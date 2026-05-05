

 

 

 

 

 

Беспилотники атаковали один из крупнейших российских НПЗ — «Киришинефтеоргсинтез». На месте вспыхнул пожар

Спутниковый снимок города Кириши и «Киришинефтеоргсинтеза». Изображение: FIRMS

Дроны ночью вновь атаковали Ленинградскую область, целью стал «Киришинефтеоргсинтез» — один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте вспыхнул пожар, который локализовали, пострадавших нет. Другие подробности о последствиях не приводятся. Всего над регионом сбили 29 беспилотников.

Согласно данным системы мониторинга пожаров FIRMS, изученным The Insider, пожар на территории НПЗ все еще продолжается. Спутники зафиксировали как минимум два очага возгорания, один из которых на территории факельного хозяйства предприятия — критически важной системы обеспечения безопасности. Она предназначена для утилизации горючих газов и паров.

Пожар на территории НПЗ «Киришинефтеоргсинтез».

Завод уже подвергался налету дронов. В конце марта его атаковали около 25 БПЛА: на территории вспыхнули пожары, были повреждены установки первичной переработки нефти, уничтожен резервуар объемом 5 тысяч кубометров. Как писал Reuters, в результате ударов «Киришинефтеоргсинтез» остановил работу. По данным агентства, в 2024 году предприятие переработало около 17,5 млн тонн нефти — около 6,6% всей переработки нефти в России.

Город Кириши находится в 100 км от Петербурга и Великого Новгорода.

С конца марта Украина также регулярно атакует ключевые нефтяные порты России в Ленинградской области: Усть-Лугу и Приморск. На этом фоне оба порта временно приостанавливали отгрузку нефти.

