Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

481

 

 

 

 

 

Новости

Москва в одностороннем порядке объявила трехдневное перемирие и снова пригрозила Киеву возможным «ответным ударом»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Россия объявила о временном прекращении боевых действий с 00:00 8 мая до 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина. На этот период, как утверждает Минобороны, российские войска полностью прекратят боевые действия в зоне войны против Украины. Также Россия пообещала остановить удары ракетами, артиллерией, дальнобойным высокоточным оружием и беспилотниками по позициям ВСУ и объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом.

Российская сторона призвала Украину «последовать этому примеру». При этом Минобороны предупредило, что в случае нарушений перемирия со стороны ВСУ российские войска дадут «адекватный ответ». Кроме того, в заявлении содержится угроза нанесения «массированного ракетного удара по центру Киева» в случае попыток сорвать празднование 9 Мая в Москве. Минобороны также ранее призвало жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий «своевременно покинуть город».

В то же время Украина не рекомендует представителям других государств находиться в Москве 9 мая, заявил Зеленский. «Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… В эти дни. Мы не рекомендуем».

Это уже вторая угроза возможных «ответных» ударов, которые Москва обещает из-за неких «угроз» Киева. При этом Украина прямо никому не угрожала. 4 мая Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, заявил, что сокращенный формат парада в Москве — в этом году без военной техники — свидетельствует о страхе российских властей перед атаками украинских дронов. По его словам, отказ от демонстрации техники показывает, что Россия не чувствует себя уверенно.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте