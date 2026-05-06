Москва предупредила об «ответных» ударах по Киеву 9 мая и рекомендовала иностранным дипломатам покинуть город. Украина никому не угрожала

МИД России направил дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом заранее эвакуировать персонал из Киева на фоне угрозы возможного удара. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В заявлении говорится, что рекомендация связана с «неотвратимостью ответного удара» со стороны России в случае, если Украина попытается атаковать Москву в дни празднования 9 Мая. Речь, в частности, идет о возможных ударах по Киеву и «центрам принятия решений».

В МИД России заявили, что речь идет об ответе на возможную агрессию, а не об инициативе наступательного характера, и призвали зарубежные государства «с максимальной ответственностью» отнестись к предупреждению.

При этом Украина никому не угрожала. 4 мая Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, заявил, что сокращенный формат парада в Москве — в этом году без военной техники — свидетельствует о страхе российских властей перед атаками украинских дронов. По его словам, отказ от демонстрации техники показывает, что Россия не чувствует себя уверенно.