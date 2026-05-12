ВС РФ занимают новые позиции восточнее Славянска, погиб первый завербованный в операторы БПЛА российский студент. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
В сегодняшней сводке:

  • На Северском выступе российские войска занимают новые позиции восточнее Славянска
  • На покровском направлении отмечается некоторая стабилизация ситуации на добропольском участке
  • На запорожском направлении продолжаются успешные украинские контратаки в районе Степногорска
  • Владимир Зеленский констатировал возобновление массированных российских налетов после «частичного затишья»
  • Количество жертв украинского ракетного удара по Чебоксарам 5 мая увеличилось до трех человек
  • В апреле 2026 года зафиксировано 168 «миддлстрайк»-ударов по целям на оккупированной территории Украины
  • Стало известно о гибели в Украине первого завербованного в операторы БПЛА российского студента
  • Министр обороны Украины Фёдоров рассказал о применении в боевых условиях ИИ-технологий от Palantir

Обстановка на фронте

На Северском выступе российские войска занимают новые позиции восточнее Славянска.

DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Пазено и Калеников, а также в Резниковке к востоку от Славянска. В свою очередь, пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» с опорой на геопривязку российского видео штурма позиций СОУ фиксирует продвижение на 1,5 км по дороге на Рай-Александровку со стороны Липовки.

На покровском направлении отмечается некоторая стабилизация ситуации на добропольском участке.

Исследователь под ником Playfra пишет о некоторой стабилизации ситуации на добропольском участке фронта. По его информации, несмотря на регулярные российские атаки в направлении Доброполья, Белицкого и Долгой Балки (до 2016 года — Артёма), украинским войскам удается удерживать позиции и наносить противнику потери в соотношении до 59:1. Тем не менее, исследователь предупреждает, что действия российских сил в районе Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Константиновки могут создать угрозу для флангов этого направления.

На запорожском направлении продолжаются успешные украинские контратаки в районе Степногорска.

OSINT-ресурс Unit Observer сообщает, что СОУ продолжают успешно контратаковать на участке в районе Степногорска на берегу Днепра, куда с херсонского направления была передислоцирована 153-я ОМБр. Российской стороне, по оценке авторов ресурса, не удается стабилизировать ситуацию, несмотря на переброску на это направление нескольких десантных подразделений.

Ситуация на запорожском направлении по версии ресурса Unit Observer

Unit Observer

В 225-м ОШП показали видео сброса российской химической гранаты на блиндаж, в котором укрылись штурмовики полка, зачистив его в ходе контратаки. После того, как украинские военные покидают укрытие, их начинают атаковать российские дроны с обычными боеприпасами, однако на сей раз, как сообщается, им удалось уйти без потерь.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 12 мая 216 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (192 БПЛА — 88,89% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 25 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Возобновившиеся дальнобойные удары по территории Украины прокомментировал Владимир Зеленский: «Россия сама решила прервать частичное затишье, которое длилось несколько дней». Беспилотники атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области. «Есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге», — написал президент и предупредил, что украинская сторона будет «действовать зеркально».

В результате атак на Днепропетровскую область один человек погиб, еще четверо получили ранения. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что регион был атакован беспилотниками, артиллерией и авиабомбами более 20 раз. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и инфраструктура.

По информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, при атаке на объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области пострадал машинист поезда, повреждения получили локомотивы и подвижной состав.

Последствия российской атаки на объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области 12 мая 2026 года

В ГСЧС сообщили, что дроны атаковали Киевскую, Харьковскую и Черниговскую области. В Киевской области повреждения получили крыша детского сада, четырехэтажный и два частных дома. В Купянском районе Харьковской области беспилотники ударили по территории предприятия в поселке Великий Бурлук — загорелись автобус и грузовик. В Черниговской области горели жилые частные дома. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в ночь на 12 мая 27 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Жилой дом поврежден при отражении атаки дрона в Оренбурге днем, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ предполагает, что беспилотник «Лютий» отклонился от цели под действием РЭБ. Целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод в Орске, считает украинский Telegram-канал Supernova+. Утром губернатор писал, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

В поселке Октябрьский в Белгородской области в результате налета двух БПЛА накануне днем пострадали четыре человека, трое из которых — сотрудники скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От удара первого дрона был ранен 18-летний юноша. К нему направились медики, которые получили баротравмы после прилета второго беспилотника.

Спутниковые снимки за 11 мая показали, что после серии атак на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь» пожар полностью прекратился, выяснило «Радио Свобода». В результате пожара выгорели шесть резервуаров с топливом. Фактический вывод станции из строя усложнит ситуацию на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», куда с нее поступало сырье, тем более что этот завод также несколько раз подвергался атакам и установка первичной переработки нефти АВТ-4 была выведена из строя, пишет издание.

Число погибших в результате налета беспилотников на Чебоксары 5 мая 2026 года выросло до трехпередает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику «миддлстрайк»-ударов по оккупированным территориям Украины за апрель 2026 года подразделениями СБС, СБУ, ССО и ГУР. Всего зафиксировано 168 ударов, что на 79% больше, чем в марте. Чаще всего были атакованы логистические склады (32), штабы и пункты дислокации личного состава (24), склады боеприпасов (20), установки ПВО (19) и нефтебазы (17) в оккупированных Донецкой и Запорожской областях и Крыму.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 мая по 20:00 11 мая стало известно как минимум о семи погибших и 37 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В период с 9 по 11 мая погибли четыре и пострадали 33 человека.

Потери

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что подразделения СБС поразили в числе прочих целей две российские РЛС на оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, по подсчетам «Мадяра», количество элементов российской ПВО, пораженных дроноводами СБС в мае, возросло до 13 единиц.

Стало известно о гибели первого завербованного в операторы БПЛА российского студента. Как пишет Русская служба Би-би-си, 23-летний Валерий Аверин подписал контракт на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий 3 января 2026 года и после двухмесячного обучения отбыл в зону боевых действий 2 апреля, а уже 6 апреля погиб под Луганском.

Вооружения и военная техника

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров встретился в Киеве с CEO компании Palantir Алексом Карпом и рассказал, что СОУ уже используют технологии Palantir для анализа разведданных и планирования дальнобойных ударов.

В ГУР опубликовали список из более 50 предприятий, задействованных в производстве ЗРПК «Панцирь-С1». Согласно подсчетам украинской военной разведки, 10 из них до сих пор не находятся под санкциями.

