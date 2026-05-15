Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Повреждены два жилых дома, три человека погибли

В ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали Рязань, в результате чего был поврежден рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» и два многоэтажных дома — в ЖК «Триколор» на Касимовском шоссе и на улице Новосëлов, установила Astra с помощью фото очевидцев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате удара погибли три человека и еще 12 пострадали. По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, семь пострадавших, включая четверых детей, госпитализированы. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.



Astra пишет со ссылкой на местных жителей, что после атаки в Рязани пошли «черные дожди». Такие же дожди шли в Туапсе после пожара на морском терминале. Осадки с примесями продуктов сгорания нефти опасны для здоровья людей и животных.