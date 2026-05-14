Свыше 1 500 беспилотников атаковали Украину за сутки, в Покровске и Мирнограде накапливаются российские резервы. Что происходит на фронте

Машовец констатирует, что российское наступление на Константиновку увязло, а командование ВС РФ отдает предпочтение продвижению на Доброполье, которое открывает перспективы охвата Краматорска с юго-запада. Тем не менее он прогнозирует, что российские атаки на Константиновку не прекратятся, однако действующие здесь подразделения вынуждены будут обходиться своими силами, без переброски резервов.

На покровском направлении российские резервы накапливаются в Покровско-Мирноградской агломерации.

Российский военблогер Анатолий Радов комментирует недавнее сообщение о возможном отходе СОУ из Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Согласно его источникам, украинских сил в Мирнограде действительно нет, к тому же ряд подразделений с этого участка перебрасывают на константиновское направление.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников поясняет, что в украинском командовании за подконтрольную территорию в Покровске (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограде выдают «кусок киллзоны» между ними. Тем временем, по его сведениям, в оба города продолжают заходить российские резервы, в том числе подразделения спецназа и ВДВ, которые представляют серьезную угрозу для группировки СОУ на их окраинах. Обозреватель отмечает, что украинские войска находятся в невыгодной позиции, поэтому он считает их присутствие в промзоне на окраинах Покровска и Мирнограда нецелесообразным и призывает начать отход на заранее подготовленные рубежи и уплотнить тем самым оборону Белицкого и Доброполья.

На южно-донецком направлении идут бои на участке от Вишнёвого до Тернового, к северу от Гуляйполя.

Анатолий Радов сообщает, что на участке от Вишнёвого до Тернового, к северу от Гуляйполя, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются бои, причем в Вишнёвом и Вербовом сейчас больше украинских военных, чем российских.

225-й ОШП заявляет, что после гибели двух бойцов полка российские военные отрезали их головы и выставили их для устрашения. В доказательство приводится, как сообщается, перехват переговоров, где российский командир отдает соответствующий приказ.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin сообщает, что в настоящее время ВС РФ ведут наступательные действия на Донбассе в направлении Славянска, Константиновки и Доброполья. Он добавляет, что они несколько продвинулись на ряде ключевых направлений, и прогнозирует дальнейшее усиление российских атак.

Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 4 по 10 мая ВС РФ оккупировали 17 кв. км территории Украины, или в среднем 2 кв. км в сутки. В течение недели до этого средние темпы российского продвижения составляли 3 кв. км в сутки, а еще неделей ранее — 4 кв. км в сутки. По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте возросло на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 112 в сутки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 мая 731 средства воздушного нападения: 675 беспилотников типа «Шахед», сбрасывающих боеприпасы «Бандероль» (две единицы), и БПЛА-имитаторов (652 БПЛА — 96,59% — были сбиты или подавлены), а также трех ракет «Кинжал» (о перехвате не сообщалось), 18 баллистических ракет «Искандер-М» или С-400 (12 были сбиты) и 35 крылатых ракет Х-101 (29 сбиты). Зафиксированы попадания 15 ракет и 23 БПЛА в 24 локациях, а также падение обломков в 18 локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основными целями стали Киев и Кременчуг.