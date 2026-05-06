Второй по величине российский НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» остановил работу после атаки украинских БПЛА — Reuters

Пожар на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез». Фото: Exilenova+

Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», второй по величине НПЗ в России, остановил работу после налета украинских БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их данным, на предприятии повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти. Такие установки — ключевая часть любого НПЗ, без них предприятие не может работать, подчеркивает агентство.

«Киришинефтеоргсинтез», расположенный в Ленинградской области, был атакован в ночь на 5 мая, в результате там начался пожар. О жертвах или пострадавших не сообщалось.

Позднее в тот же день СБУ взяла на себя ответственность за атаку. По данным украинской стороны, пожар охватил не только НПЗ, но и нефтеперекачивающую станцию «Кириши». СБУ также сообщала, что поражены три установки первичной переработки нефти.

«Киришинефтеоргсинтез» принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Производственные мощности завода составляют около 400 тысяч баррелей в сутки. В последние несколько лет «Киришинефтеоргсинтез» перерабатывает около 18 млн тонн нефти в год, или 7% от общего объема переработки в России. Этот завод — один из ключевых поставщиков топлива на внутренний рынок и на экспорт.

«Киришинефтеоргсинтез» уже останавливал работу после атаки беспилотников в конце марта.

