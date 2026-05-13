Российские войска пытаются охватить Константиновку, «Шахеды» летят в Украину вдоль белорусской границы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские войска пытаются охватить Константиновку с северо-востока
- На покровском направлении украинские военные сообщают о планах сохранять присутствие в Покровске
- За сутки с вечера 12 мая по территории Украины были запущены в общей сложности 892 беспилотника
- Сергей «Флеш» Бескрестнов — полетные маршруты «Шахедов» стали прокладывать вдоль украинско-белорусской границы
- «Новая газета Европа» — за время войны в России и в Крыму погибли 1406 мирных жителей
- The NYT — администрация Трампа предпочитает не реагировать на удары по активам американских компаний в Украине
- Украинские налеты на нефтяной терминал в Краснодарском крае и Астраханский газоперерабатывающий завод
- После удара БПЛА остановил работу НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российские войска пытаются охватить Константиновку с северо-востока.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» утверждает, что ВС РФ заняли позиции в Молочарке к северо-востоку от Константиновки, опираясь на геопривязку видео удара по российской позиции.
В 100-й ОМБр рассказали, как уничтожили российскую ДРГ, засевшую в многоэтажном здании в Константиновке, с помощью трех НРК, один из которых отвлекал внимание огнем, а другой заехал в здание и подорвал его. Российские военные успели укрыться в шахте лифта и на предложение сдаться начали отстреливаться, поэтому украинские бойцы окончательно взорвали их с помощью противотанковых мин, которые привез третий наземный дрон.
Исследователь под ником Playfra демонстрирует маршруты «просачивания» российских штурмовиков в Константиновку. По его сведениям, в последнее время они проникают все глубже в город, но по-прежнему не могут там закрепиться. Он объясняет российские успехи на этом участке численным перевесом и масштабной поддержкой с воздуха в виде дронов и КАБ.
На покровском направлении украинские военные сообщают о планах сохранять присутствие в Покровске (до 2016 года — Красноармейск).
Источник «РБК-Україна» в СОУ сообщил, что украинские военные не планируют оставлять Покровск, но могут осуществить «контролируемый отход» из Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Стоит отметить, что, согласно карте DeepState, вся городская черта Мирнограда находится в зоне уверенного контроля ВС РФ, как и бóльшая часть Покровска, где аналитики относят к «серой зоне» только северо-восточную окраину.
На южно-донецком направлении продолжаются бои в полосе к северу от Гуляйполя.
«Сливочный каприз» сообщает об увеличении украинской зоны контроля в Риздвянке к западу от Терноватого, севернее Гуляйполя, основываясь на геолокации видео ударов российскими FPV-дронами по украинской технике. Согласно карте DeepState, украинские войска полностью контролируют Риздвянку.
По информации Financial Times, российское военное руководство убедило Владимира Путина, что ВС РФ смогут захватить Донбасс к осени 2026 года. Со своей стороны отметим, что в начале февраля DeepState сообщал, что под контролем Украины оставалось 21,5% Донецкой области, или 5 701 кв. км, а по подсчетам ресурса «Око Гора» (1, 2, 3) на основе карты DeepState, с февраля по май ВС РФ захватили еще 285 кв. км региона, или 1,07% его территории.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 мая 139 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 79,86% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в четырех локациях. С 8:00 по 18:30 по Украине были запущены 753 беспилотника (710 БПЛА — 94,29% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 27 БПЛА, а также падение обломков в 26 локациях. Основное направление удара — западные регионы страны. Итого за сутки по территории Украины было запущено более 892 беспилотников.
Один человек погиб, еще двое получили ранения при атаке, совершенной накануне на два населенных пункта Донецкой области: город Николаевка и поселок Малотарановка, заявила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.
По информации (1, 2) главы Сумской ОВА Олега Григорова, накануне вечером при атаке на гражданскую инфраструктуру Белопольской общины пострадали два подростка 13 и 17 лет. Оба госпитализированы.
Два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе младенец, при ударе по жилому дому в Кривом Роге накануне вечером, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Владимир Зеленский позже написал, что погибшие — бабушка и дедушка раненой девятимесячной девочки, которая в тяжелом состоянии (1, 2) находится в больнице. Повреждения в городе получили предприятие, инфраструктура, газопровод.
Четыре человека погибли при авиаударе по Дубовиковской общине в Днепропетровской области накануне, еще трое получили ранения, сообщили в ОВА. Всего за последние сутки в регионе от атак погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. В городе Марганец была атакована пожарная машина, прибывшая на тушение пожара; спасатели не пострадали. Владимир Зеленский добавил, что под удар в Днепропетровской области ночью попала железнодорожная инфраструктура.
