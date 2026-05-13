МИД Венгрии осудил атаку ВС РФ на Закарпатье и впервые вызвал российского посла

Евгений Станиславов. Фото: МИД России

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла в связи с атакой российских беспилотников на Закарпатскую область Украины. Как пишет венгерское издание Telex, об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр на первом заседании нового правительства, которое состоялось 13 мая. 

Евгений Станиславов должен явиться к Орбан 14 мая. По словам Мадьяра, Орбан выразит ему протест «и спросит, когда Россия и Владимир Путин планируют окончательно положить конец этой кровавой войне, начавшейся более четырех лет назад».

Мадьяр от имени правительства осудил атаку на Закарпатье. В регионе проживает значительное число этнических венгров. В результате атаки пострадали города Мукачево, Ужгород и другие населенные пункты региона. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Мадьяра за «неравнодушие и сильную позицию».

Telex отмечает, что Петер Сийярто, министр иностранных дел в правительстве Виктора Орбана, часто вызывал иностранных послов, в частности, посланников США, Австрии, Германии, Финляндии, Дании и Украины. Российского посла не вызывали в венгерский МИД ни разу.

Как сообщал глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, 13 мая регион подвергся самому массированному обстрелу с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На территорию области залетели как минимум 11 БПЛА, часть из них удалось сбить или подавить средствами РЭБ.

