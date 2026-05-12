Би-би-си сообщила о первом известном случае гибели российского студента, завербованного в войска БПЛА

Би-би-си установила первый известный случай гибели российского студента, завербованного на службу в беспилотных войсках. Как выяснили журналисты, 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин погиб под Луганском 6 апреля, через несколько дней после отправки на фронт.

Аверин заключил контракт с Минобороны России в начале января и прошел обучение на оператора БПЛА. Как рассказала приемная мать Валерия Оксана Афанасьева, обучение закончилось в конце марта, а 2 апреля он позвонил ей в последний раз и сообщил, что едет туда, где «нет связи». 8 апреля ей сообщили о гибели сына при минометном обстреле.

«Ребенок три месяца учился на БПЛА, а мы его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил», — рассказала Афанасьева. По ее словам, Аверин хотел служить в армии, но его туда не взяли: «Психически неуравновешенный, что ли, сказали. Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, чуть с ума не сошла».

Валерий Аверин до 11 лет воспитывался в детском доме, а затем попал в приемную семью. На момент подписания контракта учился на последнем курсе в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий,

Минобороны РФ объявило о создании войск беспилотных систем в середине 2025 года. Вскоре была развернута кампания по привлечению в них студентов учебных заведений. О том, как студентов заманивают на службу в беспилотные войска, обещая большие выплаты или перевод на бюджет, а также угрожая отчислением и недопуском к экзаменам, — в материале The Insider.