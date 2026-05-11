Завершается трехдневное перемирие, российские войска приближаются к Славянску, дефицит ракет к украинским ЗРК. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Объявленное Трампом перемирие с 9 по 11 мая завершается — стороны в целом воздерживались от массированных дальних ударов
- На лиманском направлении российские войска спустя год боев полностью зачистили территорию рыбхоза к северу от Торского
- На Северском выступе подразделения ВС РФ приближаются с нескольких сторон к Славянску
- На запорожском направлении российским войскам не удается стабилизировать ситуацию на рубеже Степногорска и Приморского
- Shahed Tracker — в марте 2026 года на территории Украины был атакован как минимум 61 объект энергоинфраструктуры
- В марте и апреле 2026 года под удар попали почти 80 российских комплексов ПВО и РЛС
- «Медиазона» и «Медуза» — к концу 2025 года в войне с российской стороны погибли 352 тысячи человек
- Украинские военные испытывают дефицит зенитных ракет для ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T
Обстановка на фронте
Вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Россией и Украиной на три дня с 9 по 11 мая. Немногим позже Владимир Зеленский издал указ, в котором «разрешил» провести парад на Красной площади и очертил координаты, по которым не будут наноситься удары. Тем не менее, вместо демонстрации техники во время парада показали видеоклипы с ракетами, дронами и другими вооружениями. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков констатировал, что Украина не пыталась сорвать празднование Дня Победы.
Вечером 10 мая Зеленский сообщил, что Россия воздержалась от массированных дальнобойных ударов по Украине, однако на фронте активность не прекращалась: за два дня ВС РФ осуществили более 150 атак, более 100 артобстрелов и применили почти 10 тысяч дронов-камикадзе. В Генштабе ВСУ к исходу 10 мая сообщили о 144 боестолкновениях с начала суток и добавили, что ВС РФ совершили 1 541 обстрел и нанесли 5 002 удара дронами-камикадзе. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня, а также заявили о 23 802 нарушениях со стороны СОУ с 8 мая и перехвате за последние сутки 85 украинских БПЛА.
На лиманском направлении российские войска спустя год боев полностью зачистили территорию рыбхоза к северу от Торского.
Исследователь под ником Playfra сообщил, что спустя год боев ВС РФ окончательно зачистили территорию рыбного хозяйства к северу от Торского, после чего за СОУ не осталось существенных позиций в этом населенном пункте. Стоит отметить, что в Минобороны РФ заявили о захвате Торского еще 15 мая 2025 года.
На Северском выступе подразделения ВС РФ приближаются с нескольких сторон к Славянску.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись к востоку от Славянска в районе Голубовки, Дибровы и Закотного.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что российские штурмовые группы присутствуют в Калениках, Кривой Луке и Резниковке и «просачиваются» до окраин Рай-Александровки с востока и юга. По его прогнозу, если СОУ утратят контроль над последней, то им придется оборонять Николаевку в 5 км от Славянска.
На константиновском направлении расширяется зона уверенного российского контроля к востоку от Константиновки.
DeepState констатирует расширение российской зоны контроля в районе Предтечина к востоку от Константиновки. Playfra демонстрирует карту обстрелов города, отразившихся в данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS за последнюю неделю.
На покровском направлении российские военные продвигаются к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
DeepState сообщает, что российским военным удалось продвинуться в районе Новоалександровки и Васильевки к северо-западу от Покровска. Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что российские бойцы продвигаются западнее Родинского к северу от Покровска, отметив на своей карте, что в Родинском сохраняется присутствие СОУ.
На южно-донецком направлении продолжаются украинские контратаки в сторону Поддубного в Донецкой области.
Анатолий Радов пишет, что украинские бойцы продолжают контратаковать в сторону Поддубного в Донецкой области, а ВС РФ тем временем расширили зону контроля в районе Верхней Терсы в Запорожской области.
На запорожском направлении российским войскам не удается стабилизировать ситуацию на рубеже Степногорска и Приморского.
Согласно сведениям Анатолия Радова, в поселке Степногорск и окрестностях продолжаются бои: СОУ пытаются закрепиться в центре города, а также контролируют большую часть Приморского, Лукьяновское и окрестные села. Военблогер признает, что ВС РФ пока не удается стабилизировать ситуацию.
