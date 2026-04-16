Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

660

 

 

 

 

 

Новости

«Алабуга Политех» запустила рекламную кампанию для студентов «Отслужи срочку работая с Геранями»

The Insider
Фото: «Алабуга Политех»

Фото: «Алабуга Политех»

Available in English

Колледж «Алабуга Политех» из ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начала активную рекламную кампанию под названием «Отслужи срочку работая с Геранями». Внимание на это обратило издание T-Invariant. Студентам предлагают пройти срочную службу в бригаде «Варяг», получая стипендию. 

На лендинговой странице программы (она относится к военной кафедре колледжа) студентам предлагают пройти срочную службу в «бригаде „Варяг“ войск беспилотных систем». Она рассчитана на год, после этого студенты получат военный билет, им также обещают стипендию в размере 305 тысяч рублей и диплом по дуальной системе в «Алабуга Политех». 

Иллюстрация к материалу

Утверждается, что службу срочники будут проходить в Орловской области либо командном центре «Алабуги Политех». В разделе «Ответы на вопросы» руководство колледжа уверяет: «Служба проходит в интересах СВО, но не на ЛБС». 

Как отмечает T-Invariant, рекламировать программу блогеры и «военкоры» начали 15 апреля. Рекламные посты однотипные: в них либо показывают молодого человека, который работает с беспилотником, либо военных, которые смотрят на экран, где показана карта военных действий. На последней видно, как «Советский Союз» наступает на «Польшу» и «Третий рейх».

Пример одного из рекламных постов программы

Пример одного из рекламных постов программы

Руководство колледжа утверждает, что такой формат прохождения срочной службы не предполагает заключения контракта. 

Российские вузы в последние несколько месяцев при этом нарастили усилия по агитации студентов на войну. Службу по «специальному контракту» в войсках БПЛА рекламировали к началу апреля почти 300 высших учебных заведений по всей стране. Как писал канал Faridaily, Минобрнауки даже установило для этого целевой показатель и обязало вузы отправить на войну до 2% студентов. 

Студентам зачастую предлагают контракт, якобы рассчитанный только на один год. Правозащитник Артем Клыга в начале апреля при этом публиковал письмо от Минобороны с разъяснениями касательно этих контрактов. В нем уточнялось, что у командиров частей есть возможность и право увольнять контрактников по истечении года, но они не обязаны это делать, а значит, гарантии увольнения из армии спустя ровно год нет. На практике речь все равно идет о бессрочной контрактной службе с риском отправки на передовую. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте