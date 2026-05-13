Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.79

EUR

87.38

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1081

 

 

 

 

 

Новости

Канадская разведка пришла к производителю винтовок Cadex, которые используют снайперы ВС РФ, после расследования The Insider и GlobalNews

The Insider
Снайпер с канадской винтовкой CDX-40 SHDW и американским прицелом Nightforce на турнире по армейской тактической стрельбе, организованном Главным управлением боевой подготовки ВС РФ, июнь 2025. Фото: Telegram-канал Lazarev Tactical 2022

Снайпер с канадской винтовкой CDX-40 SHDW и американским прицелом Nightforce на турнире по армейской тактической стрельбе, организованном Главным управлением боевой подготовки ВС РФ, июнь 2025. Фото: Telegram-канал Lazarev Tactical 2022

Сотрудники разведки Канады провели несколько встреч с руководством канадского производителя огнестрельного оружия Cadex Defence, после того как выяснилось, что его винтовки поступают на вооружение российской армии. О том, что снайперы ВС РФ используют винтовки Cadex, в октябре прошлого года рассказывал The Insider в совместном расследовании с GlobalNews.

Президент компании Серж Декстраз рассказал Global News, что на встречах с представителями Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) обсуждались действия Москвы по обходу оружейного эмбарго. В Cadex Defence настаивают, что не поставляют в Россию свою продукцию. По словам Декстраза, сотрудники разведки дали оружейникам определенные рекомендации. Президент Cadex Defence подчеркнул, что у властей не было претензий к работе компании.

В CSIS в свою очередь заявили, что спецслужба сотрудничает с производителями и экспортерами оружия, чтобы предотвратить попадание в Россию канадских подсанкционных товаров. «Благодаря повышению осведомленности об этой незаконной деятельности канадские компании получили возможность самостоятельно и заблаговременно проверять своих клиентов», — рассказал представитель CSIS.

Снайпер с канадской винтовкой CDX-40 SHDW и американским прицелом Nightforce на турнире по армейской тактической стрельбе, организованном Главным управлением боевой подготовки ВС РФ, июнь 2025

Снайпер с канадской винтовкой CDX-40 SHDW и американским прицелом Nightforce на турнире по армейской тактической стрельбе, организованном Главным управлением боевой подготовки ВС РФ, июнь 2025

Фото: Telegram-канал Lazarev Tactical 2022

В ежегодном отчете CSIS, опубликованном 1 мая, говорится, что Россия пытается «незаконно приобрести контролируемые и санкционированные экспортные технологии у Запада, включая Канаду». В частности, Москва заинтересована в канадской микроэлектронике, спутниковой связи и высокоточном огнестрельном оружии, отмечается в документе.

Винтовка Cadex Defence Dual Strike Chassis, проданая московским магазином Warga

Винтовка Cadex Defence Dual Strike Chassis, проданая московским магазином Warga

Фото: Warga

Винтовка Cadex Defence Dual Strike Chassis, проданая московским магазином Warga
Миниатюра 2

Как сообщалось в расследовании The Insider и GlobalNews, винтовки Cadex используют снайперы как минимум трех подразделений российской армии. Судя по косвенным признакам, поставки могут идти через США и Казахстан.

После выхода расследования министр иностранных дел Канады Анита Ананд пообещала, что тщательно изучит вопрос о том, как канадские винтовки оказались у российских снайперов. Тем не менее спустя полгода после публикации журналисты GlobalNews так и не получили от властей содержательного ответа. Вместо этого МИД Канады опубликовал заявление, в котором говорится, что из Канады не было «прямых поставок оружия в Россию» с 2015 года, а с 2020 года не поставлялись никакие комплектующие.

В МИД вновь заявили, что канадские винтовки, поставляемые ВСУ, могли быть захвачены российскими военными на поле боя. Это, однако, не объясняет, откуда в России берутся новые стволы в фирменных кейсах с нетронутыми ярлыками. Такие винтовки, например, показывали на оружейной выставке «ОрелЭкспо-2025», которая проходила в Москве в начале октября.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте