Свыше 1 500 беспилотников атаковали Украину за сутки, в Покровске и Мирнограде накапливаются российские резервы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские военные наращивают интенсивность атак в Константиновке и окрестностях
- На покровском направлении российские резервы накапливаются в Покровско-Мирноградской агломерации
- Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ сократились до 2 кв. км в сутки
- Самый крупный российский налет за всю войну — свыше 1 500 беспилотников атаковали Украину в течение суток
- В Киеве в результате атаки обрушилась часть жилого дома — погибли 12 человек, еще 45 человек пострадали
- В Белгородской области из-за «нештатного падения» российской ФАБ-500 произошло крушение электропоезда
- Над стратегическими атомными подводными лодками проекта 955 «Борей» на Камчатке установили антидроновые сети
- Министр обороны США Пит Хегсет сообщил об отправке американских военных в Украину для изучения боевого опыта
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российские военные наращивают интенсивность атак в Константиновке и окрестностях.
Минобороны РФ заявило о захвате Николаевки к северо-востоку от Константиновки. Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что ВС РФ кратно увеличили интенсивность атак в Константиновке и окрестностях, воспользовавшись «зеленкой». По его сведениям, бои идут в западной и восточной части Константиновки, однако информация о «просачивании» в центр города не соответствует действительности. Как утверждает автор канала, украинские войска продолжают контратаковать и сдерживать наступление с помощью дронов, а также заводят малые группы в тыл российским силам, пользуясь городской застройкой.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ стремятся полностью захватить Константиновку и Дружковку, чтобы выйти к Краматорску с юга и юго-востока. По его сведениям, ВС РФ концентрируют усилия к югу, юго-востоку и востоку от Константиновки, а на территории 7–8% города фиксируются российские штурмовые группы, которые, однако, пока не могут там закрепиться. Обозреватель сообщает, что российское продвижение в Константиновке и на ее флангах удалось остановить благодаря ряду контратак СОУ в районе, в частности, Ильиновки (до 2016 года — Ильича), Степановки и Часова Яра, а также в самой Константиновке. Тем временем ВС РФ пытаются усилить «просочившуюся» пехоту и наносят удары по логистическим маршрутам, ведущим в Константиновку. В частности, по информации Машовца, ситуация для СОУ ухудшается в восточной и юго-восточной части города.
Машовец констатирует, что российское наступление на Константиновку увязло, а командование ВС РФ отдает предпочтение продвижению на Доброполье, которое открывает перспективы охвата Краматорска с юго-запада. Тем не менее он прогнозирует, что российские атаки на Константиновку не прекратятся, однако действующие здесь подразделения вынуждены будут обходиться своими силами, без переброски резервов.
На покровском направлении российские резервы накапливаются в Покровско-Мирноградской агломерации.
Российский военблогер Анатолий Радов комментирует недавнее сообщение о возможном отходе СОУ из Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Согласно его источникам, украинских сил в Мирнограде действительно нет, к тому же ряд подразделений с этого участка перебрасывают на константиновское направление.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников поясняет, что в украинском командовании за подконтрольную территорию в Покровске (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограде выдают «кусок киллзоны» между ними. Тем временем, по его сведениям, в оба города продолжают заходить российские резервы, в том числе подразделения спецназа и ВДВ, которые представляют серьезную угрозу для группировки СОУ на их окраинах. Обозреватель отмечает, что украинские войска находятся в невыгодной позиции, поэтому он считает их присутствие в промзоне на окраинах Покровска и Мирнограда нецелесообразным и призывает начать отход на заранее подготовленные рубежи и уплотнить тем самым оборону Белицкого и Доброполья.
На южно-донецком направлении идут бои на участке от Вишнёвого до Тернового, к северу от Гуляйполя.
Анатолий Радов сообщает, что на участке от Вишнёвого до Тернового, к северу от Гуляйполя, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются бои, причем в Вишнёвом и Вербовом сейчас больше украинских военных, чем российских.
225-й ОШП заявляет, что после гибели двух бойцов полка российские военные отрезали их головы и выставили их для устрашения. В доказательство приводится, как сообщается, перехват переговоров, где российский командир отдает соответствующий приказ.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin сообщает, что в настоящее время ВС РФ ведут наступательные действия на Донбассе в направлении Славянска, Константиновки и Доброполья. Он добавляет, что они несколько продвинулись на ряде ключевых направлений, и прогнозирует дальнейшее усиление российских атак.
