ВС РФ занимают новые позиции восточнее Славянска, погиб первый завербованный в операторы БПЛА российский студент. Что происходит на фронте

В апреле 2026 года зафиксировано 168 «миддлстрайк»-ударов по целям на оккупированной территории Украины

Стало известно о гибели в Украине первого завербованного в операторы БПЛА российского студента

Министр обороны Украины Фёдоров рассказал о применении в боевых условиях ИИ-технологий от Palantir

На Северском выступе российские войска занимают новые позиции восточнее Славянска.

DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Пазено и Калеников, а также в Резниковке к востоку от Славянска. В свою очередь, пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» с опорой на геопривязку российского видео штурма позиций СОУ фиксирует продвижение на 1,5 км по дороге на Рай-Александровку со стороны Липовки.

На покровском направлении отмечается некоторая стабилизация ситуации на добропольском участке.

Исследователь под ником Playfra пишет о некоторой стабилизации ситуации на добропольском участке фронта. По его информации, несмотря на регулярные российские атаки в направлении Доброполья, Белицкого и Долгой Балки (до 2016 года — Артёма), украинским войскам удается удерживать позиции и наносить противнику потери в соотношении до 59:1. Тем не менее, исследователь предупреждает, что действия российских сил в районе Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Константиновки могут создать угрозу для флангов этого направления.

На запорожском направлении продолжаются успешные украинские контратаки в районе Степногорска.

OSINT-ресурс Unit Observer сообщает, что СОУ продолжают успешно контратаковать на участке в районе Степногорска на берегу Днепра, куда с херсонского направления была передислоцирована 153-я ОМБр. Российской стороне, по оценке авторов ресурса, не удается стабилизировать ситуацию, несмотря на переброску на это направление нескольких десантных подразделений.