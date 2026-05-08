Трамп: «Между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие»

Трамп заявил, что по его инициативе с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет объявлено перемирие, а также произведен обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth social.

«Я рад объявить, что в ходе войны между Россией и Украиной будет объявлено ТРЕХДНЕВНОЕ ПЕРЕМИРИЕ (9, 10 и 11 мая). В России это празднование посвящено Дню Победы, но в Украине оно будет отмечаться по той же причине, поскольку эта страна также сыграла важную роль в ходе Второй мировой войны. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных с каждой из стран. Эта просьба была направлена непосредственно мной, и я очень ценю согласие на нее со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся всё ближе и ближе к цели», — написал Трамп.

Обновлено. Россия согласилась на инициативу Трампа о трехдневном перемирии с Украиной 9–11 мая и обмене пленными в формате 1000 на 1000. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», — сказал Ушаков.

Обновлено 2. Владимир Зеленский заявил, что Украина получила согласие России на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 при посредничестве США. По его словам, 9, 10 и 11 мая также должен быть установлен «режим тишины».

«Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой», — написал Зеленский.

Он добавил, что поручил украинской команде оперативно подготовить всё необходимое для обмена и рассчитывает, что США обеспечат выполнение договоренностей российской стороной.

Ранее Россия несколько раз объявляла о «перемирии» на 8–10 мая в связи с празднованием Дня Победы и одновременно угрожала Украине «ответными» ударами в случае атак на Москву. 4 мая Минобороны РФ заявило, что российские войска в одностороннем порядке прекратят огонь, а также пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если Украина попытается «сорвать» праздничные мероприятия. Жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических миссий рекомендовали покинуть город.

Поводом для угроз стали слова Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Российские власти утверждали, что президент Украины якобы угрожал ударом по Москве 9 мая, хотя в действительности Зеленский лишь заявил, что Кремль «боится, что над Красной площадью будут жужжать дроны», и отметил сокращенный формат парада в Москве — без военной техники.

В ответ Зеленский заявил, что Украина не получала от России никаких официальных предложений о прекращении огня, однако объявил собственный «режим тишины» — с ночи с 5 на 6 мая. При этом он подчеркнул, что человеческая жизнь важнее любых юбилеев, а Россия сама демонстрирует зависимость проведения парада от «доброй воли Украины».

Несмотря на объявленное Москвой «перемирие», боевые действия продолжились — утром 8 мая Минобороны РФ заявило, что российские войска «полностью прекратили ведение боевых действий», но обвинило ВСУ в сотнях обстрелов и ударах беспилотников. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что «с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня»: по его словам, за ночь российские силы совершили более 140 обстрелов и использовали сотни дронов разных типов.