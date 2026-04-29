В Туапсе, где две недели горит НПЗ, на два дня закрыли школы «в целях безопасности»

В городе Туапсе, уже две недели страдающем от пожара на нефтеперерабатывающем заводе после атак украинских дронов, закрылись школы и учреждения дополнительного образования. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Формально образовательные учреждения работают, но «без приема обучающихся».

«Все 11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, как и 28 апреля во вторник, в среду, 29 апреля, также работают без приема обучающихся. Кадетский корпус работает с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 30 апреля кадет из учреждения заберут родители на майские праздники. Из пяти детских садов временно не работают два: № 22 и № 25. Остальные — в режиме дежурных групп», — говорится в сообщении.

Накануне в канале Оперштаба сообщалось, что «учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, при необходимости решено временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс». Про закрытие всех образовательных учреждений там не говорилось. Как минимум в одной из школ Туапсе, № 6, работает пункт временного размещения для жителей районов, эвакуированных из-за пожара.

Относительно перспектив открытия образовательных учреждений после 29 апреля в тексте говорится, что решение будет приниматься каждым из них «ориентируясь на оперативную обстановку, связанную с ликвидацией масштабного пожара на территории НПЗ, возникшего из-за атаки беспилотников киевского режима».

Накануне в Туапсе прибыли губернатор края Вениамин Кондратьев и по личному поручению Путина — министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС. За последние две недели на НПЗ состоялось уже три успешных атаки, пожар с выбросом черного дыма продолжается почти непрерывно, в городе уже выпадали осадки с сажей. По некоторым свидетельствам, на улицы выплескивалась горящая нефть.