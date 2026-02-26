В Кении арестован глава агентства, вербовавшего кенийцев на войну в Украине на стороне России

В Кении задержан основатель рекрутингового агентства Global Face Human Resources, которое власти обвиняют в отправке граждан страны воевать в Украину на стороне России. Речь идет о Фестусе Омвамбе — по данным полиции, через его структуру кенийцев вербовали под видом трудоустройства в России.

Как сообщает AP, Омвамбу задержали в городе Мояле на севере страны, у границы с Эфиопией. По словам представителя полиции Майкла Мучири, он пытался скрыться после возвращения из России. В четверг его доставили в Найроби и предъявили обвинение в торговле людьми. Дело рассматривается в антитеррористическом суде. Следствие утверждает, что в прошлом году через структуру Омвамбы в Россию были отправлены как минимум 25 человек.

Ранее в сентябре полиция провела рейд в Найроби, обнаружив в арендованной квартире 21 молодого человека, готовившегося к вылету в Россию, отмечает AFP. Один из сотрудников Global Face Human Resources, Эдвард Гитуку, был обвинен в торговле людьми и освобожден под залог. По версии следствия, он играл ключевую роль в организации выезда завербованных.

В ходе расследования кенийские власти также упоминали гражданина России Михаила Ляпина, которого связывали с вербовочной схемой. В сентябре он был доставлен в Управление уголовных расследований Кении для опроса, после чего покинул страну. Посольство России в Найроби заявило, что Ляпин не является сотрудником государственных органов и выехал из Кении в соответствии с ранее запланированной поездкой, подчеркнув, что его права нарушены не были.

Правительство Кении заявляло, что всего более 1000 кенийцев были завербованы для участия в войне. По официальным данным, не менее 89 граждан страны остаются на передовой, 39 находятся в больницах, 28 числятся пропавшими без вести, часть вернулась домой. Подтверждена гибель по меньшей мере одного человека.

Трое завербованных кенийцев, говоривших с AP, называли Омвамбу координатором схемы. По их словам, им обещали квалифицированную работу — например, сантехнические вакансии, — однако по прибытии в Россию у них изымали паспорта и после краткой подготовки отправляли на фронт. Вербовка происходила в Найроби: кандидатов размещали в доме в ожидании вылета, туристические визы и билеты оформлялись через организаторов.

Разведывательный отчет, представленный парламенту лидером большинства Кимани Ичунгва, утверждает, что к схеме могли быть причастны как представители кенийских, так и российских структур, действовавшие совместно с недобросовестными агентствами по трудоустройству. Посольство России в Найроби ранее отрицало обвинения, заявив, что не выдавало виз лицам, намеревавшимся ехать в Россию для участия в боевых действиях. При этом в дипмиссии подчеркнули, что Россия «не исключает возможности добровольного вступления иностранных граждан в вооруженные силы».

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади 9 февраля заявил AP, что намерен посетить Россию для дипломатических консультаций, чтобы пресечь деятельность структур, которые «пользуются ситуацией». По его словам, Найроби также добивается возвращения кенийцев, оказавшихся в украинских тюрьмах, и репатриации тех, кто находится в России.

Арест Омвамбы стал первым громким задержанием в рамках кампании кенийских властей по пресечению вербовки граждан для участия в войне в Украине.

В декабре кенийские власти сообщили о возвращении на родину 18 граждан, ранее завербованных в России для участия в войне. По данным местных СМИ, часть из них получила тяжелые ранения. Эти люди входили в число более чем 80 кенийцев, которые обращались в посольство в Москве с просьбой о помощи. Правительство аннулировало лицензии более 600 агентств по трудоустройству, заподозренных в отправке граждан в Россию под видом работы, и заявляло о переговорах с Украиной по вопросу освобождения кенийцев, оказавшихся в плену.

