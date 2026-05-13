Канадская разведка пришла к производителю винтовок Cadex, которые используют снайперы ВС РФ, после расследования The Insider и GlobalNews

Сотрудники разведки Канады провели несколько встреч с руководством канадского производителя огнестрельного оружия Cadex Defence, после того как выяснилось, что его винтовки поступают на вооружение российской армии. О том, что снайперы ВС РФ используют винтовки Cadex, в октябре прошлого года рассказывал The Insider в совместном расследовании с GlobalNews.
Президент компании Серж Декстраз рассказал Global News, что на встречах с представителями Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) обсуждались действия Москвы по обходу оружейного эмбарго. В Cadex Defence настаивают, что не поставляют в Россию свою продукцию. По словам Декстраза, сотрудники разведки дали оружейникам определенные рекомендации. Президент Cadex Defence подчеркнул, что у властей не было претензий к работе компании.
В CSIS в свою очередь заявили, что спецслужба сотрудничает с производителями и экспортерами оружия, чтобы предотвратить попадание в Россию канадских подсанкционных товаров. «Благодаря повышению осведомленности об этой незаконной деятельности канадские компании получили возможность самостоятельно и заблаговременно проверять своих клиентов», — рассказал представитель CSIS.
В ежегодном отчете CSIS, опубликованном 1 мая, говорится, что Россия пытается «незаконно приобрести контролируемые и санкционированные экспортные технологии у Запада, включая Канаду». В частности, Москва заинтересована в канадской микроэлектронике, спутниковой связи и высокоточном огнестрельном оружии, отмечается в документе.
Как сообщалось в расследовании The Insider и GlobalNews, винтовки Cadex используют снайперы как минимум трех подразделений российской армии. Судя по косвенным признакам, поставки могут идти через США и Казахстан.
После выхода расследования министр иностранных дел Канады Анита Ананд пообещала, что тщательно изучит вопрос о том, как канадские винтовки оказались у российских снайперов. Тем не менее спустя полгода после публикации журналисты GlobalNews так и не получили от властей содержательного ответа. Вместо этого МИД Канады опубликовал заявление, в котором говорится, что из Канады не было «прямых поставок оружия в Россию» с 2015 года, а с 2020 года не поставлялись никакие комплектующие.
В МИД вновь заявили, что канадские винтовки, поставляемые ВСУ, могли быть захвачены российскими военными на поле боя. Это, однако, не объясняет, откуда в России берутся новые стволы в фирменных кейсах с нетронутыми ярлыками. Такие винтовки, например, показывали на оружейной выставке «ОрелЭкспо-2025», которая проходила в Москве в начале октября.