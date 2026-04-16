«Алабуга Политех» запустила рекламную кампанию для студентов «Отслужи срочку работая с Геранями»

Колледж «Алабуга Политех» из ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начала активную рекламную кампанию под названием «Отслужи срочку работая с Геранями». Внимание на это обратило издание T-Invariant. Студентам предлагают пройти срочную службу в бригаде «Варяг», получая стипендию.
На лендинговой странице программы (она относится к военной кафедре колледжа) студентам предлагают пройти срочную службу в «бригаде „Варяг“ войск беспилотных систем». Она рассчитана на год, после этого студенты получат военный билет, им также обещают стипендию в размере 305 тысяч рублей и диплом по дуальной системе в «Алабуга Политех».
Утверждается, что службу срочники будут проходить в Орловской области либо командном центре «Алабуги Политех». В разделе «Ответы на вопросы» руководство колледжа уверяет: «Служба проходит в интересах СВО, но не на ЛБС».
Как отмечает T-Invariant, рекламировать программу блогеры и «военкоры» начали 15 апреля. Рекламные посты однотипные: в них либо показывают молодого человека, который работает с беспилотником, либо военных, которые смотрят на экран, где показана карта военных действий. На последней видно, как «Советский Союз» наступает на «Польшу» и «Третий рейх».
Руководство колледжа утверждает, что такой формат прохождения срочной службы не предполагает заключения контракта.
Российские вузы в последние несколько месяцев при этом нарастили усилия по агитации студентов на войну. Службу по «специальному контракту» в войсках БПЛА рекламировали к началу апреля почти 300 высших учебных заведений по всей стране. Как писал канал Faridaily, Минобрнауки даже установило для этого целевой показатель и обязало вузы отправить на войну до 2% студентов.
Студентам зачастую предлагают контракт, якобы рассчитанный только на один год. Правозащитник Артем Клыга в начале апреля при этом публиковал письмо от Минобороны с разъяснениями касательно этих контрактов. В нем уточнялось, что у командиров частей есть возможность и право увольнять контрактников по истечении года, но они не обязаны это делать, а значит, гарантии увольнения из армии спустя ровно год нет. На практике речь все равно идет о бессрочной контрактной службе с риском отправки на передовую.