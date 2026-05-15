Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

Утром 15 мая Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «205 на 205». Об этом сообщило российское Минобороны и президент Украины Владимир Зеленский.

Российские военные сейчас находятся в Беларуси, говорится в публикации российского военного ведомства. Там сообщили, что посредником при обмене выступили ОАЭ.