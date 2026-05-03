Перу вернуло из России 18 своих граждан, обманом завербованных на войну против Украины. Еще 9 должны вернуться в ближайшие дни

Министерство иностранных дел Перу сообщило, что за последние две недели из России на родину вернулись 18 граждан страны, которые обратились за помощью в консульский отдел посольства Перу в Москве. Ведомство пишет, что речь идет о перуанцах, которые уехали «для оказания услуг в иностранных вооруженных силах».

По данным МИД Перу, 3 мая в страну должен прибыть еще один гражданин, а 4 мая — еще шестеро перуанцев, которые вылетели из Москвы при поддержке сотрудников посольства. Возвращение еще двух человек пока не завершено, но его рассчитывают организовать в ближайшие дни.

Ранее прокуратура Перу начала предварительное расследование по делу о предполагаемой торговле людьми. По версии следствия, граждан Перу могли заманивать в Россию обещаниями работы в охране и других сферах, а после прибытия принуждать к участию в боевых действиях против Украины. Прокуратура запросила информацию у МИД Перу и миграционной службы, а также начала опрашивать свидетелей.

Перуанские СМИ писали, что родственники пропавших обращались к властям с требованием вернуть их близких. RPP приводило рассказ Лилы Абарки Пиментель, жены 27-летнего Альберта Айалы Эгурена: по ее словам, мужу обещали работу охранником в России и бонус $25 тысяч, однако после подписания контракта на русском языке его удерживали на военных базах, избивали и угрожали тюрьмой при попытке уйти.

La República со ссылкой на адвоката семей Марсело Татахе Пеколя писала, что родственники сообщили о 135 пропавших перуанцах и еще 250 возможных случаях. По словам адвоката, людей вербовали через соцсети, обещая работу охранниками, поварами, водителями или инженерами с зарплатой до $4 тысяч в месяц и бонусами до $20 тысяч, а после приезда в Россию у них забирали паспорта и отправляли на войну.