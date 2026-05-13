Российские войска пытаются охватить Константиновку, «Шахеды» летят в Украину вдоль белорусской границы. Что происходит на фронте

На покровском направлении украинские военные сообщают о планах сохранять присутствие в Покровске (до 2016 года — Красноармейск).

Источник «РБК-Україна» в СОУ сообщил, что украинские военные не планируют оставлять Покровск, но могут осуществить «контролируемый отход» из Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Стоит отметить, что, согласно карте DeepState, вся городская черта Мирнограда находится в зоне уверенного контроля ВС РФ, как и бóльшая часть Покровска, где аналитики относят к «серой зоне» только северо-восточную окраину.

На южно-донецком направлении продолжаются бои в полосе к северу от Гуляйполя.

«Сливочный каприз» сообщает об увеличении украинской зоны контроля в Риздвянке к западу от Терноватого, севернее Гуляйполя, основываясь на геолокации видео ударов российскими FPV-дронами по украинской технике. Согласно карте DeepState, украинские войска полностью контролируют Риздвянку.

По информации Financial Times, российское военное руководство убедило Владимира Путина, что ВС РФ смогут захватить Донбасс к осени 2026 года. Со своей стороны отметим, что в начале февраля DeepState сообщал, что под контролем Украины оставалось 21,5% Донецкой области, или 5 701 кв. км, а по подсчетам ресурса «Око Гора» (1, 2, 3) на основе карты DeepState, с февраля по май ВС РФ захватили еще 285 кв. км региона, или 1,07% его территории.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 мая 139 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 79,86% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в четырех локациях. С 8:00 по 18:30 по Украине были запущены 753 беспилотника (710 БПЛА — 94,29% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 27 БПЛА, а также падение обломков в 26 локациях. Основное направление удара — западные регионы страны. Итого за сутки по территории Украины было запущено более 892 беспилотников.

Один человек погиб, еще двое получили ранения при атаке, совершенной накануне на два населенных пункта Донецкой области: город Николаевка и поселок Малотарановка, заявила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

По информации (1, 2) главы Сумской ОВА Олега Григорова, накануне вечером при атаке на гражданскую инфраструктуру Белопольской общины пострадали два подростка 13 и 17 лет. Оба госпитализированы.

Два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе младенец, при ударе по жилому дому в Кривом Роге накануне вечером, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Владимир Зеленский позже написал, что погибшие — бабушка и дедушка раненой девятимесячной девочки, которая в тяжелом состоянии (1, 2) находится в больнице. Повреждения в городе получили предприятие, инфраструктура, газопровод.

Четыре человека погибли при авиаударе по Дубовиковской общине в Днепропетровской области накануне, еще трое получили ранения, сообщили в ОВА. Всего за последние сутки в регионе от атак погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. В городе Марганец была атакована пожарная машина, прибывшая на тушение пожара; спасатели не пострадали. Владимир Зеленский добавил, что под удар в Днепропетровской области ночью попала железнодорожная инфраструктура.