Российские военные закрепляются на окраинах Константиновки, украинские беспилотники упали на территории Латвии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении отражен крупный российский штурм на левом берегу реки Оскол
- На константиновском направлении российские военные закрепляются на окраинах Константиновки
- На покровском направлении отмечается увеличение активности российских беспилотников над Добропольем
- На запорожском направлении российские войска проводят интенсивную кампанию авиаударов для наступления на Орехов
- Владимир Зеленский пообещал «действовать зеркально» в ответ на нарушения «режима тишины» со стороны России
- Налет украинских БПЛА на Пермь — под удар второй раз за 8 дней попал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
- Неопознанные дроны упали в Латвии — вероятно, речь идет об украинских беспилотниках FP-1
- The Wall Street Journal — китайские производители по-прежнему поставляют комплектующие для «Шахедов»
Обстановка на фронте
На купянском направлении отражен крупный российский штурм на левом берегу реки Оскол.
В 14-й ОМБр отчитались об отражении российского мото-механизированного штурма (бригада занимает оборону на украинском плацдарме на левом берегу реки Оскол). Заявленные российские потери составили один МТ-ЛБ, 12 квадроциклов, 13 человек убитыми и двое — ранеными.
На константиновском направлении российские военные закрепляются на окраинах Константиновки.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает об успехах в Константиновке за прошедшую неделю: по его словам, ВС РФ завязали бои в северо-восточной части города, окончательно закрепились в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) и вошли в многоэтажную застройку на юго-западе. Автор канала также сообщает, что на направлении сохраняется высокая активность украинских дронов, которые все чаще наносят удары по тыловым логистическим маршрутам.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в свою очередь пишет, что ситуация для СОУ ухудшается: российские военные заходят в южную часть Константиновки, подошли к окраинам города с востока и стремятся взять Новодмитровку к северо-востоку. Он отмечает, что если российская пехота сможет «просочиться» в высотную застройку и промзону со стороны Берестка и Ильиновки, то выбить их оттуда будет практически невозможно. Вместе с этим обозреватель указывает, что обстановка в Константиновке выгодно отличается от боев за Покровск (до 2016 года — Красноармейск) тем, что ВС РФ не удалось быстро «проскочить» частный сектор и закрепиться в многоэтажной застройке.
На покровском направлении отмечается увеличение активности российских беспилотников над Добропольем.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», фиксирует рост численности российских операторов дронов на Добропольском выступе, что приводит к высокой активности дронов в том числе над самим городом Доброполье, и в свою очередь усложняет действия подразделений СОУ и вызывает рост потерь. Вместе с тем он отмечает низкий уровень подготовки российских расчетов по сравнению с украинскими «коллегами».
На запорожском направлении российские войска проводят интенсивную кампанию авиаударов для наступления на Орехов.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту 1500 российских авиаударов в рамках наступления на Орехов со стороны Гуляйполя. Он отмечает, что точность этих ударов существенно возросла — до 80-90% боеприпасов попадают в «посадки» по сравнению с 10-20% на покровском направлении в прошлом году. Вместе с тем исследователь отмечает, что украинские военные выиграли время в ходе контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей в последние месяцы, что позволило существенно укрепить это направление.
Владимир Зеленский констатировал, что Россия не присоединилась к «режиму тишины», который он объявил с полуночи 6 мая, а вместо этого продолжила обстрелы и атаки, и пообещал, что Украина будет «действовать зеркально». Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что объявленное Кремлем перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Украина не видит смысла в соблюдении этого перемирия, сообщил высокопоставленный украинский чиновник изданию The Kyiv Independent.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 7 мая 102 беспилотников, в том числе типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (92 БПЛА — 90,20% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Четыре человека пострадали в результате атак на Днепропетровскую область, сообщили (1, 2) местные власти. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) пострадали два человека, 20 человек эвакуировали в безопасное место. В городе были повреждены гаражи и автомобили. В Никопольском районе пострадал один человек, повреждения получили супермаркет, АЗС, церковь и дома. В Самаровском районе был ликвидирован пожар на объекте инфраструктуры. В Каменском районе пострадал мужчина, был поврежден автомобиль. В Павлоградском и Синельниковском районах под удар попали инфраструктура и транспорт.
При атаке на частный сектор Харькова пострадали пятеро взрослых и двое детей, сообщили в ГСЧС. На месте попадания в Новобаварском районе загорелись автомобиль и металлическая постройка, повреждения получили соседние домовладения.
Один человек погиб, еще двое пострадали при атаках на Запорожскую область накануне, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Авиабомба ударила по Жёлтой Круче и разрушила частный дом, убив 87-летнюю женщину. БПЛА попал в дом в Вольнянске, ранив двух женщин.
Стало известно о второй погибшей в результате удара по детскому саду в Сумах накануне, сообщили (1, 2) местные власти. Еще семь человек получили ранения.
До семи увеличилось число жертв ракетного удара по Мерефе в Харьковской области 4 мая, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. В больнице скончался раненый 59-летний мужчина.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обобщил сообщения о пусках КАБ по областям Украины за апрель (всего 231). Почти 25% пусков авиабомб приходится на Запорожскую область, которая уже третий месяц подряд возглавляет список.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 мая 46 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей. В ночь на 7 мая были перехвачены 347 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымским полуостровом, а также акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.
