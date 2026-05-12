726

 

 

 

 

 

Новости

NYT: Россия атакует активы американских компаний в Украине, Белый дом не реагирует

The Insider
Спасатель на заводе «Philip Morris» в Харькове (Украина), пострадавшем в результате российского ракетного удара в январе. Фото: Виктория Якименко/Global Images Ukraine, via Getty Images

Россия продолжает наносить удары по объектам американских компаний в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа публично почти не реагирует на эти атаки. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, с прошлого лета под российские удары попадали объекты, связанные с Coca-Cola, Cargill, Boeing, Mondelez и Philip Morris.

Одной из последних атак стал удар по зерновому терминалу американской аграрной компании Cargill на юге Украины в середине апреля. Как пишет NYT, терминал атаковали семь российских беспилотников за три минуты. Газета получила и проверила видео, снятое водителем грузовика во время атаки.

Издание отмечает, что компании стараются не афишировать подобные инциденты, опасаясь реакции инвесторов и страховщиков. По данным NYT, информация об ударах по объектам Cargill и Coca-Cola ранее публично не раскрывалась.

