхнул пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, пострадавших нет. Губернатор региона и мэр города произошедшее пока не комментировали. Утром они лишь поздравили жителей с праздником весны и труда.

Минобороны отчиталось о перехвате 141 БПЛА над восемью регионами, аннексированным Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями. Точное количество сбитых дронов над Краснодарским краем в сводке не приводится.

По данным украинского Telegram-канала Exilenova+, под удар попал как минимум один резервуар с нефтепродуктами. На опубликованных кадрах виден мощный столб дыма. По утверждению канала Supernova+, ночью в центральной части Туапсе частично пропадал свет, не работал интернет. Официального подтверждения нет. В местных чатах жители жалуются на приступы астмы.