Ночью также атаке подверглись Сумская и Одесская области, Херсон, Харьков и Полтава, о пострадавших не сообщается.
В Полтавской общине после «прилета» беспилотника по электроподстанции начались перебои с электро- и водоснабжением. Без электричества остались более 6,5 тысячи домохозяйств и свыше 500 потребителей — юридических лиц, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
В Одессе была атакована портовая и промышленная инфраструктура, зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений, сообщили в ОВА.
Пожилой мужчина погиб в результате дневной атаки на Запорожский район, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. На территорию сельскохозяйственного предприятия была сброшена управляемая авиабомба.
Днем беспилотники атаковали Луцк в Волынской области. Z-каналы утверждают (1, 2), что один БПЛА попал по зданию СБУ.
Три человека погибли и шестеро получили ранения в результате налета БПЛА на Ровенскую область, сообщили (1, 2, 3) местные власти. Под удар попали частные домовладения.
Три человека получили ранения в ходе дневной атаки дронов на гражданскую инфраструктуру в Смелянской общине в Черкасской области, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
Налету БПЛА также подверглись Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.
По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, российские военные изменили тактику применения «Шахедов». Теперь дроны движутся вдоль границы с Беларусью, на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим и сразу большими группами. Задача, отмечает «Флеш», — перегрузить систему ПВО, чтобы как можно больше беспилотников смогли прорваться вглубь страны. Между тем, судя по траектории движения БПЛА, Беларусь не спешит предоставлять России свое воздушное пространство даже на несколько километров.
За время полномасштабного вторжения в Украину погибло не менее 1 406 мирных жителей в 27 регионах России и аннексированном Крыму. Из них 183 человека — с начала 2026 года: это в 2,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Большинство погибает от атак беспилотников, выяснила «Новая газета Европа».
Объекты американских компаний в Украине неоднократно попадали под удары российских средств воздушного нападения, однако администрация Дональда Трампа публично на это не реагирует, пишет The New York Times. По сведениям издания, с лета 2025 года атаке подверглись объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, Mondelez и Philip Morris. Одним из последних инцидентов стал удар по зерновому терминалу американской аграрной компании Cargill на юге Украины в середине апреля — терминал атаковали семь БПЛА за три минуты. The NYT отмечает, что компании не афишируют подобные атаки во избежание реакции инвесторов и страховщиков.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 12 мая 58 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Самарской, Курской, Ростовской, Оренбургской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 13 мая были перехвачены 286 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, сообщил региональный оперштаб. На территории предприятия «произошло возгорание оборудования», которое полностью потушили к полудню. Также в оперштабе заявили о налете беспилотников на станицу Тамань — по нескольким адресам обнаружены их обломки, ранения получил один человек. Telegram-каналы (1, 2) со ссылкой на спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS пишут, что пожар произошел на нефтяном терминале «Таманьнефтегаз» около порта Тамани (холдинг ОТЭКО).
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о возгорании на территории Астраханского газоперерабатывающего завода в результате атаки БПЛА. По его словам, пожар вызвали обломки. «Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет», — заверил губернатор.
В Ярославле «обломок сбитого БПЛА» попал в промышленный объект, никто не пострадал, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Подробностей он не привел.
Генштаб ВСУ подтвердил удары по терминалу «Таманьнефтегаза», Ярославскому НПЗ и Астраханскому ГПЗ (1, 2).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших из-за атаки дрона на машину в приграничном селе Соловьёвка.
В Z-канале 13 TACTICAL опубликованы кадры обстрела российской мобильной огневой группы в Крыму неуправляемыми реактивными снарядами, запущенными с украинского дрона. По сведениям автора канала, ракеты не попали в цель, а БПЛА был сбит.
НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», седьмой по объему переработки в России, полностью остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за повреждения технологических установок и возгораний, возникших в результате атаки БПЛА 7 мая 2026 года, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 мая по 20:00 12 мая стало известно как минимум об 11 погибших и 72 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Военный министр США Пит Хегсет не дал прямого ответа на вопрос сенатора от Демократической партии Криса Кунса о том, когда Пентагон предоставит Сенату план расходования $400 млн, которые Конгресс выделил Украине по программе USAI. Кунс подчеркнул, что соответствующий проект бюджета вступил в силу еще в январе 2026 года.
