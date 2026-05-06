ВС РФ расширяют зону устойчивого контроля в Родинском, Владимир Зеленский заявил о срыве «режима тишины». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении российские военные расширили зону устойчивого контроля в Родинском
- На южно-донецком направлении украинские ДРГ проникают вглубь боевых порядков ВС РФ на 5–6 км от линии фронта
- На запорожском направлении украинские войска пытаются закрепиться к юго-востоку от Степногорска
- Владимир Зеленский заявил о срыве российской стороной предложенного «режима тишины»
- Российский удар по Запорожью — 12 человек погибли, еще 45 человек получили ранения
- После налета украинских БПЛА остановил работу НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области
- CIT — в апреле 2026 года по обе стороны фронта погибли не менее 309 мирных жителей, еще 2 228 человек получили ранения
- Госдеп США одобрил продажу Украине 1,5 тысячи модулей для авиабомб JDAM на общую сумму $373,6 млн
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинские войска контратакуют севернее Амбарного на востоке Харьковской области.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Чугуновки на востоке Харьковской области, тогда как СОУ контратакуют севернее Амбарного, которое, по сведениям Радова, находится в «серой зоне».
На покровском направлении российские военные расширили зону устойчивого контроля в Родинском.
По информации DeepState, российские военные продвинулись на территории Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Со своей стороны напомним, что захват Родинского выступает необходимым условием для начала операции по наступлению в сторону Доброполья. Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» Родинского еще 28 декабря 2025 года.
На южно-донецком направлении украинские диверсионные группы проникают вглубь боевых порядков ВС РФ на 5–6 км от линии фронта.
Анатолий Радов утверждает, что украинская ДРГ проникла в Поддубное рядом с рекой Мокрые Ялы (примерно в 5–6 км от ЛБС), где понесла потери убитыми и ранеными.
На запорожском направлении украинские войска пытаются закрепиться к юго-востоку от Степногорска.
Украинский OSINT-ресурс In Factum фиксирует удар российских дронов по украинской позиции в окопах юго-восточнее Степногорска. DeepState относит эту локацию к «серой зоне».
Украинский военный обозреватель Константин Машовец продолжает анализировать возможные планы российского наступления (1, 2, 3): он считает, что поскольку перед российскими войсками, вероятно, поставлена задача разгромить одну-две группировки СОУ, то они будут организовывать наступление сразу на Запорожье и на Славянско-Краматорскую агломерацию, а также проведут вспомогательные оперативно-тактические действия на других направлениях, чтобы отвлечь внимание и растянуть резервы украинцев.
Впрочем, отмечает обозреватель, российское планирование ограничено количеством доступных резервов: по его сведениям, за прошлый год ВС РФ удалось развернуть только четыре дивизии вместо запланированных 17, поскольку бóльшая часть пополнений уходила на компенсацию потерь, причем эти дивизии уже участвуют в боевых действиях. В связи с этим Машовец полагает, что если российское командование и организует операции сразу на двух направлениях, то стратегические резервы будут введены в бой на том из них, которое окажется наиболее перспективным. Кроме того, по сведениям обозревателя, СОУ до сих пор не задействовали бóльшую часть собственных резервов, что позволит организовать противодействие российскому наступлению.
В DeepState раскритиковали приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о введении предельных сроков пребывания бойцов на передовой, отметив, что в условиях нехватки личного состава и недостатка пополнений командиры бригад не смогут организовать ротации в срок.
Объявленный Владимиром Зеленским с 0:00 6 мая «режим тишины» не соблюдался. Начиная с полуночи были атакованы несколько областей Украины, в том числе Запорожская, Харьковская, Херсонская, Сумская и Днепропетровская. По информации президента Украины, к середине дня были зафиксированы 1820 случаев нарушения режима прекращения огня, не менее 30 штурмовых действий и пуски 70 КАБ. «Российская сторона сорвала режим прекращения огня. По результатам вечерних докладов наших военных и разведки мы определимся с нашими дальнейшими действиями», — заявил Зеленский. Украинский волонтер, советник министра обороны Сергей Стерненко написал, что такие действия «агрессора сводят на нет объявленное Путиным „перемирие“ 9 мая».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 мая 111 средств воздушного нападения: 108 беспилотников, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторы (89 БПЛА — 82,41% — были сбиты или подавлены), а также двух баллистических ракет «Искандер-М» и одной управляемой авиационной ракеты Х-31. Зафиксированы попадания трех ракет и девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в одной локации.
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара двух беспилотников по детскому саду в Сумах, сообщили (1, 2) местные власти. Погибшая — охранница дошкольного учреждения, детей на момент атаки в саду не было. На месте работают пожарные. Утром при атаке на гражданский автомобиль на территории Стецковского сельсовета в Сумской области погибла пассажирка, водитель получил ранения.
