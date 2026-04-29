В Туапсе после атаки беспилотников сгорела газонаполнительная станция, которая обеспечивает газом 60% домов

В городе Туапсе Краснодарского края, который на протяжении нескольких недель подвергается атакам украинских беспилотников, разрушена газонаполнительная станция. Как сообщается в репортаже «Российской газеты», об этом рассказали в ОАО «Туапсегоргаз». Отмечается, что весь резервуарный парк сжиженного газа уничтожен и нет возможности развозить газ в газгольдеры (специальные резервуары) многоквартирных домов.

Издание «Пост-» пишет, что газонаполнительная станция, расположенная рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), полностью сгорела в ночь на 29 апреля. «60% Туапсе и района до сих пор на сжиженном [привозном] газе. На нашем — мы являемся единственным поставщиком на сегодняшний день», — рассказал гендиректор «Туапсегоргаза» Рустам Ашхамахов. Таким образом, более половины домов в Туапсинском районе рискуют остаться без газа.

Резервуары, подключенные к домам, наполняются примерно раз в месяц, поэтому имеющихся там сейчас запасов хватит на какое-то время. Вместе с тем отмечается, что в разных домах наполнение происходило в разные дни, соответственно, объемы этих запасов различаются.

Ашхамахов затруднился сказать, когда удастся восстановить поставки: «Мы еще не понимаем, сколько времени и какие затраты нужны». Пока сотрудники газонаполнительной станции не могут попасть на ее территорию, поскольку в районе НПЗ продолжается пожар.

«Российская газета» сообщает также, что из-за атаки БПЛА была обесточена водонасосная станция, которая располагается на территории НПЗ и поставляет воду жителям 30 улиц города. Сегодня ремонтные работы завершены. Сейчас идет заполнение систем, и вода постепенно, по мере увеличения давления, начнет поступать потребителям.

Атаки беспилотников на Туапсе продолжаются с 16 апреля. Были атакованы НПЗ и морской терминал «Роснефти». Жители курортного города находятся под воздействием токсичных продуктов горения, выпадает «нефтяной дождь» — осадки с примесями продуктов сгорания нефти. Согласно замерам Роспотребнадзора от вечера 21 апреля, концентрация бензола, ксилола и сажи в воздухе превышает предельно допустимые значения в два-три раза. В городе закрыли школы и детские сады.