Завершается трехдневное перемирие, российские войска приближаются к Славянску, дефицит ракет к украинским ЗРК. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Объявленное Трампом перемирие с 9 по 11 мая завершается — стороны в целом воздерживались от массированных дальних ударов

На лиманском направлении российские войска спустя год боев полностью зачистили территорию рыбхоза к северу от Торского

На Северском выступе подразделения ВС РФ приближаются с нескольких сторон к Славянску

На запорожском направлении российским войскам не удается стабилизировать ситуацию на рубеже Степногорска и Приморского

Shahed Tracker — в марте 2026 года на территории Украины был атакован как минимум 61 объект энергоинфраструктуры

В марте и апреле 2026 года под удар попали почти 80 российских комплексов ПВО и РЛС

«Медиазона» и «Медуза» — к концу 2025 года в войне с российской стороны погибли 352 тысячи человек

Украинские военные испытывают дефицит зенитных ракет для ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T

Обстановка на фронте

Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Россией и Украиной на три дня с 9 по 11 мая. Немногим позже Владимир Зеленский издал указ, в котором «разрешил» провести парад на Красной площади и очертил координаты, по которым не будут наноситься удары. Тем не менее, вместо демонстрации техники во время парада показали видеоклипы с ракетами, дронами и другими вооружениями. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков констатировал, что Украина не пыталась сорвать празднование Дня Победы.

Вечером 10 мая Зеленский сообщил, что Россия воздержалась от массированных дальнобойных ударов по Украине, однако на фронте активность не прекращалась: за два дня ВС РФ осуществили более 150 атак, более 100 артобстрелов и применили почти 10 тысяч дронов-камикадзе. В Генштабе ВСУ к исходу 10 мая сообщили о 144 боестолкновениях с начала суток и добавили, что ВС РФ совершили 1 541 обстрел и нанесли 5 002 удара дронами-камикадзе. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня, а также заявили о 23 802 нарушениях со стороны СОУ с 8 мая и перехвате за последние сутки 85 украинских БПЛА.

На лиманском направлении российские войска спустя год боев полностью зачистили территорию рыбхоза к северу от Торского.

Исследователь под ником Playfra сообщил, что спустя год боев ВС РФ окончательно зачистили территорию рыбного хозяйства к северу от Торского, после чего за СОУ не осталось существенных позиций в этом населенном пункте. Стоит отметить, что в Минобороны РФ заявили о захвате Торского еще 15 мая 2025 года.

На Северском выступе подразделения ВС РФ приближаются с нескольких сторон к Славянску.

По информации DeepState, ВС РФ продвинулись к востоку от Славянска в районе Голубовки, Дибровы и Закотного.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что российские штурмовые группы присутствуют в Калениках, Кривой Луке и Резниковке и «просачиваются» до окраин Рай-Александровки с востока и юга. По его прогнозу, если СОУ утратят контроль над последней, то им придется оборонять Николаевку в 5 км от Славянска.

На константиновском направлении расширяется зона уверенного российского контроля к востоку от Константиновки.

DeepState констатирует расширение российской зоны контроля в районе Предтечина к востоку от Константиновки. Playfra демонстрирует карту обстрелов города, отразившихся в данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS за последнюю неделю.

На покровском направлении российские военные продвигаются к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

DeepState сообщает, что российским военным удалось продвинуться в районе Новоалександровки и Васильевки к северо-западу от Покровска. Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что российские бойцы продвигаются западнее Родинского к северу от Покровска, отметив на своей карте, что в Родинском сохраняется присутствие СОУ.

На южно-донецком направлении продолжаются украинские контратаки в сторону Поддубного в Донецкой области.

Анатолий Радов пишет, что украинские бойцы продолжают контратаковать в сторону Поддубного в Донецкой области, а ВС РФ тем временем расширили зону контроля в районе Верхней Терсы в Запорожской области.

На запорожском направлении российским войскам не удается стабилизировать ситуацию на рубеже Степногорска и Приморского.

Согласно сведениям Анатолия Радова, в поселке Степногорск и окрестностях продолжаются бои: СОУ пытаются закрепиться в центре города, а также контролируют большую часть Приморского, Лукьяновское и окрестные села. Военблогер признает, что ВС РФ пока не удается стабилизировать ситуацию.