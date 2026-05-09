Число погибших на войне против Украины россиян к концу 2025 года достигло 352 тысяч человек — исследование «Медиазоны» и «Медузы»

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Число россиян, погибших на войне против Украины, к концу 2025 года достигло 352 тысяч человек. Новую оценку реального уровня потерь провела «Медиазона» совместно с «Медузой» по Реестру наследственных дел (РНД).

Как отмечается в исследовании, с июля 2024 года в российские суды начали массово поступать иски о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. Суммарно в 2024–2025 годах в суды поступило 86,5 тысячи «избыточных» (по сравнению с довоенным уровнем) исков. В РНД попадают только те из умерших граждан, кто оставил наследство. Однако, сопоставляя поименный список погибших военнослужащих с данными из РНД, исследователи рассчитали вероятность попадания в реестр для каждой возрастной и социальной группы, а затем использовали этот коэффициент для подсчета реального числа потерь на основе количества наследственных дел.

По данным на 9 мая, установлены имена более чем 217 тысяч погибших на войне россиян. К январю 2025 года были установлены имена 90 тысяч погибших.

В ходе исследований было установлено также, что жители отдаленных и бедных регионов России гибнут на войне в Украине в десятки раз чаще, чем москвичи. По числу потерь на 10 тысяч мужчин лидирует Тыва — 120 смертей, далее следуют Бурятия (91) и республика Алтай (89). В Москве этот показатель — 3. Почти половина погибших из Алтая были добровольцами, подписавшими контракт после 2022 года. Четверть всех погибших из Тывы — заключенные, завербованные в ЧВК Вагнера.

