В Туапсе из-за пожаров на НПЗ объявили режим ЧС, в город по поручению Путина приехал глава МЧС

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС на территории всего Туапсинского муниципального округа из-за пожара на НПЗ. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева. В Туапсе впервые с 16 февраля, когда из-за украинской атаки загорелось предприятие «Роснефти», приехали Кондратьев и глава МЧС Александр Куренков.

В канале ведомства в Max сообщается, что Куренков облетел на вертолете акваторию Чёрного моря и принял решение привести в готовность группу водолазов:

«При необходимости специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище», — говорится в сообщении.

Куренков прибыл в Туапсе по личному поручению Владимира Путина, он должен принять решения по тушению пожара и ликвидации последствий.

Сегодня беспилотники снова — в третий раз за две недели — атаковали НПЗ, налет продолжался несколько часов. В результате жителей части города, расположенного наиболее близко к месту атаки, пришлось эвакуировать. Изначально пострадали резервуары с топливом, не затронутые предыдущими ударами, позднее пожар, как сообщило издание RTVI, охватил газотурбинную установку. В реке Туапсе были выставлены защитные боны, призванные не допустить попадания нефтепродуктов в Чёрное море.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором видно, как горящая нефть течет прямо по улице. Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на местных зооволонтеров пишет, что от утечек нефти и пожара страдают бездомные животные: они вынуждены ходить по испачканной мазутом земле, их не успевают отлавливать и отмывать.