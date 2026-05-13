Канадская разведка пришла к производителю винтовок Cadex, которые используют снайперы ВС РФ, после расследования The Insider и GlobalNews

Сотрудники разведки Канады провели несколько встреч с руководством канадского производителя огнестрельного оружия Cadex Defence, после того как выяснилось, что его винтовки поступают на вооружение российской армии. О том, что снайперы ВС РФ используют винтовки Cadex, в октябре прошлого года рассказывал The Insider в совместном расследовании с GlobalNews.

Президент компании Серж Декстраз рассказал Global News, что на встречах с представителями Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) обсуждались действия Москвы по обходу оружейного эмбарго. В Cadex Defence настаивают, что не поставляют в Россию свою продукцию. По словам Декстраза, сотрудники разведки дали оружейникам определенные рекомендации. Президент Cadex Defence подчеркнул, что у властей не было претензий к работе компании.

В CSIS в свою очередь заявили, что спецслужба сотрудничает с производителями и экспортерами оружия, чтобы предотвратить попадание в Россию канадских подсанкционных товаров. «Благодаря повышению осведомленности об этой незаконной деятельности канадские компании получили возможность самостоятельно и заблаговременно проверять своих клиентов», — рассказал представитель CSIS.