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 4 по 10 мая ВС РФ оккупировали 17 кв. км территории Украины, или в среднем 2 кв. км в сутки. В течение недели до этого средние темпы российского продвижения составляли 3 кв. км в сутки, а еще неделей ранее — 4 кв. км в сутки. По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте возросло на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 112 в сутки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 мая 731 средства воздушного нападения: 675 беспилотников типа «Шахед», сбрасывающих боеприпасы «Бандероль» (две единицы), и БПЛА-имитаторов (652 БПЛА — 96,59% — были сбиты или подавлены), а также трех ракет «Кинжал» (о перехвате не сообщалось), 18 баллистических ракет «Искандер-М» или С-400 (12 были сбиты) и 35 крылатых ракет Х-101 (29 сбиты). Зафиксированы попадания 15 ракет и 23 БПЛА в 24 локациях, а также падение обломков в 18 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основными целями стали Киев и Кременчуг.
Владимир Зеленский отметил, что в ходе продолжительной атаки на территорию Украины, которая началась еще накануне утром, были применены более 1 560 беспилотников. Он подчеркнул, что главной целью атаки стал Киев, есть также разрушения в Киевской области, под удар попали объекты энергетики в Кременчуге, портовая инфраструктура и жилая застройка в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск).
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения.
В Киеве в результате атаки обрушилась часть девятиэтажного дома в Дарницком районе, под завалами продолжают искать людей. Существенные повреждения получил также торговый центр, расположенный неподалеку. Местные власти сообщили (1, 2) о 12 погибших, в том числе двоих детях, и 45 пострадавших; 144 человека получили помощь психологов ГСЧС.
Глава МВД Игорь Клименко заявил о более чем 10 людях, пропавших без вести (в ГСЧС сообщают о 20 пропавших). По его словам, в ликвидации последствий атаки на страну задействованы более 1 500 спасателей и полицейских, из них почти 600 участвуют в работах в Киеве. К тушению пожаров привлекли вертолеты. На левом берегу города возникли перебои с водоснабжением. В общей сложности под удар попали пять районов столицы.
При атаке на Киевскую область пострадали семь человек, включая ребенка. В ГСЧС сообщили о разрушениях в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах.
В Одесской области вновь под удар попала портовая инфраструктура. Пострадали два человека, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.
Не менее 28 человек пострадали из-за атаки на Харьков, среди них трое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Шевченковском районе ранения получили 15 человек, в Салтовском районе пострадали 10 женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет.
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, днем беспилотниками были атакованы машины Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Корабельном районе Херсона. Информация о пострадавших уточняется. Утром в этом же районе при ударе БПЛА была убита женщина.
Z-каналы пишут, что ракеты «Кинжал» запускали по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Кроме того, по сведениям (1, 2) Z-авторов, в Кривом Роге под удар БПЛА попал металлургический комбинат «АрселорМіттал Кривий Ріг». В Кременчуге целями ракет и беспилотников стали Кременчугский НПЗ, автотранспортные предприятия и складской комплекс, пишет «военкор» Владимир Романов.
Министерство обороны Молдовы накануне сообщало, что во время атаки дрон нарушил воздушное пространство страны со стороны Винницкой области. Также несколько дронов залетели на территорию Гомельской области Беларуси. Тем временем Словакия временно закрывала все погранпереходы с Украиной «по соображениям безопасности». Правительство Венгрии, в свою очередь, вызвало российского посла в связи с массированной атакой БПЛА у границ страны. «Венгерское правительство решительно осуждает российское нападение на Закарпатье», — заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
«Укрзалізниця» заявила, что по железнодорожным объектам на западе, севере и в центральной части Украины было нанесено 23 удара. «Под ударами оказалась энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях», а также подвижной состав, говорится в сообщении. Также были атакованы объекты национальной акционерной компании «Нафтогаз України», в том числе газодобывающий объект в Харьковской области и предприятие в Житомирской.
В результате атак на Херсон накануне пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщил глава Херсонской ОВА. «В течение дня враг цинично обстреливает с дронов транспорт, дома и даже пожилых людей, идущих по улицам города», — написал он. Чуть ранее глава администрации сообщал, что в поселке Белозерка в Херсонском районе в результате удара беспилотника по автобусу погибла женщина.
Восемь человек получили ранения при попадании беспилотника по девятиэтажному дому в Ивано-Франковске, среди них — 15-летняя девочка, сообщила областная прокуратура.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 13 мая 145 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской, Псковской, Смоленской, Тверской, Владимирской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 14 мая были перехвачены 36 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом.
Электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка» в Белгородской области накануне днем, сошел с рельсов; пострадала 75-летняя женщина. Губернатор, заявивший сначала о возможном взрыве железнодорожного полотна, отредактировал сообщение. В обновленной версии публикации слово «взрыв» заменено на «повреждения», обратил внимание Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». По предварительной информации, причиной схода с рельсов электропоезда стала «нештатно сошедшая» российская ФАБ-500. Авиабомба упала на железнодорожные пути в Яковлевском округе и, не взорвавшись при падении, разрушила часть железнодорожного полотна, выяснил канал MNS.
Антитеррористическая комиссия Москвы запретила публиковать какую-либо информацию об атаках беспилотников в столице без ссылки на официальные источники. Об этом сообщила городская мэрия, аргументировав ограничения «борьбой с фейками». Запрет распространяется на всех жителей Москвы, в том числе журналистов и сотрудников экстренных служб, и будет действовать, пока его не отменят отдельным распоряжением. Между тем запрет на публикацию текстовых материалов есть только в пресс-релизе мэрии, но отсутствует в выписке Антитеррористической комиссии столицы.
Изучив кадры атаки на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в поселке Волна в Краснодарском крае, совершенной накануне украинскими ССО, OSINT-проект «КіберБорошно» подтверждает поражение соединительной эстакады между причалами № 3 и № 4. Аналитики отмечают, что в момент удара возле причала находился танкер — вероятно, он получил повреждения. По спутниковым снимкам последствий атаки ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» установил повреждения двух резервуаров, трубопровода и причала.
На спутниковом снимке Астраханского газоперерабатывающего завода, атакованного накануне, зафиксирован масштабный пожар в районе открытого склада серы и узла ее отгрузки на железную дорогу, установил украинский канал Exilenova+. Нарушение вывоза серы может замедлить работу газоочистных установок и темпы переработки газоконденсата, пишут аналитики.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что в ночь с 5 на 6 мая 2026 года беспилотники, оборудованныеStarlink, атаковали объекты в районе Джанкоя. Сообщается об ударе по пусковой установке ЗРК С-400; последствия неизвестны. Также были поражены два автомобиля МОГ: один военнослужащий погиб, еще 10 получили ранения. Основной удар, как утверждается, пришелся по железнодорожной станции Джанкой. По сведениям канала, погибли пять силовиков: трое сотрудников Росгвардии, один военнослужащий ВС РФ и один сотрудник погрануправления ФСБ, еще пять человек получили ранения. Также сообщается об уничтожении локомотива и повреждении нескольких грузовых вагонов. Об ударе по «зданию ФСБ» в ночь на 6 мая сообщали Z-каналы.
По информации Z-канала «Военный Осведомитель», на базе ВМФ «Рыбачий» на Камчатке западные спутники зафиксировали антидроновые сети над стратегическими атомными подводными лодками проекта 955 «Борей». По мнению авторов канала, сети предназначены прежде всего для защиты от небольших FPV-дронов и вряд ли смогут остановить дальнобойные беспилотники-камикадзе с массивной боевой частью. Авторы связывают появление таких защитных конструкций с опасениями проведения операции типа «Паутина» против объектов российской «ядерной триады».
По подсчетам (1, 2) волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 мая по 20:00 13 мая стало известно как минимум о 14 погибших и 98 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Издание Astra верифицировало личности восьми пограничников ФСБ, погибших при атаке 30 апреля 2026 года на российские катера, которые охраняли мост через Керченский пролив. Все они были военнослужащими воинской части 2396Б ФСБ, относящейся к отряду пограничных сторожевых кораблей и базирующейся в Новороссийске.
Вооружения и военная техника
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил на слушаниях в Сенате, посвященных оборонному бюджету США, что распорядился направить в Украину американских военных специалистов для изучения опыта применения БПЛА в боевых условиях.
В Палате представителей США набрала большинство голосов резолюция о вынесении на голосование законопроекта о помощи Украине, который, в частности, предусматривает выделение кредита на закупки американского оружия на сумму $8 млрд. Теперь законопроект может быть проголосован без согласия спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в феврале 2025 года заявлял, что в Конгрессе «нет аппетита» для выделения дополнительной помощи Украине.
Представители канадской разведки провели ряд встреч с руководством компании-производителя оружия Cadex после того, как совместное расследование The Insider и GlobalNews установило, что снайперские винтовки этой компании используются в ряде российских подразделений. Отмечается, что у канадских властей не возникло претензий к работе самой компании, однако сотрудники разведки дали производителю ряд рекомендаций по проверке клиентов.
