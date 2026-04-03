Жителей Ижевска завалило кирпичной пылью с местного завода. Роспотребнадзор утверждает, что превышений ПДК нет

На аналогичную проблему еще в начале февраля жаловался Telegram-канал «Ижевский БизON». На фотографии виден жилой комплекс, где была сделана фотография из паблика «Ижевск».

24 марта удмуртский филиал провластного движения «Народный фронт» заявил, что его представители обратились в районную прокуратуру с требованием проверить соблюдение заводом экологических требований.

«Местные жители бьют тревогу — и неспроста, ведь дышать этой пылью — сомнительное удовольствие. Роспотребнадзор уже ловил предприятие на нарушениях, но воз и ныне там. Видимо, экологические нормы для завода — филькина грамота», — говорится в сообщении.

Дело против завода дошло до Верховного суда

Осенью прошлого года Верховный суд России отклонил требование ИЗКМ отменить постановление Роспотребнадзора об административной ответственности.

В постановлении суда говорится, что еще в апреле 2024 года региональным управлением Роспотребнадзора была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения экологических требований «в связи с поступлением сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, изложенных в многочисленных обращениях о нарушении условий проживания ввиду выбросов кирпичной пыли».

В результате этой проверки были обнаружены выбросы диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, бензапирена и неорганической пыли, содержащей диоксид кремния. При этом завод, вопреки законодательству, не проинформировал о ядовитых выбросах ни местные власти, ни население и не проводит надлежащих лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны. В результате Роспотребнадзор оштрафовал предприятие по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (подразумевает штраф до 20 тысяч рублей для предприятий).

ИКМЗ это постановление обжаловал, настаивая на том, что проверка была проведена с нарушением закона, а концентрации ядовитых веществ, выявленные в результате проверки, не превышали предельно допустимого уровня.

В постановлении упоминается, что в марте того же года были измерены среднесуточные концентрации взвешенных веществ на придомовой территории между многоквартирными жилыми домами на улице Баранова, примыкающей к заводу. Согласно экспертному заключению, они превышали предельно допустимую концентрацию в 1,33 раза. «Протоколы лабораторных исследований с экспертным заключением в противоречие не вступают», — говорится в постановлении. Также там говорится, что сотрудники предприятия знали об апрельской выездной проверке за день до нее, и в результате в день отбора проб цех по производству керамзита не работал, а территория завода была полита водой.

Проблема не решается годами

На рыжую пыль, выбрасываемую заводом, горожане регулярно жалуются в течение нескольких лет. Например, в паблике во «ВКонтакте» «Грозный Ижевчанин» почти идентичные посты с жалобами на грязный от кирпичной пыли снег публиковались зимой и 2023-го и 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2021 году суд уже обязал предприятие устранить выявленные нарушения. В период с 2021-го по 2024 год. было проведено более 2 тысяч исследований проб атмосферного воздуха — в 0,8% из них обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Всего региональный Роспотребнадзор за эти годы получил 53 официальных обращения от жителей улицы Баранова с жалобами на пыль.

В 2023 году тогдашний мэр города Олег Бекмеметьев встречался с руководством завода и обещал, что за два года предприятие завершит экологическую программу, которая должна снизить количество выбросов. Летом того же года Бекмеметьева задержали, а позднее отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями. Его обвинили в том, что незаконно выделил под застройку элитным жильем участок земли — без проведения торгов и вопреки назначению земельного участка (он предназначался для ведения подсобного хозяйства). В марте этого года Бекмеметьева приговорили к 5 годам колонии.