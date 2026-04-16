«Алабуга Политех» запустила рекламную кампанию для студентов «Отслужи срочку работая с Геранями»

Колледж «Алабуга Политех» из ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане начала активную рекламную кампанию под названием «Отслужи срочку работая с Геранями». Внимание на это обратило издание T-Invariant. Студентам предлагают пройти срочную службу в бригаде «Варяг», получая стипендию.

На лендинговой странице программы (она относится к военной кафедре колледжа) студентам предлагают пройти срочную службу в «бригаде „Варяг“ войск беспилотных систем». Она рассчитана на год, после этого студенты получат военный билет, им также обещают стипендию в размере 305 тысяч рублей и диплом по дуальной системе в «Алабуга Политех».