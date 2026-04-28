В Туапсе из-за пожаров на НПЗ объявили режим ЧС, в город по поручению Путина приехал глава МЧС

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС на территории всего Туапсинского муниципального округа из-за пожара на НПЗ. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева. В Туапсе впервые с 16 февраля, когда из-за украинской атаки загорелось предприятие «Роснефти», приехали Кондратьев и глава МЧС Александр Куренков. 

В канале ведомства в Max сообщается, что Куренков облетел на вертолете акваторию Чёрного моря и принял решение привести в готовность группу водолазов: 

«При необходимости специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище», — говорится в сообщении. 

Куренков прибыл в Туапсе по личному поручению Владимира Путина, он должен принять решения по тушению пожара и ликвидации последствий.  

Сегодня беспилотники снова — в третий раз за две недели — атаковали НПЗ, налет продолжался несколько часов. В результате жителей части города, расположенного наиболее близко к месту атаки, пришлось эвакуировать. Изначально пострадали резервуары с топливом, не затронутые предыдущими ударами, позднее пожар, как сообщило издание RTVI, охватил газотурбинную установку. В реке Туапсе были выставлены защитные боны, призванные не допустить попадания нефтепродуктов в Чёрное море. 

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором видно, как горящая нефть течет прямо по улице. Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на местных зооволонтеров пишет, что от утечек нефти и пожара страдают бездомные животные: они вынуждены ходить по испачканной мазутом земле, их не успевают отлавливать и отмывать. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

