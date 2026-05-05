Беспилотники атаковали один из крупнейших российских НПЗ — «Киришинефтеоргсинтез». На месте вспыхнул пожар

Дроны ночью вновь атаковали Ленинградскую область, целью стал «Киришинефтеоргсинтез» — один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте вспыхнул пожар, который локализовали, пострадавших нет. Другие подробности о последствиях не приводятся. Всего над регионом сбили 29 беспилотников.

Согласно данным системы мониторинга пожаров FIRMS, изученным The Insider, пожар на территории НПЗ все еще продолжается. Спутники зафиксировали как минимум два очага возгорания, один из которых на территории факельного хозяйства предприятия — критически важной системы обеспечения безопасности. Она предназначена для утилизации горючих газов и паров.