В городе Ржев в Тверской области из-за ночной атаки беспилотников были повреждены несколько домов, люди не пострадали. Глава Тверской области Виталий Королев сообщил, что 350 жителей города были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице. По информации издания Astra, беспилотник упал на крышу жилого дома. Проанализировав фото и видео очевидцев, аналитики выяснили, что примерно в 1 км от места падения БПЛА находится оборонное предприятие АО «Электромеханика», а в 2 км — 55-й арсенал ГРАУ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки в Бежицком районе Брянска были ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате налета БПЛА на служебный автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Чувашии утром был объявлен режим ракетной опасности, из-за чего школы в регионе перевели на дистанционный режим, уведомили (1, 2) местные власти.
Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, ночью и утром столицу пытались атаковать как минимум 31 БПЛА. В подмосковном Наро-Фоминске жители сообщали об атаке и взрывах в городе, пишет Astra. Украинский канал Supernova+ утверждал, что в городе под удар попал военно-логистический комплекс Минобороны «Нара». В течение ночи Росавиация сообщала о закрытии 23 российских аэропортов, в том числе Внуково и Домодедово.
Утром беспилотники атаковали Пермь. Один из дронов врезался в крышу жилого дома, сообщают провластные каналы Mash и Baza. В доме разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11 по 17 этажи. Издание «Агентство» выяснило, что атакованный дом в Перми находится примерно в 500 м от машиностроительного завода «ОДК-СТАР», входящего в «Ростех». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что под удар попало одно из промышленных предприятий региона. Жертв и пострадавших нет. По информации Astra, речь идет о НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ранее атакованном 30 апреля 2026 года. Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку на этот НПЗ.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ утверждает, что, помимо НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», была атакована линейная производственно-диспетчерская станция «Пермь», ранее атакованная 29 и 30 апреля. По информации аналитиков, на станции загорелся сектор с оставшимися четырьмя резервуарами, остальные были уничтожены во время предыдущих атак.
Ночью несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщили Национальные вооруженные силы страны. Принадлежность дронов не уточняется. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, около 03:30 поступили сообщения о возможном пожаре на нефтехранилище в Резекне. Открытого возгорания спасатели не обнаружили, однако начали «охлаждение одного из резервуаров». Как пишет Delfi, местные жители сообщали о гуле двигателей в небе, вспышках света и звуках взрывов. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» идентифицирует беспилотник как украинский FP-1.
Минобороны РФ заявило, что примерно в 3:20 утра по московскому времени в воздушном пространстве Латвии была обнаружена группа из шести БПЛА. Пять из шести дронов пропали с РЛС в районе Резекне, шестой был сбит юго-восточнее Пскова в России. Прилетевший из Латвии дрон опознан как украинский «Лютий». Z-канал «Военный Осведомитель» пишет, что, «по сути, это первое официальное признание со стороны МО РФ залета украинских дронов на территорию России» из стран Балтии.
Спецподразделение ГУР «Примари» нанесло пять ударов по российской железнодорожной логистике в аннексированном Крыму, сообщили в спецслужбе. Под ударами оказались локомотивы, используемые ВС РФ войсками для перевозки техники, боеприпасов и горючего, а также цистерна.
Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ подвел итоги атаки на предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах ракетами «Фламінго» 5 мая 2026 года. Одна ракета попала в фасад главного корпуса, сдетонировав об антидроновые сети или деревья и вызвав масштабный пожар внутри. К серьезным разрушениям удар не привел.
В 2026 году парады Победы с участием пеших расчетов и военной техники пройдут менее чем в четверти региональных столиц Россия — лишь в 18 из 85 административных центров, включая аннексированные Севастополь и Симферополь, подсчитало издание «Вёрстка». Полноценные парады с техникой состоятся, в частности, в Ярославле, Волгограде, Хабаровске и Уфе. В 27 региональных столицах парады отменили полностью либо не анонсировали. Среди них Белгород, Брянск, Курск, Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж. Еще в 37 городах парады пройдут без военной техники либо с другими ограничениями, которые власти чаще всего объясняют мерами безопасности.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 мая по 20:00 6 мая в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 13 погибших и 83 пострадавших мирных жителях. 6 мая на территории России пострадали три человека, а на территории Украины погибли шесть мирных жителей и пострадал 21 человек. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В батарее артиллерийской разведки ARES 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщили, что уничтожили российский 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», который вел обстрелы Харьковской области.
Вооружения и военная техника
Как сообщает The Wall Street Journal, китайские компании продолжают поставлять России и Ирану комплектующие для «Шахедов», несмотря на западные санкции. Кроме того, продолжается ввоз в Россию оптоволоконного кабеля для FPV-дронов. По информации издания, поставки организовываются через небольшие компании, которым проще обходить санкции.
Концерн «Калашников» поставил по госзаказу новую партию ЗУР 9М333 для ЗРК «Стрела-10». О поставке предыдущей партии сообщалось в начале апреля.