В 3-м отдельном батальоне 123-й бригады Территориальной обороны Украины показали кадры ударов FPV-дронами и «скидов» по российским военнім в районе Малой Токмачки к югу от Орехова.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) о ситуации на «большом запорожском направлении» — то есть на участке от Гуляйполя до берега Днепра. По его сведениям, командование 58-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр» сосредоточило усилия на своем правом фланге на направлении Орехова, а в 5-й общевойсковой армии (группировка войск «Восток») концентрирует атаки западнее и юго-западнее Гуляйполя с перспективой выхода в район северо-восточнее Орехова. Обозреватель делает вывод, что ВС РФ готовят глубокий охват Орехова с северо-востока с перспективой сворачивания всей обороны СОУ к юго-востоку от Запорожья, что позволит в дальнейшем развернуть наступление на областной центр силами не менее трех армий.
Одновременно с этим, по сведениям Машовца, российские войска пытаются удерживать позиции в районе Приморского и Степногорска, а восточнее — контратакуют по направлению на Павловку и Новояковлевку. Обозреватель сообщает, что ВС РФ контролируют всего несколько зданий в юго-восточной части Малой Токмачки. К западу от Гуляйполя, по его информации, они не имеют возможности контратаковать крупными подразделениями, поэтому активно применяют «тактику просачивания», пользуясь недостатком украинской пехоты на передовой. В то же время украинские части сохраняют позиции вплоть до самого Гуляйполя, что привело к «перемешиванию» позиций сторон в полосе шириной в 15 км. Тем не менее, наступление российских основных сил практически остановилось — в частности, им до сих пор не удалось выйти на рубеж Верхняя Терса — Гуляйпольское, рассказывает обозреватель.
Севернее ВС РФ удалось остановить украинское наступление на Успеновку, Темировку и дорогу Гуляйполе — Великая Новосёлка, но в то же время они не смогли восстановить утраченные позиции, рассказывает Машовец. Далее он прогнозирует, что с учетом времени на перегруппировку, бои за Орехов и последующее восстановление российскому командованию едва ли удастся выйти к Запорожью за время летней кампании. Кроме того, обозреватель считает, что операция против Славянско-Краматорской агломерации представляется более предпочтительной, так что группировкам «Днепр» и «Восток» вряд ли будут выделены стратегические резервы.
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по сводками Генштаба ВСУ, что в апреле среднедневное число боестолкновений возросло на 4% по сравнению с мартом, составив 117 атак в сутки. Из них почти 31% пришелся на покровское направление.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin выделяет гуляйпольский, добропольский и славянский участки фронта как наиболее приоритетные для ВС РФ, судя по концентрации ударов планирующими авиабомбами, которых он насчитал 6 600 за последние три месяца на участке фронта шириной в 150 км.
ISW отмечает, что в последние дни участились случаи публикации российских видео «флаговтыков», сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. В качестве примера приводится видео, на котором утверждается, что бойцы украинской 81-й отдельной аэромобильной бригады перешли на сторону ВС РФ и подняли флаги в населенном пункте.
Two Marines сообщают, что в 2025 году ВС РФ провалили план по созданию новых подразделений и расширению существующих: из 19 таких мероприятий удалось провести только четыре, еще одно — частично. В то же время, хотя 155-я и 336-я ОБрМП были формально развернуты в дивизии, они имеют в своем составе только по одному полку морской пехоты, то есть фактически остались на уровне бригад.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что противник активизировал наступательные действия по всему фронту и проводит перегруппировку войск. Наиболее напряженным, по его сведениям, остается покровское направление, где ВС РФ сосредоточили 106 тысяч человек личного состава.
Источники издания «Українська правда» рассказали о готовящейся в Украине реформе Вооруженных сил, которая предполагает, в частности, повышение выплат военнослужащим (пехотинцы по новой системе будут получать 250-400 тысяч гривен в месяц). Также предполагается провести демобилизацию посредством перехода на контракты с четкими сроками увольнения от 10 месяцев до двух лет в зависимости от должности. Собеседники издания подчеркивают, что эти планы подлежат изменениям и до сих пор не оформлены в законопроекты или постановления Кабмина.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 9 мая было запущено 44 средства воздушного нападения: одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 43 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторы (34 БПЛА — 79,07% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания ракеты и девяти БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в двух локациях
- в ночь на 10 мая было запущено 27 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторов (все они были сбиты или подавлены)
- 11 мая сводка не публиковалась
В Черниговской области в приграничном селе Печенюги из-за атаки дронов вечером 8 мая погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын, один местный житель получил ранения, сообщили в ГСЧС. В результате «прилета» по сельскохозяйственному предприятию возник пожар.
