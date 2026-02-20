За 2025 год Китай поставил в Россию БПЛА на сотни миллионов долларов через таиландские фирмы — Bloomberg

Китай через Таиланд поставляет в Россию беспилотники, используемые на войне в Украине. Одним из важных промежуточных звеньев в цепочке этих поставок является компания Skyhub Technologies, зарегистрированная в Бангкоке. Это выяснилось благодаря расследованию агентства Bloomberg.

После начала полономасштабной войны в Украине поставки беспилотников из Таиланда в Россию резко выросли — одновременно с ростом импорта из Китая. Согласно таможенным документам, вторая по величине доля этого импорта приходится на компанию Skyhub Technologies, зарегистрированную как фирма по прокату автомобилей. Компания закупала дроны Autel Robotics — одного из крупнейших китайских производителей дронов.

Еще одна таиландская компания, China Thai Corp, за первые 11 месяцев 2025 года закупила в Китае дронов на сумму $144 млн. В том же году она попала под санкции Великобритании за поставки в Россию военных технологий.

С января по ноябрь 2025 года Россия импортировала из Таиланда БПЛА на сумму $125 млн, что составляет 88% от общего объема экспорта БПЛА из Таиланда. За тот же период Китай поставил Таиланду дронов на сумму $186 млн. Для сравнения, в 2022 году Таиланд ввез БПЛА меньше чем на $1 млн — и ни один из них не был поставлен в Россию.

Генеральный директор таможенного департамента Таиланда Пхантонг Лойкулнанта заявил, что экспорт китайских дронов из Таиланда осуществляется в соответствии с законом, но сейчас министерство торговли Таиланда «изучает этот вопрос» и, возможно, ужесточит контроль за экспортом.

