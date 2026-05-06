ВС РФ расширяют зону устойчивого контроля в Родинском, Владимир Зеленский заявил о срыве «режима тишины». Что происходит на фронте

На покровском направлении российские военные расширили зону устойчивого контроля в Родинском.

По информации DeepState, российские военные продвинулись на территории Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Со своей стороны напомним, что захват Родинского выступает необходимым условием для начала операции по наступлению в сторону Доброполья. Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» Родинского еще 28 декабря 2025 года.

На южно-донецком направлении украинские диверсионные группы проникают вглубь боевых порядков ВС РФ на 5–6 км от линии фронта.

Анатолий Радов утверждает, что украинская ДРГ проникла в Поддубное рядом с рекой Мокрые Ялы (примерно в 5–6 км от ЛБС), где понесла потери убитыми и ранеными.

На запорожском направлении украинские войска пытаются закрепиться к юго-востоку от Степногорска.

Украинский OSINT-ресурс In Factum фиксирует удар российских дронов по украинской позиции в окопах юго-восточнее Степногорска. DeepState относит эту локацию к «серой зоне».

Украинский военный обозреватель Константин Машовец продолжает анализировать возможные планы российского наступления (1, 2, 3): он считает, что поскольку перед российскими войсками, вероятно, поставлена задача разгромить одну-две группировки СОУ, то они будут организовывать наступление сразу на Запорожье и на Славянско-Краматорскую агломерацию, а также проведут вспомогательные оперативно-тактические действия на других направлениях, чтобы отвлечь внимание и растянуть резервы украинцев.

Впрочем, отмечает обозреватель, российское планирование ограничено количеством доступных резервов: по его сведениям, за прошлый год ВС РФ удалось развернуть только четыре дивизии вместо запланированных 17, поскольку бóльшая часть пополнений уходила на компенсацию потерь, причем эти дивизии уже участвуют в боевых действиях. В связи с этим Машовец полагает, что если российское командование и организует операции сразу на двух направлениях, то стратегические резервы будут введены в бой на том из них, которое окажется наиболее перспективным. Кроме того, по сведениям обозревателя, СОУ до сих пор не задействовали бóльшую часть собственных резервов, что позволит организовать противодействие российскому наступлению.

В DeepState раскритиковали приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о введении предельных сроков пребывания бойцов на передовой, отметив, что в условиях нехватки личного состава и недостатка пополнений командиры бригад не смогут организовать ротации в срок.

Объявленный Владимиром Зеленским с 0:00 6 мая «режим тишины» не соблюдался. Начиная с полуночи были атакованы несколько областей Украины, в том числе Запорожская, Харьковская, Херсонская, Сумская и Днепропетровская. По информации президента Украины, к середине дня были зафиксированы 1820 случаев нарушения режима прекращения огня, не менее 30 штурмовых действий и пуски 70 КАБ. «Российская сторона сорвала режим прекращения огня. По результатам вечерних докладов наших военных и разведки мы определимся с нашими дальнейшими действиями», — заявил Зеленский. Украинский волонтер, советник министра обороны Сергей Стерненко написал, что такие действия «агрессора сводят на нет объявленное Путиным „перемирие“ 9 мая».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 мая 111 средств воздушного нападения: 108 беспилотников, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторы (89 БПЛА — 82,41% — были сбиты или подавлены), а также двух баллистических ракет «Искандер-М» и одной управляемой авиационной ракеты Х-31. Зафиксированы попадания трех ракет и девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в одной локации.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара двух беспилотников по детскому саду в Сумах, сообщили (1, 2) местные власти. Погибшая — охранница дошкольного учреждения, детей на момент атаки в саду не было. На месте работают пожарные. Утром при атаке на гражданский автомобиль на территории Стецковского сельсовета в Сумской области погибла пассажирка, водитель получил ранения.

В Запорожской области рано утром был атакован промышленный объект в столице региона, обошлось без пострадавших, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании беспилотника в частный дом в Новобаварском районе Харькова. После атаки за помощью к медикам обратились два человека.

Не менее 12 человек погибли (1, 2) и еще 45 пострадали в результате удара по Запорожью накануне вечером, сообщил (1, 2) глава ОВА. Под удар попали жилые дома, предприятия, автосервис и автомойка.