Спасательная служба также сообщила о загоревшемся из-за атаки доме в Сумской области; обошлось без пострадавших.
В прифронтовом Пологовском районе в Запорожской области 67-летний водитель погиб из-за попадания дрона по автомобилю, двое пожилых пассажиров госпитализированы, сообщил утром 9 мая глава местной ОВА Иван Фёдоров.
В результате попадания дрона по девятиэтажному жилому дому в Индустриальном районе Харькова вечером 9 мая пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщил (1, 2) глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В областной прокуратуре заявили о шести пострадавших. В селе Стецковка при атаке были ранены три человека. Днем 10 мая в Киевском районе Харькова зафиксирован удар БПЛА, в результате чего загорелась крыша частного дома, обошлось без пострадавших.
По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за сутки с 9 по 10 мая Донецкая область подверглась 18 обстрелам, под удар попали Покровский и Краматорский районы. Один человек получил ранения в Доброполье, еще один — в Константиновке, два человека — в Дружковке. Кроме того, в Дружковке из-за удара дрона произошел пожар в девятиэтажном здании, а в Краматорске загорелись емкости для хранения газа на двух АЗС.
Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате атак на два района Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа утром 9 мая. Днем при налете БПЛА на четыре общины региона один человек погиб, еще один получил ранения. Утром 10 мая Ганжа заявил о ранении трехлетней девочки при атаке на Синельниковский район. В ГСЧС сообщили, что в результате целенаправленного удара по пожарной машине в Никопольском районе был ранен 23-летний спасатель.
Днем 10 мая при атаке FPV-дрона на автомобиль в Николаевском районе пострадали два человека, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Из-за удара БПЛА по Куцурубской общине пострадал 19-летний парень, повреждения получили три частных дома и автомобиль.
В тот же день 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем, получила ранения при ударе FPV-дрона в Семеновке в Черниговской области, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
В результате атаки на Запорожский район вечером того же дня пострадала женщина, поврежден частный дом, сообщили в ОВА.
За сутки с 10 по 11 мая в Херсонской области два человека погибли и еще двое получили ранения в результате обстрелов, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. За те же сутки в Харьковской области вследствие атак на Харьков и семь населенных пунктов региона пострадали пять человек, сообщили в ОВА.
Опубликовано видео Верховной рады и других объектов в центре Киева, снятое беспилотником «Гербера». Неизвестно, был ли дрон оборудован Starlink, использовались ли ретрансляторы или MESH-сеть.
В результате атаки на Краматорск 5 мая 2026 года погиб замглавы районной администрации Роман Симашов, сообщили местные власти. От ранений он скончался в больнице. Таким образом количество погибших при ударе беспилотника «Молния-2» и трех авиабомб по городу возросло до семи.
До девяти увеличилось число погибших в результате ракетного удара по городу Мерефа в Харьковской области 4 мая, сообщили местные власти. В больнице от ранений скончался 59-летний мужчина.
После зимних ударов по энергетике российские войска переключили внимание на украинский оборонный сектор, сообщает «РБК-Україна»
Ресурс Shahed Tracker публикует карту поражений «Шахедами», в том числе реактивными, и другими БПЛА целей на территории Украины в марте 2026 года. Согласно этим подсчетам, зарегистрированы 375 подтвержденных попаданий, 19 комбинированных ударов и 131 пожар.
