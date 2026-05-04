Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

530

 

 

 

 

 

Новости

Командующим ВКС России назначен генерал Чайко — РБК. Он находится под санкциями ЕС за убийства мирных жителей в Буче

The Insider
Александр Чайко. Фото: РИА «Новости»

Александр Чайко. Фото: РИА «Новости»

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Александр Чайко, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением, и источник, близкий к Минобороны. Чайко сменит на этом посту генерала Виктора Афзалова.

В марте Чайко был внесен в санкционный список Евросоюза в числе девяти лиц, ответственных за массовое убийство мирных жителей украинского города Буча (Киевская область). Как отмечалось в заявлении пресс-служба Представительства ЕС в России, Чайко был «самым высокопоставленным российским военным на территории Украины в начале полномасштабного вторжения. Он был основным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу».

Чайко командовал группировкой войск «Восток» и в этом качестве осуществлял общее руководство наступлением на Киев из Беларуси. В то время он был командующим Восточным военным округом.

В Z-среде назначение Чайко главнокомандующим ВКС оценили негативно. Так, военкор RT и военный волонтер Андрей Филатов в своем Telegram-канале сопроводил ссылку на новость комментарием: «Хотите п***еца? Вот он». Комментарий Филатова  перепостили в свои каналы военный эксперт Максим Климов и военблогер Ростислав Мокренко.

С 2014 года, когда начались военные действия на востоке Украины, Александр Чайко отвечал за тайную переброску войск через российско-украинскую границу. В 2016 году Владимир Путин назначил его командующий всеми воздушно-десантными войсками. В 2017 году он одним из первых попал под санкции Украины. 

Также Чайко участвовал в военных действиях в Сирии. В частности, под его командованием российские и сирийские войска заняли город Кобани, была создана российская авиабаза в Эль-Камышлы, а в начале 2020 года разблокирована трасса Дамаск-Алеппо. В июле 2022 года Чайко отстранили от командования Восточным военным округом, после чего от вернулся в Сирию. После свержения Башара Асада в декабре 2024-го он продолжал числиться командующим российской группировкой в Сирии.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте