Российские военные закрепляются на окраинах Константиновки, украинские беспилотники упали на территории Латвии. Что происходит на фронте

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в свою очередь пишет, что ситуация для СОУ ухудшается: российские военные заходят в южную часть Константиновки, подошли к окраинам города с востока и стремятся взять Новодмитровку к северо-востоку. Он отмечает, что если российская пехота сможет «просочиться» в высотную застройку и промзону со стороны Берестка и Ильиновки, то выбить их оттуда будет практически невозможно. Вместе с этим обозреватель указывает, что обстановка в Константиновке выгодно отличается от боев за Покровск (до 2016 года — Красноармейск) тем, что ВС РФ не удалось быстро «проскочить» частный сектор и закрепиться в многоэтажной застройке.

На покровском направлении отмечается увеличение активности российских беспилотников над Добропольем.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», фиксирует рост численности российских операторов дронов на Добропольском выступе, что приводит к высокой активности дронов в том числе над самим городом Доброполье, и в свою очередь усложняет действия подразделений СОУ и вызывает рост потерь. Вместе с тем он отмечает низкий уровень подготовки российских расчетов по сравнению с украинскими «коллегами».

На запорожском направлении российские войска проводят интенсивную кампанию авиаударов для наступления на Орехов.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту 1500 российских авиаударов в рамках наступления на Орехов со стороны Гуляйполя. Он отмечает, что точность этих ударов существенно возросла — до 80-90% боеприпасов попадают в «посадки» по сравнению с 10-20% на покровском направлении в прошлом году. Вместе с тем исследователь отмечает, что украинские военные выиграли время в ходе контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей в последние месяцы, что позволило существенно укрепить это направление.