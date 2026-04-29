Сегодня ничего не произошло: Роспотребнадзор не нашел опасных загрязнений в Туапсе, Перми и Ижевске

Роспотребнадзор и региональные власти в разных регионах России заявляют об отсутствии угроз для населения на фоне пожаров и выбросов, несмотря на жалобы жителей и данные о загрязнении воздуха.

Комментируя выбросы ядовитых веществ в Туапсе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков для здоровья нет, хотя в городе продолжается горение нефтяной инфраструктуры после атаки беспилотников. По ее словам, ситуация находится «на плотном контроле», а специалисты «делают всё», чтобы не допустить последствий. При этом ранее замеры самого ведомства фиксировали превышение концентраций в воздухе вредных веществ — бензола, ксилола и сажи — в два–три раза. Местные жители сообщают о «нефтяном дожде» и черном налете. Эколог Владимир Сливяк в разговоре с The Insider предупреждал, что продукты горения могут содержать канцерогенные вещества и представляют угрозу для здоровья.

Похожая ситуация складывается в Пермском крае. После пожара на промышленной площадке, возникшего, по данным властей, после удара беспилотника, Роспотребнадзор также не выявил в воздухе превышений нормы содержания вредных веществ. Губернатор Дмитрий Махонин заявил, что угрозы для населения нет. Однако жители публикуют фотографии черного дыма и жалуются на «нефтяной дождь» — осадки с темными пятнами, покрывающими одежду и автомобили. Издание «Кедр» писало, что такие осадки могут содержать углеводороды, тяжелые металлы и канцерогенные вещества, опасные для здоровья.

В Ижевске Роспотребнадзор также заявил, что не обнаружил в воздухе превышений содержания вредных веществ в районе завода кирпича и керамзита, несмотря на жалобы на рыжую пыль, оседающую на снег. Между тем ранее ведомство само фиксировало выбросы опасных веществ на этом предприятии, а Верховный суд подтвердил нарушения санитарных норм. Жители жалуются на проблему уже несколько лет, и проверки выявляли превышения концентрации вредных веществ.

Во всех трех случаях власти утверждают, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности. При этом местные жители и экологи продолжают сообщать о загрязнении воздуха и возможных рисках для здоровья.