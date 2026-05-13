В Москве ввели запрет на публикацию новостей, фото и видео с последствиями терактов и атак беспилотников «для борьбы с фейками»

Согласно новым правилам, органам власти, СМИ, экстренным службам и жителям запрещено публиковать информацию о терактах, применении беспилотников и других средств поражения, а также о действиях, которые привели к ущербу для жизни и здоровья людей, имущества или объектов критической инфраструктуры. Публикация таких данных допускается только после официальных сообщений Минобороны России, мэра Москвы и правительства столицы.

При этом ограничения не распространяются на обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не являются публичными. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.