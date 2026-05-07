Москва в одностороннем порядке объявила трехдневное перемирие и снова пригрозила Киеву возможным «ответным ударом»

Россия объявила о временном прекращении боевых действий с 00:00 8 мая до 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина. На этот период, как утверждает Минобороны, российские войска полностью прекратят боевые действия в зоне войны против Украины. Также Россия пообещала остановить удары ракетами, артиллерией, дальнобойным высокоточным оружием и беспилотниками по позициям ВСУ и объектам, связанным с украинским военно-промышленным комплексом.

Российская сторона призвала Украину «последовать этому примеру». При этом Минобороны предупредило, что в случае нарушений перемирия со стороны ВСУ российские войска дадут «адекватный ответ». Кроме того, в заявлении содержится угроза нанесения «массированного ракетного удара по центру Киева» в случае попыток сорвать празднование 9 Мая в Москве. Минобороны также ранее призвало жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий «своевременно покинуть город».

В то же время Украина не рекомендует представителям других государств находиться в Москве 9 мая, заявил Зеленский. «Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… В эти дни. Мы не рекомендуем».

Это уже вторая угроза возможных «ответных» ударов, которые Москва обещает из-за неких «угроз» Киева. При этом Украина прямо никому не угрожала. 4 мая Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, заявил, что сокращенный формат парада в Москве — в этом году без военной техники — свидетельствует о страхе российских властей перед атаками украинских дронов. По его словам, отказ от демонстрации техники показывает, что Россия не чувствует себя уверенно.