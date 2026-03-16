Россия больше не сможет вербовать кенийцев на войну с Украиной — глава МИД Кении

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Россия перестанет вербовать граждан Кении на войну против Украины. Его слова цитирует Reuters.

«Его превосходительство [Сергей Лавров] обсуждал с нами вопрос благосостояния кенийцев, находящихся в России, и в частности тех, кто участвует в специальной операции. И я хочу ясно заявить, что мы пришли к соглашению: кенийцы не будут зачисляться [в армию РФ] через Министерство обороны России — им больше не будет предоставлена возможность быть зачисленными. Дальнейшего набора не будет», — заявил он.

Мудавади добавил, что тем кенийцам, кто уже попал в российскую армию, будут оказаны надлежащие консульские услуги. Перед встречей с Лавровым министр иностранных дел Кении сказал журналистам, что правительство «испытывает давление» со стороны семей завербованных кенийцев.

При этом в остальном тон Мудавади по отношению к России был скорее благодушным: он подчеркнул, что две страны сохраняют хорошие отношения со времен признания СССР независимости Кении от Британии в 1963 году, и выразил желание укреплять сотрудничество в области энергетики, туризма и сельского хозяйства.

«Мы не хотим, чтобы наше партнерство с Россией определялось исключительно вопросом о специальной операции. Отношения между Кенией и Россией гораздо шире, чем это», — сказал Мудавади.

В конце февраля в Кении был арестован основатель рекрутингового агентства Global Face Human Resources Фестус Омвамба, которого власти обвинили в отправке граждан страны воевать в Украину на стороне России. В декабре кенийские власти сообщили о возвращении на родину 18 граждан, ранее завербованных в России для участия в войне. По данным местных СМИ, часть из них получила тяжелые ранения. Эти люди входили в число более чем 80 кенийцев, которые обращались в посольство в Москве с просьбой о помощи. Правительство аннулировало лицензии более 600 агентств по трудоустройству, заподозренных в отправке граждан Кении в Россию под видом работы с целью использования их в качестве военных, и заявляло о переговорах с Украиной по вопросу освобождения кенийцев, оказавшихся в плену. Согласно докладу кенийской разведки, представленному в феврале членам правительства, в российскую армию были завербованы более 1000 кенийцев, что в пять раз больше, чем ранее оценивали власти.