Тот же ресурс подсчитал, что за март 2026 года в Украине был атакован как минимум 61 объект энергетической инфраструктуры, в том числе семь электростанций, шесть подстанции 35 кВ, 25 подстанций 110 кВ, 10 подстанции 150 или 154 кВ, три подстанции 330 кВ и 10 тяговых подстанций.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 8 мая были перехвачены (1, 2, 3) 260 беспилотников над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Смоленской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Адыгеей и Чечней, а также над территориями Пермского, Краснодарского и Ставропольского краев и акваториями Чёрного и Азовского морей
- с 00 часов 9 мая по 11 мая сводки о налетах не публиковались
В Чечне шесть человек пострадали в результате атаки пяти беспилотников рано утром 9 мая, сообщают издание «Чечня сегодня» и чеченский оппозиционный канал NIYSO. Повреждения получили продуктовый супермаркет в поселке Шоипа-Муллы, многоэтажный жилой дом в микрорайоне Ипподромный Грозного и частный дом в селе Пролетарское. Дрон, который попал в супермаркет, вероятно летел на базу батальона Росгвардии имени Байсангура Беноевского, считают в NIYSO. Отмечается, что два сбитых БПЛА упали на полях фермы в поселке Даши Акаева и в селе Белгатой.
В Латвии снова поднимали истребители НАТО из-за возможной угрозы воздушному пространству страны. Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 9 мая сообщали о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском краях, а также Балвском и Алуксненском краях. Тем временем министр обороны Латвии ушел в отставку после прилета дронов в Резекне.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, утром 9 мая в селе Борщово при атаке БПЛА был ранен мужчина.
В тот же день пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи, пострадали в результате удара дрона по «коммерческому объекту» в селе Разумное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще трое мирных жителей региона пострадали при ударах БПЛА. 10 мая от атак на три муниципалитета области ранения получили (1, 2) четыре человека. 11 мая Гладков также заявил (1, 2) о двух пострадавших в двух селах области.
Один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на поселок Песчанский Беловского района в Курской области, сообщил 10 мая губернатор Александр Хинштейн.
При атаке на Екатеринбург 25 апреля 2026 года был поражен 70-й арсенал ГРАУ в Кедровке, в 10 км от города, заявили в Генштабе ВСУ. Проанализировав спутниковые снимки, украинский OSINT-проект «КіберБорошно» выяснил, что под удар попали как минимум два укрепленных склада боеприпасов, цех по работе с боеприпасами и открытая площадка хранения. Арсенал представляет собой крупный комплекс по приему, сортировке и восстановлению боеприпасов, включая иностранные, в том числе поставляемые из КНДР. На снимках также зафиксированы морские контейнеры, используемые для перегрузки снарядов.
На спутниковых снимках последствий атаки на филиал оборонного предприятия научно-технического центра «Радар» в Ростове-на-Дону в ночь на 8 мая видны как минимум четыре повреждения, пишет украинский канал Exilenova+. По мнению аналитиков, полностью разрушено главное здание центра, еще одно частично сгорело. Кроме того, два БПЛА ударили по крыше, пробив ее и, вероятно, вызвав пожар.
В сообщении Генштаба ВСУ также говорится о повреждении производственных зданий завода взрывчатых веществ имени Я.М. Свердлова в Дзержинске при ударе в ночь на 30 апреля 2026 года (1, 2).
Кроме того, Генштаб утверждает, что при атаке в мае 2026 года была повреждена инфраструктура Брянского химического завода в городе Сельцо в Брянской области.
С начала года OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ зафиксировал повреждения 10 установок АВТ на различных НПЗ в России. Без этой установки завод вынужден либо полностью остановиться, либо существенно снизить объемы производства.
Площадь особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане за последний год увеличилась на 340 гектаров, выяснило «Радио Свобода», сравнив спутниковые снимки территории, сделанные в мае 2025-го и мае 2026 года.
Также издание обратило внимание, что вокруг Москвы строят еще одно кольцо из ЗРПК «Панцирь», установленных на башнях. Как следует из интерактивной карты «Радио Свободы», на данный момент Москву окружает более 100 систем ПВО.
В марте и апреле 2026 года под удар попали почти 80 российских ЗРК или РЛС, подсчитал аналитик под ником Kyle Glen. OSINT-исследователь под ником Clément Molin отмечает, что в апреле было уничтожено около 30 установок ПВО, что подтверждено видео и привязкой к местности. За первые восемь дней мая зафиксировано 10 подтвержденных поражений зенитных ракетных комплексов. Вместе с тем в России вынуждены стягивать ПВО вглубь страны, а не на линию фронта, подчеркивает аналитик. По сведениям исследователя под ником jembob, по состоянию на начало апреля на территории РФ развернуто около 300 комплексов «Панцирь».
