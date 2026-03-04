«Алабуга Политех» развернул в соцсетях кампанию вербовки несовершеннолетних на производство БПЛА типа «Шахед»

«Алабуга Политех» и особая экономическая зона «Алабуга» запустили масштабную рекламную кампанию по вербовке студентов колледжа для сборки ударных беспилотников «Шахед». Издание T-invariant получило архив промороликов объемом почти 6,5 ГБ, в которых несовершеннолетние учащиеся открыто рассказывают о работе на производстве дронов — впервые в рекламных материалах структур «Алабуги» прямо упоминается сборка боевых БПЛА и демонстрируются цеха с характерными беспилотниками черного цвета.

В роликах студенты разных курсов описывают условия работы и заработок: со второго курса — 150 тысяч рублей в месяц, с третьего — 350 тысяч. На одном из видео 16-летняя первокурсница Дарина сообщает, что в следующем году начнет зарабатывать на сборке беспилотников, и добавляет, что родители ею гордятся. Второкурсник Александр в другом ролике утверждает, что уже получает 150 тысяч рублей, работая специалистом входного контроля на «крупнейшем в мире заводе по производству беспилотников». Один молодой человек на видео рассказывает, что после того, как он пошел работать на производство дронов, отец назвал его «мужиком». Архив роликов называется «Лодки» — именно так в «Алабуге» несколько лет кодируют производство боевых дронов, на что ранее обращали внимание OSINT-исследователи.

The Insider удалось выяснить, что по крайней мере некоторые из этих подростков действительно учатся в «Алабуга Политехе» и приехали туда из разных регионов страны. Так, есть среди них выходцы из Нижнекамска, Набережных Челнов, из села в Бугульминском районе Татарстана, однако один из них — из Москвы.