В Запорожской области рано утром был атакован промышленный объект в столице региона, обошлось без пострадавших, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании беспилотника в частный дом в Новобаварском районе Харькова. После атаки за помощью к медикам обратились два человека.
Не менее 12 человек погибли (1, 2) и еще 45 пострадали в результате удара по Запорожью накануне вечером, сообщил (1, 2) глава ОВА. Под удар попали жилые дома, предприятия, автосервис и автомойка.
По жилой застройке Краматорска накануне вечером был нанесен удар тремя ФАБ-250 с УМПК, погибли шесть человек, еще 13 человек пострадали, сообщили в прокуратуре Донецкой области. «Удар был нанесен прямо по центру города, по людям», — подчеркнул Владимир Зеленский. По информации ГСЧС, на месте атаки произошел пожар: загорелись восемь легковых автомобилей и здание учебного заведения, повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Четыре человека погибли и еще 19 человек пострадали в результате удара баллистической ракетой по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) накануне вечером, сообщили местные власти.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 5 мая 224 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Чувашией, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 6 мая были перехвачены 53 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В аннексированном Крыму атаке подвергся Джанкой, погибли пять человек, сообщили (1, 2) местные «власти». Также в Крыму был атакован город Армянск, где под удар, по сведениям (1, 2) Z-каналов, попало здание ФСБ. Сотрудник российского МИД Родион Мирошник заявил, что атака на Джанкой свидетельствует о том, что СОУ не соблюдают режим прекращения огня. На самом деле удары по Крыму были нанесены 5 мая, еще до полуночи.
Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар беспилотника в центре оккупированной Васильевки в Запорожской области — в момент атаки он передвигался в автомобиле, сообщили в агентстве.
ГУР опубликовала кадры атаки на Крым, совершенной в апреле 2026 года. В результате, как утверждается, поражены самолет-амфибия Бе-12 «Чайка», три десантно-штурмовых катера проекта 05060, ангар для их хранения, а также судно снабжения.
Комментируя эту атаку, Z-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что катера и самолет используются для защиты акватории Крыма и Керченского пролива от украинских БЭК, и предполагает, что «противник взялся за целенаправленное уничтожение средств борьбы со своими катерами-камикадзе, чтобы повысить эффективность их применения или провести какую-то масштабную операцию» с применением безэкипажных катеров. Также авторы заметили «очередной эпизод промаха ракеты» по одному из украинских дронов.
Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти остановил работу после налета БПЛА накануне, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их сведениям, на НПЗ повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти — без них завод работать не может.
До 37 человек возросло число пострадавших при атаке на Чебоксары накануне, сообщили в Минздраве Чувашии.
Спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода», подтвердили, что после удара по заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах повреждения получили один из корпусов предприятия и площадь перед входом на завод. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточнил, что было зафиксировано попадание крылатой ракеты «Фламінго» под углом в переднюю часть главного корпуса; внутри и снаружи возник пожар. Отмечается, что здание было защищено антидроновыми сетями. После удара рядом с главным корпусом работает строительный кран — вероятно, для демонтажа конструкций или разбора завалов. Кроме того, два БПЛА «Лютий» поразили другое здание предприятия, что также привело к возгоранию.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 мая по 20:00 5 мая в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно (1, 2) как минимум о 36 погибших и 230 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Апрель 2026 года стал одним из самых смертоносных месяцев для гражданского населения за всё время войны: по подсчетам волонтеров CIT, погибли не менее 309 человек и еще 2 228 получили ранения — больше было только в июле 2025 года. С начала года наблюдается устойчивый рост интенсивности ударов с обеих сторон, и каждый месяц 2026-го оказывается более кровопролитным, чем аналогичные периоды предыдущих лет, причем основная часть жертв по-прежнему приходится на подконтрольную официальным властям территорию Украины.
Потери
Потерян российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем. Об этом накануне вечером сообщил Fighterbomber, опубликовав черно-белое фото одного из бортов в полете с подписью: «Земля небом, воины!» Затем пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров выложил фотографию с двумя российскими военными на фоне вертолета, пожелав им «вечного полета». Подробности инцидента неизвестны.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что подразделения СБС уничтожили РЛС «Каста» на оккупированной территории Запорожской области и ЗРПК «Панцирь-С1» в Брянской области на расстоянии 88 км от ЛБС.
Вооружения и военная техника
Госдепартамент США одобрил продажу Украине 1522 модулей планирования и коррекции авиабомб JDAM на общую сумму $373,6 млн.
Правительство Норвегии выделило около 2,8 млрд норвежских крон (более $300 млн) на закупку американских вооружений для Украины по программе PURL.
Согласно оценке ГУР, в настоящее время в распоряжении ВС РФ имеется более 2700 крылатых и баллистических ракет, более 2600 авиационных управляемых ракет и 10 баллистических ракет средней дальности для комплекса «Орешник». Возможности российской промышленности по производству ракет в украинской военной разведке оценили в более 300 единиц в месяц.