По информации издания Astra, российские бомбардировщики снова «уронили» авиабомбы на жилой сектор. 15 марта 2026 года ФАБ-500 «нештатно сошла» с российского самолета в оккупированном поселке Луганское в Дебальцево в «ДНР» и упала прямо в огород у частного дома. Еще две ФАБ были найдены в Белгородской области: в районе села Нечаево Яковлевского округа и около села Севрюково Белгородского района. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили. Обошлось без пострадавших. Таким образом, уже известно как минимум о 24 ФАБ, упавших на территории России и в оккупированных частях Украины с начала 2026 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 мая по 20:00 8 мая стало известно как минимум о семи погибших мирных жителях и 46 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 14 мирных жителей погибли (1, 2), еще 77 получили ранения, из них 9 и 10 мая погибли шесть и пострадал 61 человек.
Потери
Владимир Зеленский заявил, что обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», о котором сообщал президент США Дональд Трамп, должен состояться. По его словам, российской стороне были переданы списки для обмена. Между тем 9 мая Путин заявлял, что от Украины предложений по обмену пленными не поступало.
По оценке «Медиазоны» и «Медузы», основанной на данных Реестра наследственных дел, к концу 2025 года число погибших российских военных в войне против Украины могло достичь 352 тысяч человек. Журналисты отмечают, что с середины 2024 года российские суды начали массово рассматривать иски о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими: за 2024–2025 годы было зафиксировано около 86,5 тысячи «избыточных» дел по сравнению с довоенным периодом. В ходе исследований было установлено также, что жители отдаленных и бедных регионов России гибнут на войне в Украине в десятки раз чаще, чем москвичи. Самые высокие показатели смертности на 10 тысяч мужчин зафиксированы в Тыве — 120 погибших, далее следуют Бурятия (91) и Алтай (89), тогда как в Москве этот показатель равен трем.
Кроме того, к 9 мая 2026 года «Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров установили имена 217 808 погибших военнослужащих. К январю 2025 года были установлены имена 90 019 погибших.
После предполагаемого покушения 28 апреля генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный также как «мясник из Бучи», не участвовал в параде Победы в Хабаровске, пишет анонимный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Омурбеков также отсутствовал на репетиции парада с участием военной техники, хотя должен был возглавлять одну из колонн. В 2023, 2024 и 2025 годах он принимал участие в парадах Победы в Хабаровске, напоминает Astra.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что подразделения СБС в ночь на 8 мая поразили в частности ЗРК «Тор» на оккупированной территории Запорожской области и ЗРПК «Тунгуска» в Брянской области.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group заявили об уничтожении скопления российской техники, в том числе транспортно-заряжающей машины для РСЗО БМ-27 «Ураган» и двух единиц тяжелой автомобильной техники.
Вооружения и военная техника
Правительство Бельгии планирует передать Украине все свои истребители F-16 по мере их замены на F-35. Всего в 2026-2029 году запланирована передача 53 бортов, тогда как ранее речь шла о передаче только 30 истребителей. Из них в этом году ожидается поставка 7 единиц. Напомним, в марте стало известно, что Бельгия до сих пор не передала Украине ни одного F-16 из обещанных еще в 2024-м году.
Украина столкнулась с дефицитом ЗУР для ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T, рассказал представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, после интенсивных российских ударов зимой 2025-2026 годов пусковые установки стоят «наполовину пустые — это еще мягко говоря».
«Уралвагонзавод» отчитался об отгрузке в войска партии новых и модернизированных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко обратил внимание на изменения в конструкции заводских «мангалов», которые он характеризует как «шаг запоздалый и принципиально проблему не решающий».
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что отключение незарегистрированных терминалов Starlink негативно повлияло на российскую программу БЭК. По его информации, выяснилось, что терминалы российских систем спутниковой связи непригодны для морских дронов, поэтому ВС РФ перешли на систему воздушных ретрансляторов, которая позволяет атаковать цели по всему побережью Украины, однако делает БЭК уязвимыми для средств РЭБ и РЭР.
