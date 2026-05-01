Минобороны России оценило ущерб от операции СБУ «Паутина» в 2 млрд рублей — «Коммерсантъ»

Фото: СБУ

Минобороны России оценило ущерб от атаки украинских дронов на военные аэродромы 1 июня 2025 года в 2 млрд рублей. Такая сумма указана в материалах уголовного дела об операции «Паутина», расследование которого завершило Главное следственное управление Следственного комитета России, пишет «Коммерсантъ».

Обвиняемыми по делу проходят четверо водителей большегрузов — Михаил Рюмин, Александр Зайцев, Андрей Меркурьев и Сергей Канурин. По версии следствия, они доставили фуры с каркасными домами, внутри которых были спрятаны беспилотники. Водителям вменяют совершение теракта, а также незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой. Сами они вину не признают и утверждают, что не знали о содержимом груза и были «использованы втемную».

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2025 года заявлял в интервью ABC News, что водители фур не знали о содержимом груза и «просто выполняли свою работу». По его словам, беспилотники были спрятаны в контейнерах с дистанционно открывающимися крышами. Следствие, в свою очередь, утверждает, что водители действовали в составе организованной группы.

Следствие считает организаторами операции уроженцев Украины Артема и Екатерину Тимофеевых, а также человека по фамилии Борисовский — все они объявлены в розыск. После завершения расследования обвиняемые начали знакомиться с материалами дела, которые насчитывают около 90 томов.

Операция «Паутина» прошла 1 июня 2025 года: более 100 FPV-дронов, спрятанных в грузовиках, атаковали четыре аэродрома — в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. Целями были Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 — самолеты стратегической авиации, входящие в воздушную компоненту российской ядерной триады.

После атаки СБУ заявляла о поражении 41 самолета. The Insider писал, что на спутниковых снимках удалось подтвердить уничтожение или критические повреждения 15 самолетов, почти все из них — стратегические бомбардировщики. По видео атак OSINT-проект «КіберБорошно» насчитал 22 точно поврежденных самолета и еще один, повреждение которого не удалось подтвердить однозначно. По оценкам аналитиков, из строя могло быть выведено до 20% боеготового парка таких машин.

Статьи по теме

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  3. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  4. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  5. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию

